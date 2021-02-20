"Новая газета": борьбу с активистами в вузах ведут носители архаичной системы “понятий”

20 февраля 2021, 20:50

Руководство российских вузов и колледжей отговаривало от участия в акциях за Навального, ложно трактуя закон или же отвергая законность как таковую, говорится в публикации "Новой газеты". Авторы статьи цитируют угрозы отчислением в адрес ростовских студентов и речь преподавателя из Ставрополя, который критикует Навального, путая его с Немцовым.

Как писал "Кавказский узел", 23 и 31 января по всей России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, признанные аналитиками наиболее массовыми в постсоветской истории страны. 2 февраля, когда Навальный был приговорен к заключению в колонии, столь масштабных протестов не было, но прошли массовые задержания, в том числе журналистов. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи спрогнозировали дальнейшее угасание протестной активности в регионах. 14 февраля флешмоб в поддержку Навального "Любовь сильнее страха" собрал во дворах регионов юга России тех, кто опасался активно поддерживать оппозиционера на акциях протеста. Однако часть сторонников Навального не присоединилась к флешмобу, так как этот формат протеста оказался для них непривычным, указали правозащитники.

После масштабного протестного шествия, которое состоялось в Астрахани 23 января, из областного государственного университета (АГУ) были отчислены трое студентов. Двое из них, Вера Иноземцева и Александр Мочалов, обратились в суд с жалобами, в которых написали, что руководство университета не сослалось при отчислении на конкретные правила вуза и не взяло объяснительных. Если суд вынесет решение о восстановлении студентов, это позволит поставить вопрос о наказании руководства университета, отметил юрист.

Ростовским студентам прямо угрожали отчислением

Руководство российских вузов, пытаясь в январе предотвратить участие студентов в протестных акциях, породило новый жанр академической риторики, который можно назвать "предупреждения", указали авторы студенческого журнала DOXA социальный антрополог Александра Архипова и юрист Борис Пейгин в материале "Котяточки мои, если пойдете на митинг, отчислим. Всем чмоки", опубликованном 19 февраля "Новой газетой". Сотрудники журнала DOXA собрали базу из 107 свидетельств подобных обращений сотрудников вузов и колледжей, в основном направленных студентам перед акцией 23 января.

В "предупреждениях" используются три формы давления: прямые угрозы и шантаж, подкуп (например, предложение сдать задолженности в день акции протеста), а также оскорбления и хамство - активистов назвали "социально гиперактивными студентами", "сборищем баранов". Так, в материале приводится сообщение куратора Ростовского государственного экономического университета: "Кто пойдет 23 [января] на митинг, будет тут же отчислен".

Студентам краснодарского вуза перед акцией 23 января разослали сообщение с предупреждением об уголовном и административном наказании за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Сотрудники деканатов всех специальностей приходили в группы и предупреждали, что всех участников шествия в поддержку Навального незамедлительно отчислят из вуза.

С точки зрения российского законодательства участие в митинге, даже несогласованном, само по себе не является правонарушением и не может быть основанием для отчисления, указали авторы статьи. Они подчеркивают, что внутренние правила вуза не могут противоречить Конституции. А потому приказы об отчислении за участие в протестных акциях нужно оспаривать в суде.

Студентов учили жить "по понятиям"

Распространенные угрозы проблемами при предстоящем студентам трудоустройстве авторы журнала DOXA также считают манипуляцией. "Наличие факта привлечения к административной ответственности в прошлом (причем за любое правонарушение) не может служить основанием для отказа в трудоустройстве, даже на государственную службу. К тому же административное правонарушение «сгорает» за год. Такие предостережения выходят за рамки закона и сами являются его нарушением", - указано в статье.

В российских вузах применяется и такой "мощный и очень архаический способ выдавливания инакомыслящих из общества", как публичное шельмование. Так, в одном из колледжей был вывешен список студентов, состоящих в оппозиционных пабликах в соцсети. Там были указаны имена, даты рождения и адреса учащихся, а разглашение персональных данных в данном случае является административным правонарушением. Авторы статьи призвали тщательно фиксировать подобные факты, делая скриншоты сообщений, сохраняя переписку в мессенджерах, ведя аудиозапись. Суды, как подчеркивается в публикации, далеко не всегда игнорируют подобные доказательства.

