11 февраля 2021, 15:49
Астраханские студенты после отчисления пожаловались суду на нарушения в вузе
Руководство Астраханского государственного университета не указало, какие конкретно правила вуза были нарушены участием в акции в поддержку Навального, а решение об отчисление приняло, не взяв объяснительных, заявили в судебных исках Вера Иноземцева и Александр Мочалов. Восстановление студентов в вузе позволит поставить вопрос о наказании руководства университета, отметил юрист.
Как сообщал "Кавказский узел", 23 января в Астрахани состоялось двухчасовое шествие в поддержку Навального. Оно не встретило противодействия силовиков, но уже после акции в городе прошли задержания. Трое задержанных были отчислены из Астраханского государственного университета (АГУ). За отчисленных вступились астраханские политики Олег Шеин и Михаил Долиев. Блогер Илья Варламов назвал действия руководства вуза "политическими репрессиями". Ректор Константин Маркелов настаивает, что вынужден был отчислить студентов, поскольку они совершили правонарушение.
23 января, а затем 31 января по всей России, в том числе на юге страны, прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Аналитики признали их самыми массовыми за постсоветскую историю России. 2 февраля Навальный был приговорен к заключению в колонии, в тот же день прошли массовые задержания, в том числе журналистов. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи, однако, спрогнозировали дальнейшее угасание протестной активности в регионах.
Юрист надеется добиться наказания ректората
Отчисленные из АГУ Вера Иноземцева и Александр Мочалов 9 февраля подали иски в Ленинский районный суд Астрахани. На сайте суда уже появилась информации о регистрации исков.
Если удастся добиться восстановления студентов, то им могут дать отсрочку для сдачи летней сессии, указал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Ярослав Павлюков, помогавший Иноземцевой и Мочалову в составлении исков. "Срок для рассмотрения дел районным судом - два месяца. Московские суды обычно рассматривают дольше, региональные могут и за более короткий срок", - добавил он.
По словам юриста, он составил краткий иск. "Думаю, когда будет назначена дата заседания, мы приложим дополнения, почему каждый из пунктов правил внутреннего распорядка не может применяться к ребятам, и судебную практику, подтверждающую наши доводы", - отметил Ярослав Павлюков.
Он не исключил, что удастся не только добиться восстановления отчисленных студентов, но и наказания ректората. "Есть в КоАП такая статья - 5.57, за нарушение права на образование. Подписывает приказы ректор, значит, теоретически, он может нести ответственность. Но опять же - теоретически. Сейчас все силы брошены на признание этого приказа незаконным. Если суд признает нашу правоту - то можно идти дальше: взыскивать моральный вред и привлечь руководство вуза к административной ответственности", - заключил юрист.
В приказе об отчислении не было ссылок на конкретные пункты правил вуза
В приказе об отчислении ректорат ссылается на правила внутреннего распорядка, но не указывает, какой именно пункт правил нарушен, говорится в иске Иноземцевой, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". Вера Иноземцева делает из этого вывод, что единственной причиной отчисления стало участие в протестной акции 23 января. Однако за это студентка уже была наказана судом, который наложил на нее административный штраф. "Иных мер ответственности законодательством не предусмотрено", - подчеркивает Иноземцева в иске. Она также указала, что решение о штрафе до сих пор не вступило в силу, активистка будет его обжаловать.
В нарушение собственных правил университет не учел при вынесении решения такой фактор, как отличную успеваемость, говорится в иске. Вера Иноземцева сообщила, что получала повышенную стипендию за хорошую учебу, была активной студенткой.
По мнению истицы, нарушен и формальный порядок отчисления, поскольку студента должны уведомлять о грядущем отчислении и предварительно брать у него письменное объяснение. "Я узнала о своем отчислении из социальной сети "ВКонтакте". Никаких объяснений у меня не затребовали, уведомлений о предстоящем отчислении я не получала", - сообщила суду Иноземцева.
Вера Иноземцева сказала корреспонденту "Кавказского узла", что расценивает действия ректората как политические репрессии. "Там даже формально такого повода для отчисления нет - ни в правилах внутреннего распорядка, которыми они руководствуются, ни в уставе", - заявила она.
Иноземцеву отчислили за полгода до конца обучения
Иноземцева училась в магистратуре на политолога. До конца обучения ей оставался один семестр. Учась на бюджетном отделении, Вера Иноземцева получала стипендию. Несмотря на то, что стипендия была повышенной, отчисленная студентка назвала ее "символической" - выплата составляла чуть более 2000 рублей. "Не могу сказать, что это какая-то существенная потеря. Так что в плане бюджета моя жизнь вряд ли сильно изменится. Здесь самое главное - именно несправедливость, когда я, например, была активной студенткой, хорошо училась, а тут вдруг отчисление - и ни за что. Вот это больше всего возмущает", - подчеркнула активистка.
По словам отчисленной студентки, она не участвовала во второй массовой акции протеста, которая прошла в Астрахани 31 января, и добавила, что не знает о новых отчислениях студентов из АГУ за поддержку Навального.
