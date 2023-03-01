Ингушский бизнесмен Тухан Зязиков лишен депутатских полномочий

01 марта 2023, 15:44

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Сельсовет села Барсуки в Назрановском районе Ингушетии лишил полномочий предпринимателя Тухана Зязикова за нарушение антикоррупционного законодательства.

Как писал "Кавказский узел", 27 октября 2022 года силовики обыскали дом главы Счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева (упоминаются в ряде источников как Белхороевы) и задержали его. Родственника Белхароевых, бывшего депутата парламента Ингушетии Микаила Алиева, также задержали после обыска. Вместе с Белхароевым и Алиевым задержан предприниматель Тухан Зязиков. 28 октября 2022 года стало известно, что все трое арестованы. В январе 2022 года Зязиков, приближенный к депутату ингушского парламента Якубу Белхороеву, арестованному по делу о присвоении около 20 миллионов рублей, включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. Якуб Белхороев был задержан 10 июля 2020 года впоследствии был арестован по обвинению в хищении около 20 миллионов рублей. 17 июля 2020 года силовики провели в доме и офисах предпринимателя Тухана Зязикова обыски, связанные с делом Якуба Белхороева. 17 ноября 2022 года Белхороев был приговорен к девяти годам колонии.

Баталхаджинцами или белхароевцами называют членов братства Батал-хаджи, которое имеет большое влияние в современной Ингушетии. Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Батал-хаджи и его последователи".

Барсукинский сельский совет о представлению прокуратуры Ингушетии досрочно прекратил депутатские полномочия Тухана Зязикова. "На основании результатов открытого голосования принято решение прекратить полномочия депутата Барсукинского сельского совета Зязикова Тухана Исропиловича в связи с утратой доверия", - говорится в решении сельсовета, которое процитировал "Интерфакс".

Депутата лишили полномочий за совершение конституционно-правовых нарушений, на основании ФЗ "О противодействии коррупции", указано в документе. Решение вступает в силу со дня его подписания, сообщило агентство.

На сайте администрации сельского поселения Барсуки Назрановского муниципального района по данным на 15.15 мск 2 марта не содержится решения о досрочном лишении Зязикова полномочий.

"Кавказский узел" также писал, что ФСБ включила в список террористических организаций боевое крыло ингушского вирда баталхаджинцев, которых Рамзан Кадыров объявил своими братьями после волны арестов осенью 2022 года. 1 ноября 2022 года силовики провели обыски в доме Ахмеда Белхороева, который приходится родственником арестованному главе Счетной палаты Мустафе Белхароеву. У Мустафы Белхароева несколькими днями ранее также прошли обыски. Позднее стало известно об аресте родственника Белхароевых, бывшего депутата парламента Ингушетии Микаила Алиева. 3 ноября 2022 года глава Чечни вступился за семью Белхароевых. Он заявил, что термин "баталхаджинское террористическое общество" абсурден, а Белхароевы всегда будут его близкими братьями 1 .

12 декабря 2022 года Следственный комитет объявил, что завершено расследование уголовного дела Хасана Полонкоева и еще 10 обвиняемых в убийстве ингушского Центра по противодействию экстремизму Ибрагима Эльджаркиева и его брата Полонкоева следователи считают организатором и руководителем действовавшего в Ингушетии террористического сообщества, а остальных обвиняемых – участниками этого сообщества. Обвиняемые в суде не признали вину.

Ранее, после убийства Эльджаркиева, источники предположили, что он убит в результате кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году. Однако следователи заявили в январе 2020 года, что мотивом убийства стала профессиональная деятельность Ибрагима Эльджаркиева, а версии о религиозных мотивах и мести не подтверждаются.

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