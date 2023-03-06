Предприниматели потребовали отменить подорожание аренды на рынке под Батайском

06 марта 2023, 13:35

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Более сотни предпринимателей объявили сегодня забастовку на рынке "Агромолл" около Батайска, потребовав пересмотреть решение о повышении стоимости аренды. Администрация предложила переговоры протестующим, пригрозившим перекрыть автотрассу.

Предприниматели с овощного рынка «Агромолл» под Батайском сегодня утром начали забастовку из-за повышения стоимости аренды мест. Они отказались начать торговлю, пояснив, что с сегодняшнего дня на рынке начала действовать система предоплаты за торговые места.

По словам торговцев, теперь за въезд на территорию с них будут брать от тысячи рублей за легковой автомобиль до 10 тысяч рублей за 20-тонный грузовик. По новым правилам, после предоплаты машина сможет остаться на территории пять дней, после этого площадка будет требовать оплату за каждый следующий день работы, пишет V1.ru.

"Мы и так практически ничего не зарабатываем", - приводит слова одной из предпринимательниц издание.

В акции приняли участие сотни торговцев, они пригрозили перекрыть трассу М-4 "Дон", около которой расположен оптовый рынок. Полиция перекрыла выезд и въезд на рынок, туда также прибыл ОМОН, сообщает donnews.ru.

К протестующим вышел представитель администрации рынка, который предложил собрать инициативную группу и прийти к нему переговоров. "Если вы будете толпой здесь стоять, то это ничего не исправит", - приводит его слова издание.

После этого выезд из рынка был открыт. Иницитиативную группу пригласили на переговоры в администрацию рынка, но протестующие заявили, что, если компромисс не будет найден, то они перекроют дорогу.

Рынок «Агромолл» был открыт взамен закрытых аксайских рынков, на нем в основном торгуют овощами, фруктами и цветами, пишет издание.

"Кавказский узел" писал, что в апреле 2021 года силовики провели на четырех рынках в Аксайском районе проверку в рамках уголовного дела бывшего главы района, работа рынков была приостановлена. Предприниматели с закрытых рынков неоднократно проводили акции протеста. Бизнесменам были выделены новые площадки для торговли, но они указали на отсутствие покупателей на новом месте.

В июле 2022 года стало известно, что территория аксайских рынков отведена под жилую застройку. Предприниматели собрали две тысячи подписей под жалобой генпрокурору Игорю Краснову, потребовав не допустить застройки территории рынков.

Власти отсудили территорию аксайских рынков, но павильоны принадлежат торговцам, при этом у предпринимателей возникли проблемы с перемещением на новые торговые площадки, заявили в августе 2022 года торговцы в коллективной жалобе премьер-министру России.

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