Веру Иноземцеву после шествия в поддержку Алексея Навального 23 января задерживали дважды, причем в первый раз не составили в отношении нее никакого протокола, отобрали телефон и потребовали никому об этом не рассказывать. Девушка посчитала действия силовиков нарушением ее прав и пожаловалась на неправомерное доставление в полицию. Активистка сообщала "Кавказскому узлу", что после задержаний боится выходить из дома, опасаясь силовиков.
Юрист Ярослав Павлюков указал, что в пункте 5.2 Правил внутреннего распорядка АГУ есть упоминание о психофизическом и эмоциональном состоянии студента, которые тоже должны быть учтены в таких случаях, как отчисление. "Вера [Иноземцева] в момент отчисления находилась в сильном стрессе после инцидента с полицейскими. И об этом говорила руководству вуза, но, как мы понимаем, это прошло мимо них", - напомнил он.
Иноземцева сообщила, что в 2017 году работала в астраханском штабе Навального.
"Сейчас я к нему отношусь уже не так, как в 2017 году, но то, что происходит с ним сейчас - такого не должно быть. В этом плане я его поддерживаю. Хотя, может, мне не нравятся какие-то пункты его программы. Но речь же сейчас не об этом, а о том, что человека посадили ни за что, а к его семье и соратникам применяются масштабные репрессии", - пояснила она.
Перед президентскими выборами 2018 года команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". По данным сайта "Штабы Навального", к 3 февраля 2021 года на юге России продолжают работу лишь три штаба оппозиционера – в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону.
Иноземцева считает 23 января переломным моментом в истории России. "Все поменялось на "до" и "после", и начались массовые преследования по политическим мотивам совершенно разных людей - и тех, кто давно занимается активизмом, и тех, кто 23 января пришел первый раз. Не только в Астрахани, но и в России в целом. После 23 января уже вообще непонятно, что происходит. Такое ощущение, что закон перестал существовать", - заключила Вера Иноземцева.
Мочалов пожаловался на большой штраф
Александр Мочалов также уверен, что его отчисление связано именно с акцией 23 января. "Потому что была профилактическая беседа, где мы говорили об акции 23-го числа. Мне говорили, что после суда в институт придет бумажка, и будет решаться вопрос о моем отчислении. И в тот же день вечером я увидел этот приказ в интернете", - рассказал Александр Мочалов корреспонденту "Кавказского узла".
Он также указал, что не имел возможности написать объяснительную. "Меня попросили ее написать, но это было 29 января, у меня в тот день был суд. Они попросили написать объяснение часа за полтора до начала суда. Я должен был подготовиться к судебному заседанию, поэтому написать объяснение в тот момент не мог. Я попросил дать мне время. А на меня составили акт об отказе писать объяснительную. А потом уже в правилах внутреннего распорядка я прочитал, что объяснительная составляется в течение трех учебных дней после события, по которому требуется дать объяснение. Учебные дни начались только на этой неделе. 23 января было неучебное время. Поэтому объяснительную они должны были потребовать с меня, начиная с 8 февраля. То есть в нарушение правил акт об отказе давать объяснительную на меня составили еще до первого учебного дня", - пояснил Мочалов.
Активист уточнил, что приказ о его отчислении вступил в силу 10 февраля. 8 и 9 февраля он еще ходил на занятия. Молодой человек учился на первом курсе, на педагога дополнительного образования в области театрального искусства. Он также получал стипендию. "Стипендия, конечно, была поддержкой. Небольшая сумма, 1700 рублей, но получать ее было очень приятно", - отметил Мочалов.
Назначенный судом штраф 10 тысяч рублей оказался для студента значительной суммой. "Судье были предоставлены все документы о том, что я малообеспеченный, у меня мама-инвалид, получает пенсию, и выплата штрафа нам достаточно затруднительна, хотя я и подрабатываю. 10 тысяч штрафа для меня - очень много. Но все равно было вынесено такое решение", - посетовал активист.
После акции 23 января суд в Астрахани постановил оштрафовать еще двух студенток, помимо Иноземцевой и Мочалова.
Александр Мочалов уверен, что решение об отчислении не имеет оснований. "Учебное заведение не должно вмешиваться в мои мысли, в мою позицию, и из-за этого я не должен подвергаться отчислению. И это незаконно - в правилах внутреннего распорядка нет ничего, за что меня можно отчислить. Даже если считать, что это было нарушение общественного порядка, то акция проходила 23 января - у меня были каникулы, у меня никаких дополнительных занятий в этот день не было. Это было неучебное время", - подчеркнул отчисленный студент.
Он добавил, что "в целом" поддерживает Алексея Навального. "Человека абсолютно без закона подвергают преследованиям... Его хотели отравить, а потом посадили. И если сейчас промолчать, не помочь ему, то потом могут посадить меня или еще кого-то. Это беззаконие будет продолжаться. Но на акцию я пришел из-за общей ситуации в стране. У нас есть не только Навальный. Очень много факторов: несменяемость власти, непрозрачные, нечестные выборы, слабое и плохое местное самоуправление, коррупция. Да можно просто выйти на улицу Астрахани, пройтись по ней, чтобы понять, почему я вышел", - заключил молодой человек.
В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом. Новости об акциях в поддержку Навального собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального".
Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"