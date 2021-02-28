Сочинцы почтили память Немцова возложением цветов и зажжением свечей

28 февраля 2021, 01:57

Жители Сочи почтили память Бориса Немцова, возложив цветы к дому в переулке Горького, где родился политик, а также у памятника жертвам политических репрессий. В проведении пикета по случаю годовщины гибели Немцова 28 февраля власти Сочи отказали, сообщила лидер краевого отделения партии "Яблоко" Ирэн Ильенкова. С "народного мемориала" при этом пропала фотография политика, о чем активисты сообщили в полицию.

Как писал "Кавказский узел", в годовщину убийства Бориса Немцова акции его памяти прошли в Краснодаре, Астрахани и Волгограде. В Краснодаре активисты пожаловались, что стихийный мемориал памяти политика был уничтожен спустя 15 минут после завершения акции.

Борис Немцов был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года. В 2017 году по делу об убийстве политика пять уроженцев Чечни были приговорены к срокам от 11 до 20 лет. Летом 2020 года Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу дочери оппозиционера Жанны Немцовой на следствие. В ноябре 2020 года авторы совместного журналистского расследования "Медиазоны" и Scanner Project заявили, что следователи проигнорировали связи осужденных за убийство Бориса Немцова с близкими к властям Чечни людьми.

27 февраля сочинцы и гости курорта почтили память Бориса Немцова, который родился в Сочи. Цветы по случаю годовщины гибели Бориса Немцова желающие несли с 10.00 до 22.00 мск к дому в переулке Горького, 7, где родился политик, а также к памятнику жертвам политических репрессий в сквере на улице Конституции и на пересечении с Парковой, передает корреспондент "Кавказского узла", которая побывала в указанных местах.

Особенно многолюдно у памятников жертвам политических репрессий было с 14.00 до 16.00 мск. Около 15 членов партии "Яблоко" установили "народный мемориал" с фотографией Немцова, зажгли свечи, возложили цветы. Люди беседовали между собой, вспоминали политика, почтили минутой молчания его память.

За акцией все это время наблюдала группа полицейских. Пятеро из них были в форме, еще порядка пяти человек в штатском прогуливались по улице Конституции и Парковой, наблюдая и фотографируя собравшихся.

57-летний Олег Макаров, который приехал в Сочи из Москвы в отпуск, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он побывал возле дома, где родился Немцов, а затем пришел к памятнику на улице Конституции. "Я всегда возлагаю цветы на мосту Немцова 27 февраля в Москве. Сегодня такой возможности нет, приехал в Сочи на лечение. Мне подсказали, что возлагают [на этом месте]. Я давно хотел увидеть дом, где Немцов родился, адрес узнал у активистов. Считаю, что Немцов был и остается настоящей гордостью России, человеком чести и совести, и на фоне той власти, которая правит страной уже 30 лет, он видится человеком, который победил их всех, кто трясется за свои сундуки и дворцы", - сказал он.

Макаров отметил, что часто пересматривает ролики Немцова. "Все, что он говорил, настолько злободневно и правдиво", - отметил он.

По словам москвича, Алексей Навальный является "вторым Немцовым". "Тоже незаурядный политик. Очень жаль, что лучшие люди России вынуждены покидать страну из-за политических репрессий. Тут или тюрьма, или смерть", - посетовал он.

2 февраля Алексей Навальный был приговорен к заключению в колонии. Перед этим, 23 и 31 января, по всей России, в том числе в Астрахани, прошли акции в его поддержку. Аналитики признали их самыми массовыми за постсоветскую историю России. 14 февраля флешмоб в поддержку Алексея Навального "Любовь сильнее страха" собрал во дворах регионов юга России тех, кто опасался активно поддерживать оппозиционера на акциях протеста. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи, однако, спрогнозировали дальнейшее угасание протестной активности в регионах. Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального".

