Суд в Ингушетии арестовал Мустафу Белхароева

28 октября 2022, 20:33

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Глава Контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафа Белхароев, задержанный после обысков в его доме 27 октября, помещен под арест на месяц, сообщил "Кавказскому узлу" его сын.

Как писал "Кавказский узел", утром 27 октября силовики обыскали дом главы Счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева и увезли его, адвокат не смог добиться встречи с задержанным. Родственника Белхароевых, бывшего депутата парламента Ингушетии Микаила Алиева, также задержали после обыска. Источники в силовых структурах сообщили, что вместе с Белхароевым и Алиевым задержан предприниматель Тухан Зязиков.

В 2021 году глава Счетной палаты Ингушетии Мустафа Белхароев пожаловался, что после задержания его сына Алихана по делу об убийстве начальника регионального ЦПЭ подвергся жестоким пыткам. О пытках заявил и сам Алихан Белхароев. После этого силовики провели в доме руководителя Счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева два обыска за два месяца. Адвокат Тимур Идалов назвал эти обыски местью отцу и сыну Белхароевым.

Магасский районный суд Ингушетии отправил Мустафу Белхароева в СИЗО на один месяц, сообщил его сын Амирхан корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что решение об аресте главы Контрольно-счетной палаты Ингушетии вынесено судьей Калиматовой, которая состоит в близком родстве с главой Ингушетии. Амирхан Белхароев считает арест отца политическим, предположив, что власти хотят по-своему распорядиться его должностью.

Амирхан не знает точно, где находится его отец, но предполагает, что Мустафу Белхароева отправили в изолятор в Карабулаке. Он также сообщил, что на месяц арестованы и другие задержанные - Микаил Алиев и два брата Зязиковых.

Адвокат Мустафу Белхароева Шарип Тепсаев просил суд отложить на 48 часов избрание меры пресечения, чтобы он мог предоставить документы о заболеваниях своего подзащитного. По словам Тепсаева, у Белхароева есть заболевания, которые запрещают содержание под стражей. Прокурор выступил против ходатайства и суд отклонил его, рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Защитник Белхароева добавил, что заседание длилось «недолго», а судья пробыла в совещательной комнате «около 15 минут».

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