Сочинцы почтили память Бориса Немцова под страхом репрессий

01 марта 2023, 02:05

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Цветы и свечи, которые сочинцы принесли к мартирологу жертвам политических репрессий в память о Борисе Немцове, через несколько часов убрали неизвестные. Активисты признались, что с 2022 года опасаются открыто проводить акции памяти убитого политика и предпочитают вспоминать его дома.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2021 года сочинцы почтили память Бориса Немцова, возложив цветы к дому в переулке Горького, где родился политик, а также у памятника жертвам политических репрессий. В проведении пикета по случаю годовщины гибели политика местные власти отказали.

Борис Немцов был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года. В 2017 году по делу об убийстве политика пять уроженцев Чечни были приговорены к срокам от 11 до 20 лет. Летом 2020 года Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу дочери оппозиционера Жанны Немцовой на следствие. В ноябре 2020 года авторы совместного журналистского расследования "Медиазоны" и Scanner Project заявили, что следователи проигнорировали связи осужденных за убийство Бориса Немцова с близкими к властям Чечни людьми.

В ночь с 27 на 28 февраля жители Сочи почтили память Бориса Немцова, возложив цветы и поставив свечи к портрету политика с надписью "БорисЬ", установленному у мартиролога жертвам политических репрессий на перекрестке Парковой и Конституции. Однако в ту же ночь неизвестные убрали цветы и свечи, утром их уже не было, рассказали 28 февраля корреспонденту "Кавказского узла" местные жители.

"Я видела с балкона, как 27 февраля ближе к полуночи к мартирологу подходили люди, зажигали свечи, клали цветы и очень быстро уходили. Такого не было никогда с 2015 года, чтобы люди боялись собраться в день убийства Немцова и постоять хотя бы несколько минут", - рассказала пенсионерка Ольга Ивановна Левина.

По ее словам, она и сама ранее возлагала цветы Немцову 27 февраля, но сейчас уже здоровье не то, чтобы принимать участие в таких акциях. "Раньше люди собирались днем и даже говорили речи. Сейчас все боятся. И это чувствуется. Я встаю рано, в пять утра. Проснулась и выглянула в окно. Возле памятника уже ничего не было. В пять утра все исчезло, как и не было. Убрали и цветы, и фото, и свечи. Кто это делал - не знаю, я спала», - рассказала пенсионерка. При этом она призналась, что каждый год в день смерти Немцова она поминает его стопочкой коньяка.

Активист Константин Гудимов рассказал, что не боится прийти и почтить память Немцова. «Многие бояться даже подходить к памятнику после задержаний и арестов. Но я не боюсь. Я помню эту дату все восемь лет, она не дает мне покоя. В 2015 году 27 февраля я был в Москве недалеко от места где убили Бориса и был там минут через 10 после этого страшного события», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в этом году он пришел к мартирологу в 23.30 мск и находился там до 23.40. «Когда я пришел, никого не было. Но лежали цветы. И горело несколько свечей. Я зажег тоже свечи и положил цветы. Поставил портрет Бориса с надписью «БорисЬ». Я понимал, что ночью все уберут. Даже через восемь лет власти бояться уже мертвого человека», - заявил Гудимов.

Сочинка Светлана рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что до 2022 года приходила к мартирологу 27 февраля в возлагала цветы в память Немцова, но сейчас опасается делать это. "Появился страх. Я не представляю, как политики сидят в тюрьмах за свои убеждения", - призналась она.

По ее мнению, Борис Немцов был "реально опасный режиму лидер, который мог повести за собой миллионы людей".

Валерий воспринимает убийство Немцова как личную трагедию, но не готов выходить на акции или открыто выражать свою позицию. «27 февраля для меня - дата личной трагедии. Убили не просто человека, а очень яркую и неповторимую личность. У нас такая страна, что яркие люди мешают творить здесь зло», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что вспоминает Немцова дома.