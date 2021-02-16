Аналитики сочли успешным опыт флешмоба с фонариками на юге России

16 февраля 2021, 04:12

Флешмоб в поддержку Алексея Навального "Любовь сильнее страха" собрал во дворах регионов юга России тех, кто опасался активно поддерживать оппозиционера на акциях протеста, заявили координаторы местных штабов Навального. Акция охватила далеко не всех сторонников Навального, так как ее формат оказался непривычной формой протеста, указали правозащитник Сергей Давидис и профессор Илья Шаблинский.

Как информировал "Кавказский узел", 14 февраля в регионах Юга России прошел флешмоб в поддержку Навального "Любовь сильнее страха". Жители Краснодарского края в этот день вышли в свои дворы с фонариками, жители Ростовской области опубликовали после акции в соцсетях фотографии с хэштегом #любовьсильнеестраха, акцию также поддержали волгоградцы.

В городах России 14 февраля прошла акция "Любовь сильнее страха", которую анонсировали соратники Навального. Ее участники выходили во дворы и включали фонарики. "Нам надо взять на вооружение что-то, что сильнее страха. Солидарность и, конечно, любовь. Мы искали способ провести такую акцию, которой бы точно не помешал ОМОН, на которую каждый мог бы выйти без страха", - говорится в сообщении на сайте Навального.

Жители Кубани отчитались фотографиями об участии в акции

Количество участников акции «Любовь сильнее страха» в Краснодарском крае посчитать было невозможно, при этом организаторы «очень довольны результатами», сказала корреспонденту "Кавказского узла" координатор краснодарского штаба Навального Анастасия Панченко. «Многие люди переживали, что выйдут одни, но в итоге встречали во дворах соседей, обменивались контактами, создали даже чаты», - рассказала Панченко. По ее словам, фонарики в виде сердца участники акции выложили на площади перед кинотеатром «Аврора» на улице Красной, по центральной улице Краснодара люди прошли с фонариками, фотографировали друг друга, снимки присылали в региональный штаб Навального.

«Чат завалили фотографиями, все были очень воодушевлены. Задержаний и попыток запугать (участников акции) в Краснодарском крае не было», - рассказала Панченко. К акции «Любовь сильнее страха» присоединились жители Сочи, Анапы, Апшеронска, Новороссийска, указала она.

Депутат Ейского районного Совета Александр Коровайный рассказал «Кавказскому узлу», что он в компании четырех друзей вышел во двор своего дома в 20.00 мск 14 февраля. Депутат сказал, что они были единственными участниками акции в этом дворе. «Мы простояли с фонариками 10-15 минут. Было довольно холодно. Сделали фото, сбросили их в Telegram-канал и зашли в помещение. Переписывался ещё с несколькими друзьями и знакомыми. На Театральную площадь пришли три человека с фонариками, они прошли до здания городской администрации», - рассказал Коровайный. Фото с фонариками присылали избиратели, которые тоже присоединились к акции, отметил он.

"Людей было немного. По одному-два человека на двор", - сказал депутат. Он считает, что некоторые "отнеслись (к акции) скептически или забыли". "Но если только мне написали человек 30, то, предполагаю, что в целом по городу человек 300 вышли», - полагает Коровайный. Он также отметил, что в акции приняли участие несколько местных депутатов и их помощников, указав, что для Ейска 300 участников - это немало.

Активистка из Новороссийска Татьяна Трибрат рассказала «Кавказскому узлу», что приняла участие в акции, прошла по центру города с зажженным фонариком несмотря на то, что в городе выпал снег и было холодно. «Бродила по центру одна, ни одной живой души - даже обидно. Читала посты друзей, что в других городах на акции познакомились с соседями», - посетовала Трибрат. Такая холодная погода со снегом бывает в Новороссийске редко, возможно, из-за этого было мало участников, предположила она.

