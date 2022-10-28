28 октября 2022, 03:39

Мустафа Белхароев задержан после обыска в его доме

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики обыскали дом главы Счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева и увезли его, сообщил сын чиновника Амирхан Белхароев. Адвокат не смог добиться встречи с задержанным. Родственника Белхароевых, бывшего депутата парламента Ингушетии Микаила Алиева, также задержали после обыска. 

Как писал "Кавказский узел", в 2021 году глава Счетной палаты Ингушетии Мустафа Белхароев пожаловался, что после задержания его сына Алихана по делу об убийстве начальника регионального ЦПЭ подвергся жестоким пыткам. О пытках заявил и сам Алихан Белхароев. После этого силовики провели в доме руководителя Счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева два обыска за два месяца. Адвокат Тимур Идалов назвал эти обыски местью отцу и сыну Белхароевым.

Начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев, были застрелены в Москве 2 ноября 2019 года. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Убийство Эльджаркиева было признано терактом, подозреваемым по делу предъявили обвинение по этой статье. По делу о нападении на Эльджаркиева был задержан Алихан Белхароев. Родственники считают уголовное преследование Белхароева атакой на баталхаджинцев. В марте 2021 года следственные действия по делу были завершены.

Утром 27 октября силовики провели одновременные обыски в четырех домах, расположенных в разных населенных пунктах Ингушетии, в том числе в доме председателя Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия Мустафы Белхароева, сообщил "Кавказскому узлу" его сын Амирхан Белхароев, брат Алихана Белхароева.

По словам Амирхана Белхароева, он располагает подробностями обыска только в доме отца, хотя знает о задержании другого родственника в то же утро - в Магасе силовики задержали бывшего депутата парламента Ингушетии Микаила Алиева, который приходится арестованному Алихану Белхароеву тестем. 

Обыск в доме Мустафы Белхароева начался в 6.30 мск, сообщил сын. Силовики, приехавшие на восьми автомобилях, сломали ворота и обследовали участок у дома, а затем вошли в дом, утверждает он.

Во время обыска в доме находились внук Мустафы Белхароева, его жена и сноха и с двумя маленькими детьми. «Сколько было силовиков, невозможно подсчитать. Обыск был очень жестким и сопровождался матом, угрозами. Маму держали в комнате, никуда не выпускали. Когда один из детей попросился в туалет, то ему не дали закрыть дверь и сопровождали с автоматом», - рассказал Амирхан.

Обыск завершился к 10.00 мск после чего Мустафу Белхароева увезли в подразделение одной из силовых структур Ингушетии. Силовики изъяли 100 тысяч рублей из сейфа, четыре охотничьих карабина, два травматических пистолета и кинжалы, несмотря на наличие документов на все оружие, утверждает Амирхан. Протокола по обыске силовики, по его словам, не оставили. Также силовики увезли автомобиль "Тойота", предварительно сняв с него номера и записывающий гаджет. Амирхан Белхароев опасается, что к его задержанному отцу применяются пытки, так как к нему не допустили адвоката.

Адвокат Шарип Тепсаев подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что его не допустили к Мустафе Белхароеву без объяснения причин. По словам адвоката, когда он приехал к Белхароеву, здание, куда привезли задержанного, было окружено силовиками. «Они связались с тем, кто внутри, и оттуда была дана команда никого не пускать. Мне сказали: «Можете ехать домой, не теряйте свое время, вас все равно никуда не пустят»», - рассказал Тепсаев. После этого адвокат приехал в прокуратуру Ингушетии и написал заявление о том, что не был допущен к своему подзащитному.

Сестра задержанного Микаила Алиева, адвокат Роза Алиева утверждает, что ему родственнику при обыске «подкинули пулемет». Обыск в доме Алиева в Магасе начался около 8.00 мск, сообщила она.

«Сами открыли ворота, было около 20-30 сотрудников. Брата допрашивали около двух часов», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла". Алиева отметила, что не присутствовала при обыске, однако узнала от родственников, как он произошел. На появление пулемета Алиев отреагировал фразой: «Что вы делаете, у меня этого не было!» и крикнул матери, что ему «подкинули пулемет».

Роза Алиева попыталась разыскать задержанного родственника, но не нашла его ни в Ингушетии, ни во Владикавказе. К вечеру 27 октября узнать его местонахождение так и не удалось, отметила адвокат. «Непонятно, с чем связано преследование: ранее не привлекался к уголовной ответственности», - заключила Алиева.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Защита выступила против рассмотрения дела Якуба Белхороева в Москве", "Полонкоевы пожаловались на действия силовиков во время обысков", "Ингушский бизнесмен включен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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