28 октября 2022, 05:25

Бизнесмен Зязиков задержан вместе с Белхароевым и Алиевым

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ингушский предприниматель Тухан Зязиков, который приходится родственником главе Счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева, задержан вместе с ним и бывшим депутатом ингушского парламента Микаилом Алиевым, сообщили источники в силовых структурах.

Как писал "Кавказский узел", утром 27 октября силовики обыскали дом главы Счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева и увезли его, адвокат не смог добиться встречи с задержанным. Родственника Белхароевых, бывшего депутата парламента Ингушетии Микаила Алиева, также задержали после обыска.

В 2021 году глава Счетной палаты Ингушетии Мустафа Белхароев пожаловался, что после задержания его сына Алихана по делу об убийстве начальника регионального ЦПЭ подвергся жестоким пыткам. О пытках заявил и сам Алихан Белхароев. После этого силовики провели в доме руководителя Счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева два обыска за два месяца. Адвокат Тимур Идалов назвал эти обыски местью отцу и сыну Белхароевым

Ингушские силовики после серии обысков 27 октября задержали еще одного родственника Мустафы Белхароева, предпринимателя Тухана Зязикова, сообщил со ссылкой на источник в силовых структурах "Коммерсант". По информации издания, задержание Мустафы Белхароева силовики связали с незаконным оборотом оружия.

О том, что вместе с Белхароевым и Алиевым задержан Зязиков, сообщили также "Известия", но в их публикации задержание связывается с делом об убийстве главы ингушского центра "Э".

Начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев, были застрелены в Москве 2 ноября 2019 года. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Убийство Эльджаркиева было признано терактом, подозреваемым по делу предъявили обвинение по этой статье. По делу о нападении на Эльджаркиева был задержан сын Мустафы Белхароева Алихан Белхароев. Родственники считают уголовное преследование Белхароева атакой на баталхаджинцев.

Издание опубликовало видео силовиков, снятое во время обысков у Алиева и Белхароева. На видео продолжительностью в одну минуту силовики заходят в ворота частного дома и опрашивают лежащего на земле мужчину. Тот представляется Микаилом Алиевым и говорит, что в доме находятся жена и дети. На следующих кадрах свое имя силовикам называет уже Мустафа Белхароев, однако кадров задержания Зязикова в этом видео нет.

"Кавказский узел" также писал, что летом 2020 года у Тухана Зязикова проводились обыски, а в январе 2022 года его имя внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"В Назрани при взрыве автомашины ранен однофамилец президента Ингушетии", "Силовики пришли к ингушскому бизнесмену с обысками по делу Белхороева", ""Объявлено вознаграждение за информацию об убийстве Ибрагима Белхароева"".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

28 октября 2022, 04:37

28 октября 2022, 03:39

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