В Сочи 14 февраля шел дождь, в горах - снег, передал корреспондент "Кавказского узла". Несмотря на то что было холодно, по центральным улицам прогуливались молодые и пожилые пары, бегали дети. На площади Флага возле мэрии дежурили наряды полиции и казаки. К 20.00 мск там появились более 10 молодых людей с фонариками, которые прошли через площадь в сторону центрального универмага. Силовики им не препятствовали.

Молодые люди рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что вышли на акцию в защиту Навального, а узнали о мероприятии из Telegram-канала Фонда борьбы с коррупцией*.

«День влюбленных превратили в протестную политическую акцию», - отметил участник акции Сергей. Его спутница Ирина отметила, что «люди боятся выходить во дворы своих домов, потому что за этим поручено следить участковым».

Участница акции Марина добавила, что домкомам "поручено отслеживать, кто в окнах будет зажигать фонарики и кто будет выходить во двор с фонариками, и сразу звонить полицейским".

72-летний житель высотки на улице Островского Александр сказал "Кавказскому узлу", что является сторонником Навального и выходил на акции протеста в защиту оппозиционера 23 и 31 января, однако про акцию 14 февраля ничего не слышал. "Если бы я знал, то обязательно бы вышел. Фонариков у меня много, еще бы и поделился. Но нигде информации не нашел. Мои знакомые которые также за Навального, тоже ничего не знали, они обязательно бы мне сообщили», - отметил он.

23 и 31 января по всей России, в том числе на юге страны, прошли акции в поддержку оппозиционера Навального. Аналитики признали их самыми массовыми за постсоветскую историю России. 2 февраля Навальный был приговорен к заключению в колонии, в тот же день прошли массовые задержания, в том числе журналистов. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи, однако, спрогнозировали дальнейшее угасание протестной активности в регионах.

46-летняя Ольга, живущая в многоэтажном доме на улице Навагинская сказала, что знала про акцию, но не решилась выйти с фонариком, потому что работает в мэрии. "Сразу выгонят, если дойдет до руководства", - отметила она. По словам Ольги, многие чиновники поддерживают ФБК*, "но боятся лишиться работы".

Ее соседка 70-летняя Ольга Борисовна считает, что все акции сторонников Навального "надо пресекать", потому что они "расшатывают устои российского государства".

Дольщик ЖК «Абсолют» Александр сказал "Кавказскому узлу", что снимает жилье в Сочи, так как не дождался строительства своей квартиры, и "понимает людей, которые выходят на акции протеста". Он считает, что "власть сама провоцирует все эти акции".

В статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованной на "Кавказском узле" в разделе "Справочник", собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

"Выходил на балкон съемной квартиры на Бытхе с фонариком", но никого из солидарных не увидел, рассказал Александр.

Волгоградские и ростовские сторонники Навального нашли единомышленников на акции с фонариками

Координатор волгоградского штаба Навального Евгений Кочегин рассказал "Кавказскому узлу", что «Любовь сильнее страха» - новый формат протестной акции: мероприятие прошло в виде флешмоба. «Этот формат сломал привычный шаблон. Нужно оценить в первую очередь содержание акции», - заявил он. Кочегин отметил, что смысл этой акции в преодолении страха и создании новых контактов с соседями.

«Отлично, если кто-то встретил во дворе соседа с фонариком. Люди внезапно обнаружили друг друга и познакомились ближе. А те, кому не повезло встретить своих соседей, преодолели личный страх участия в протестах... Флешмоб затевался не как замена традиционным шествиям и митингам, а как дополнение для тех, кому на несанкционированные митинги ходить все это время было страшно», - сказал активист. Кочегин считает, что таким людям хотелось быть причастными к протесту, но они опасались преследований, а флешмоб позволил им выразить гражданскую позицию.

«Нам прислали много фотографий с акции. Выходили семьями, встречались соседи, где-то кто-то оказывался один, но на него все равно обращали внимание — это и было преодолением страха. Сколько было людей, никто сказать не может. Формат просто не позволяет нам посчитать количество - ведь люди не стекались в одно место, а были каждый у своего дома», - сообщил Кочегин. Он отметил, что в акции приняли участие не только жители Волгограда, но и Волжского, Калача-на-Дону, Городища.