Константин Гудимов возложил цветы у дома, где родился Немцов, и у памятника. «Позор, что власти до сих пор не установили мемориальную табличку на доме, где родился Немцов, не назвали его именем ни одну улицу, ни один сквер. И позор тем гражданам, которые подыгрывают властям, создавая лжепротесты против увековечивания памяти политика. Властями все делается для того, чтобы люди не помнили великих людей, символов свободы и лидеров России», - заявил Гудимов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Елены Бокачовой, которая пришла с цветами, чтобы почтить память Бориса Немцова, ей посчастливилось лично пообщаться с политиком. «Я работала в Москве и общалась с Борисом Ефимовичем по делу судьи Новикова и ездила к нему домой, передавала документы по Новикову. Отзывчивый, неравнодушный, разговаривал участливо, он мне показался хорошим человеком, без апломба и мании величия. Пытался вникнуть и помочь. Он был яркой личностью, смелым. Помню, что перед Олимпиадой он издал небольшую книжку, в которой выразил свой протест против Олимпиады, и в ней же выступил против Путина. К тому же он был красивым мужчиной и при этом умным. Я считаю, что он действительно хотел изменить жизнь россиян к лучшему. В нем была мощная харизма!» -рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Лидер сочинского отделения партии "Яблоко" Павел Лисичкин также возложил цветы в память Немцова. «Борис Ефимович Немцов - видный политический деятель, который показал всей стране, будучи губернатором Нижегородской области, что, имея политическую волю, можно из депрессивного региона сделать экономически развитый регион, когда позвал Григория Явлинского с командой разработать программу экономических реформ «Нижегородский пролог», в которой были адаптированы идеи из «500 дней» [...] Позже успешные практики повсеместно внедрялись и в других регионах», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Лидер краевого отделения партии "Яблоко" Ирэн Ильенкова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что она не приглашала открыто сочинцев на возложение цветов по случаю годовщины гибели Немцова. "Не хотела людей подвергать опасности. Борис Немцов родился в городе Сочи и, несмотря на то, что в этом городе он прожил всего восемь лет, многие помнят земляка, ставшего вице-премьером в 1997-1998 годах, первым молодым губернатором Нижегородской области", - отметила она.

Акцию памяти политика она назвала "акцией гражданского достоинства тех, кто выступает за честные выборы, кто выступает против политических репрессий и заказных расправ над политическими оппонентами, против войн и коррупции".

"В этот день и всегда мы с Борисом Немцовым и его памятью. Но эту память, как обычно, омрачили сотрудники полиции, которых собралось у памятника больше, чем нас, возлагавших цветы. Впечатление, что в Сочи совершенно нет работы для полицейских, кроме как стоять у памятников на возложении цветов. Более того, акция наша проходила с 14 до 16 часов, и все это время сотрудники полиции стояли и смотрели на нас в свое рабочее время. Но когда мы разошлись, они оставались. И буквально через полчаса мы вернулись, потому что некоторые наши члены запаздывали к назначенному времени. И что же мы увидели? Что "народный мемориал" кто-то уничтожил. Фото Бориса Немцова на глазах у полицейских было украдено. Я подошла к сотруднику полиции и спросила его, где фото. Он ответил, что уборщик улицы убрал. Мы были вынуждены заказать еще одно фото и опять поставить его после 17 часов возле памятника», - рассказала Ильенкова.

По ее словам, она подала заявление в УВД о краже имущества партии «Яблока» с мемориала (копия имеется в распоряжении «Кавказского узла»). "Так как фотография в рамке является партийным имуществом, настаиваем на расследовании этого деяния с целью возврата партийного имущества», - говорится, в частности, в заявлении.

Ирэн Ильенкова также сообщила, что местные активисты планировали провести пикет в память Немцова 28 февраля. «В проведении заявленного пикетирования партии «Яблоко» мэрией Сочи было отказано по необоснованным причинам», - также рассказала Ильенкова.

