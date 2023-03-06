Оппозиция Нагорного Карабаха призвала население обратиться к российским миротворцам

06 марта 2023, 00:46

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Лидер оппозиционного движения "Мое право" Артур Осипян призвал население и власти Нагорного Карабаха объединиться и потребовать у командования российским миротворческим контингентом дать официальную оценку обстрелу автомобиля карабахских полицейских.

Как сообщал "Кавказский узел", утром 5 марта три сотрудника полиции Нагорного Карабаха были убиты в перестрелке с азербайджанскими военными, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Власти Нагорного Карабаха обвинили в инциденте азербайджанскую сторону. МВД опубликовало видеозапись инцидента, указав, что полицейские ехали из Степанакерта в Шушинский район, а в машине не было оружия, кроме табельного. Военное ведомство в Баку заявило, что стрельба началась после попытки пресечь перевозку бойцов и вооружения из Армении на территорию, подконтрольную карабахским властям. Вечером 5 марта Минобороны Азербайджана сообщило, что в перестрелке в полицейскими в Нагорном Карабахе погибли двое военных.

Лидер оппозиционного движения "Мое право" Артур Осипян призвал власти и народ объединиться и потребовать от российского миротворческого контингента официального комментария по поводу обстрела карабахских полицейских азербайджанскими диверсантами.

«Ждем официальной оценки произошедшего от МС РФ. Если они и на этот раз размажут инцидент, делая нас виноватыми наравне с азербайджанской стороной, в очередной применяя двойные стандарты, то этому необходимы серьезные всенародные действия», - написал он на своей странице в социальной сети.

Он призвал жителей Нагорного Карабаха обратиться к командующему российским миротворческим контингентом с вопросом, «в состоянии ли российские миротворцы обеспечивать мир и обуздать амбиции агрессора».

«Как это можно сделать? Собраться большим количеством, хотя бы в пару тысяч человек, и надавить на правительство, Национальное Собрание и Араика Арутюняна, чтобы те вышли из своих кабинетов, присоединились к шествию к пункту временной дислокации МС с требованием, чтобы командующий МС Волков вышел на встречу и ответил честно на вопросы народа. Был с народом Нагорного Карабаха предельно честным и откровенным», - написал Осипян.

«Официальные заявления представителей властей Нагорного Карабаха ставят, мягко говоря, в смятение», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" участник движения «Мое право» Сурен Балаян.

«Вместо того, чтобы указать, что инцидент произошел на территории, контролируемой российскими миротворцами, наши плачут и твердят, что не перевозили оружие, этим вступая в навязанный азербайджанской стороной диалог. Кроме того возникает вопрос, как диверсионная группа пересекла линию соприкосновения, и перешла на армянскую сторону», - заявил Балаян.

Он считает, что действия азербайджанской стороны связаны с "желанием изменить ситуацию в свою пользу и заставить власти Нагорного Карабаха пойти на переговоры по другой повестке - отложить в сторону проблему Лачинского коридора и говорить об интеграции».

Жительница Степанакерта Карина Петросян заявила корреспонденту "Кавказского узла", что поражена действиями властей Нагорного Карабаха.

«Для удовлетворения своих амбиций, для своей личной выгоды власти могут каждые два месяца собирать митинги в несколько десятков тысяч человек, не жалея административный ресурс и финансы. А вот чтобы поднять народ в защиту своих прав - у так называемого руководства нет желания. Отделаться заявлениями они считают достаточными мерами, несмотря даже на то, что была совершена диверсия, есть убитые», - поделилась женщина.

Мери Григорян на своей странице в соцсети потребовала «разместить в Арцахе (Нагорном Карабахе) миротворцев, голубые каски, миротворческие войска ООН».

Пользователь соцсети Маргарита Садоян призвала «начать сбор подписей и добиваться, чтоб в Нагорный Карабах вошли международные миротворцы».

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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