Активных сторонников Навального "больше воодушевил исторический рекорд протеста в Волгограде 23 января", считает Кочегин. После флешмоба "в чат писали, что кто-то встретил несколько десятков человек", рассказал активист. "Кто-то обменялся контактами с одним-двумя соседями - они тоже довольны, что смогли друг друга найти. В следующий раз, возможно, они решатся идти на протестную акцию вместе", - предположил он. Кочегин считает, что некоторым помешал принять участие в акции мороз и холодный ветер в этот день. Сам активист сказал, что провел на улице в своем дворе 40 минут.

«Помимо уже знакомых мне людей встретил еще одного человека с фонариком и двух сочувствующих без фонариков. Атмосфера напоминала праздник. Я доволен результатом. Конечно, хотелось увидеть больше людей», - добавил Кочегин.

Координатор ростовского штаба Навального Ксения Середкина также указала, что акция «Любовь сильнее страха» привлекла прежде всего тех, кто опасался выходить на несанкционированные митинги. Участники акции сами писали об этом, сказала она "Кавказскому узлу". «Мол, на митинги мы не готовы ходить, а вот акцию с фонариками с удовольствием поддержали», - рассказала Середкина. Она отметила, что количество участников акции подсчитать невозможно, поскольку не все присылали фотографии. «Никаких задержаний и провокаций не было - все прошло очень мирно, спокойно и с любовью. Проведенной акцией мы очень довольны», - сообщила активистка. В акции в поддержку Навального также приняли участие жители Таганрога и Новочеркасска, отметила она.

Пользователи соцсети Instagram из Анапы, Новошахтинска, Камышина выкладывали фотографии своего участия в флешмобе с фонариками от мобильного телефона. "С самого начала думал, что акция - ерунда, но когда вся пропаганда начала трубить, что нельзя - мы решили - надо", - написал, в частности, пользователь с ником "insta_russianin".

Напомним, Навального 14 февраля поддержали также ставропольские активисты, силовики не помешали им выразить свою позицию. Акция в Ставрополе была "немасштабной", заявила координатор краевого отделения "Голоса" Екатерина Пономаренко.

Сторонники оппозиционера в Астрахани также в этот день зажгли фонарики на мобильных телефонах и свечи. Власти должны освободить всех политзаключенных в России, заявили они.

Перед президентскими выборами 2018 года команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". По данным сайта "Штабы Навального", к 3 февраля 2021 года на юге России продолжают работу лишь три штаба оппозиционера – в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Формат акции стал неожиданным для сторонников Навального

Акция «Любовь сильнее страха» прошла успешно, несмотря на то что не все сторонники Навального на нее откликнулись, считают опрошенные «Кавказским узлом» эксперты.

"Получился большой охват (участников акции). Это хороший результат. У его организаторов было три варианта действий: проводить несанкционированные акции... ничего не делать, либо найти какую-то компромиссную форму, не предусматривающую лобовых столкновений с властями", - сказал член совета Правозащитного центра «Мемориал»* Сергей Давидис. Он отметил, что акция 14 февраля "не повлекла репрессий".

Он считает, что акции во дворах не стали массовыми, как 23 и 31 января, по ряду причин. «Во-первых, не все люди восприняли всерьез подобную форму протеста - она оказалась непривычной для них... Во-вторых, для других было неудобно участвовать в акции в одиночку. На митинге есть чувство локтя или толпы, а в своем дворе ты рискуешь оказаться один или с небольшим числом людей» - заключил Давидис.

Заместитель заведующего кафедрой конституционного и муниципального права Высшей школы экономики, профессор Илья Шаблинский отметил, что на акцию вышли те, кто был мотивирован. "Для очень многих флешмоб - дело непривычное. Это все же молодежный формат", - считает он. При этом он призвал «не делать из этого никаких политических и социологических выводов». «Огромный слой населения остаётся политически не представлен... Флешмобом такую проблему, конечно, не решить», - заключил Шаблинский.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на странице "Преследование активистов".