Чтобы усилить страх и панику, руководство некоторых вузов и колледжей утверждало, что полиция якобы будет специально задерживать всех несовершеннолетних, и прибегали к таким "юридическим фантазиям", как угроза постановкой на учет на основании одного только факта составления административного протокола, отмечается в статье.

Некоторые авторы «предупреждений» не брезгуют и шантажом и прямыми угрозами, указывают авторы статьи, приводя в качестве иллюстрации расположенный в Махачкале филиал Всероссийского государственного университета юстиции. «…<Хоть> кто-то скажет, что третий курс, студенты правовой академии колледжа были на митинге, и кто-то увидел — вы очень пожалеете об этом!» - приводятся в статье слова преподавателя вуза.

Родители волгоградских школьников перед акцией 23 января рассказали о сообщениях от учителей в мессенджерах об опасности участия детей в митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального, а также о профилактических беседах в школах Волгограда на эту тему. По мнению горожан, это только повысило интерес к акции. Губернатор Ставропольского края, где в ряде школ 23 января было объявлено учебным днем, высказался против участия несовершеннолетних в акциях сторонников Навального, чем вызвал критику со стороны пользователей Instagram. Они заявили, что детей подвергают опасности не организаторы акций, а те, кто применяет силу к протестующим.

Руководство российских вузов в обращениях к студентам не только ложно трактует законодательство, но в ряде случаев прямо говорит, что "законы не играют никакой роли", указывают Александра Архипова и Борис Пейгин. Они также процитировали примеры насаждения принципа коллективной ответственности: "Вы несете личную ответственность за участие, например, в несанкционированном митинге, губите свою репутацию и бросаете тень на родной университет".

Авторы материала отмечают, что в России отсутствует этический кодекс, регулирующий общение между преподавателями и студентами, а вместо законов в голове у педагогов, которые пытались предотвратить участие студентов в протестных акциях, - система "понятий": "в России законы не работают, смирись с этим", "провинился солдат — накажут всю роту", "не пойман — не вор", "попался — сам виноват".

Ставропольский преподаватель перепутал оппозиционеров в речи против митингов

Авторы статьи отмечают, что сотрудники вузов обращаются к потенциальным участникам акций так, как будто они не самостоятельные граждане, а маленькие дети. Это показывает не только суть обращений к студентам, но и иногда и родительская интонация, с которой они написаны: "Сначала научитесь чему-то, а потом, когда хоть какие-то мозги прокачаете, будете лезть в политические игрища старших".

Несмотря на позицию "знающего", "предупреждения" демонстрируют плохое понимание ситуации в стране, указывают авторы материала, приводя в пример "потрясающую речь про архиврага из пятой колонны", произнесенную преподавателем Ставропольского госуниверситета. Пытаясь критиковать Алексея Навального, сотрудник вуза путает его с оппозиционером Борисом Немцовым, убитым еще в 2015 году.

"Пятая колонна... Вот который у нас, этот самый... Начинает народ будоражить... Вот... Когда он был при Ельцине, при <***? бездельнике? — нрзб> Ельцине, он был у власти там, занимал посты, вот... Он воровал. Очень сильно воровал. Очень много воровал. Поэтому против власти не выступал. Когда этой кормушки его убрали, вот... Естественно, его там тоже чуть не посадили. Естественно, он начал работать на Запад. Потому что (нрзб) хочется кушать. <...> А для этого нужны денежки. А работать он не хочет. Поэтому когда он уехал туда в Германию, якобы мы его отравили там — спецслужбы наши, точнее — отравили его. <...> Ну работает этот... работает на Запад, ну что ж, деньги же ж нужны", - приводится в статье речь преподавателя Ставропольского госуниверситета.

Напомним, что ежегодно в день убийства Бориса Немцова, 27 февраля, в России проходят митинги. В этом году администрация Волгограда не согласовала проведение массовой акции с требованием расследовать убийство, сославшись на нестабильную эпидемиологическую ситуацию. Администрация Октябрьского района Ростова-на-Дону отказалась согласовать групповой пикет памяти Бориса Немцова, предположив, что акция направлена на дестабилизацию политической и социальной обстановки.

Материалы о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального". Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В материале "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на десять проблем, непосредственно связанных с Кавказом.

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