Астраханские студенты после отчисления пожаловались суду на нарушения в вузе

11 февраля 2021, 15:49

Руководство Астраханского государственного университета не указало, какие конкретно правила вуза были нарушены участием в акции в поддержку Навального, а решение об отчисление приняло, не взяв объяснительных, заявили в судебных исках Вера Иноземцева и Александр Мочалов. Восстановление студентов в вузе позволит поставить вопрос о наказании руководства университета, отметил юрист.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 января в Астрахани состоялось двухчасовое шествие в поддержку Навального. Оно не встретило противодействия силовиков, но уже после акции в городе прошли задержания. Трое задержанных были отчислены из Астраханского государственного университета (АГУ). За отчисленных вступились астраханские политики Олег Шеин и Михаил Долиев. Блогер Илья Варламов назвал действия руководства вуза "политическими репрессиями". Ректор Константин Маркелов настаивает, что вынужден был отчислить студентов, поскольку они совершили правонарушение.

23 января, а затем 31 января по всей России, в том числе на юге страны, прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Аналитики признали их самыми массовыми за постсоветскую историю России. 2 февраля Навальный был приговорен к заключению в колонии, в тот же день прошли массовые задержания, в том числе журналистов. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи, однако, спрогнозировали дальнейшее угасание протестной активности в регионах.

Юрист надеется добиться наказания ректората

Отчисленные из АГУ Вера Иноземцева и Александр Мочалов 9 февраля подали иски в Ленинский районный суд Астрахани. На сайте суда уже появилась информации о регистрации исков.

Если удастся добиться восстановления студентов, то им могут дать отсрочку для сдачи летней сессии, указал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Ярослав Павлюков, помогавший Иноземцевой и Мочалову в составлении исков. "Срок для рассмотрения дел районным судом - два месяца. Московские суды обычно рассматривают дольше, региональные могут и за более короткий срок", - добавил он.

По словам юриста, он составил краткий иск. "Думаю, когда будет назначена дата заседания, мы приложим дополнения, почему каждый из пунктов правил внутреннего распорядка не может применяться к ребятам, и судебную практику, подтверждающую наши доводы", - отметил Ярослав Павлюков.

Он не исключил, что удастся не только добиться восстановления отчисленных студентов, но и наказания ректората. "Есть в КоАП такая статья - 5.57, за нарушение права на образование. Подписывает приказы ректор, значит, теоретически, он может нести ответственность. Но опять же - теоретически. Сейчас все силы брошены на признание этого приказа незаконным. Если суд признает нашу правоту - то можно идти дальше: взыскивать моральный вред и привлечь руководство вуза к административной ответственности", - заключил юрист.

В приказе об отчислении не было ссылок на конкретные пункты правил вуза

В приказе об отчислении ректорат ссылается на правила внутреннего распорядка, но не указывает, какой именно пункт правил нарушен, говорится в иске Иноземцевой, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". Вера Иноземцева делает из этого вывод, что единственной причиной отчисления стало участие в протестной акции 23 января. Однако за это студентка уже была наказана судом, который наложил на нее административный штраф. "Иных мер ответственности законодательством не предусмотрено", - подчеркивает Иноземцева в иске. Она также указала, что решение о штрафе до сих пор не вступило в силу, активистка будет его обжаловать.

В нарушение собственных правил университет не учел при вынесении решения такой фактор, как отличную успеваемость, говорится в иске. Вера Иноземцева сообщила, что получала повышенную стипендию за хорошую учебу, была активной студенткой.

По мнению истицы, нарушен и формальный порядок отчисления, поскольку студента должны уведомлять о грядущем отчислении и предварительно брать у него письменное объяснение. "Я узнала о своем отчислении из социальной сети "ВКонтакте". Никаких объяснений у меня не затребовали, уведомлений о предстоящем отчислении я не получала", - сообщила суду Иноземцева.

Вера Иноземцева сказала корреспонденту "Кавказского узла", что расценивает действия ректората как политические репрессии. "Там даже формально такого повода для отчисления нет - ни в правилах внутреннего распорядка, которыми они руководствуются, ни в уставе", - заявила она.

Иноземцеву отчислили за полгода до конца обучения

Иноземцева училась в магистратуре на политолога. До конца обучения ей оставался один семестр. Учась на бюджетном отделении, Вера Иноземцева получала стипендию. Несмотря на то, что стипендия была повышенной, отчисленная студентка назвала ее "символической" - выплата составляла чуть более 2000 рублей. "Не могу сказать, что это какая-то существенная потеря. Так что в плане бюджета моя жизнь вряд ли сильно изменится. Здесь самое главное - именно несправедливость, когда я, например, была активной студенткой, хорошо училась, а тут вдруг отчисление - и ни за что. Вот это больше всего возмущает", - подчеркнула активистка.