Она показала корреспонденту "Кавказского узла" отказ в согласовании пикета из мэрии Сочи. "В поступившем от вас уведомлении некорректно указана дата проведения публичного мероприятия: в прошедшем времени - 28 февраля 2020 года. Таким образом, уведомление о проведении публичного мероприятия в форме пикетирования 28 февраля 2020 года подано Вами с нарушением указанных сроков", - говорится в ответе за подписью исполняющей обязанности начальника управления по связям с общественностью и правоохранительными органами администрации Сочи Татьяны Катаниди, которая сослалась при этом на Федеральный закон №54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", где сказано, что заявления следует подавать "не позднее трех дней до дня" проведения мероприятия. При этом в ответе из администрации отмечается, что уведомление о пикетировании поступило 24 февраля.

По словам Ирэн Ильенковой, заявка на проведение акции была подана 21 февраля, то есть за неделю до запланированного дня ее проведения.

По словам очевидцев, акция памяти Немцова у памятника жертвам политических репрессий продлилась до 22.00 мск. Сочувствующие возлагали цветы и зажигали свечи. Фотографию политика больше никто не трогал. "Полицейские разошлись после 17 часов", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница расположенного возле памятника дома Алла Борисовна.

Уроженцы Сочи поделились воспоминаниями о Немцове

Сочинцы, которые из-за репрессий вынуждены были эмигрировать, поделились по телефону 27 февраля с корреспондентом "Кавказского узла" своими впечатлениями от проживания вдали от родины и ситуации в России. Они почтили память Бориса Немцова и выразили сожаление в связи с преследованием Алексея Навального.

Сторонники Навального Дмитрий Титков и Константин Зыков признались корреспонденту "Кавказского узла", что уехать в Швецию их вынудили постоянные репрессии и преследования властей.

«Тут такого нет. Мы живем спокойно», - сказал Константин Зыков, который эмигрировал со своей супругой. В Швеции у пары родился сын.

Дмитрий Титков рассказал, что в Стокгольме в память о Борисе Немцове проходила акция. По его словам, для проведения акций здесь тоже нужно подавать уведомления, но в случае, если оно не подано, никто репрессировать не будет. «Полиция просто оберегает участников любой акции. Их, к примеру, интересует только то, чтобы люди не собирались близко больше восьми человек, чтобы не заразились ковидом», - пояснил Титков.

Эмигрант Игорь Мазанов подтвердил, что никаких репрессий по политическим мотивам в Швеции нет. "Простоял сегодня (27 февраля) с плакатом в память о политическом убийстве Немцова возле российского посольства около трех часов. Пришел в 14 часов. Никто меня не трогал. В России, конечно, забрали бы в полицию. В Стокгольме мы, русские иммигранты наладили неплохой контакт с представителями местной полиции: созваниваемся, уведомляем о будущих акциях, чтобы обеспечить цивилизованный протест и исключить возможность насилия [..] Я подошел к 14.00 по местному времени (12.00 мск) с флагом Российской Федерации, букетом цветов, памятной свечой и плакатом. На месте уже была шведская полиция. Мы дружески побеседовали, они поняли, что народу много не будет, подождали с полчаса и поехали", - рассказал он.

По словам Мазанова, на акции он пообщался с пожилым шведом, говорящим по-русски. "Провели с ним на месте моего пикета отличную и интересную беседу. Оказалось, что он сам долгое время прожил в Польше во время СССР, а его друг швед, поддерживавший тогдашнее движение «Солидарность», даже отсидел в тюрьме [...] Потом я пошел домой и подарил букет случайной женщине на улице. Это был хороший день, потому что память о таких людях, как Борис Немцов, жива во всем мире", - добавил активист.

Политический эмигрант из Сочи Евгений Бурсанидис получил убежище в Греции. "Мне приходят на ум картинки из памяти, ассоциирующиеся с событиями весны, точнее апреля 2009 года, когда Борис баллотировался в мэры Сочи. Собственно, именно тогда мне и довелось поучаствовать в этой кампании и познакомиться с этим человеком лично. Борис тогда ворвался весенним вихрем в Сочи, отходившем только-только от зимнего анабиоза. Было ясно сразу, что власти не дадут ему победить, как бы там ни было. На тот момент уже по-настоящему демократические процессы оказались крепко подмяты по себя гэбэшниками-реакционерами. Фигура Бориса как она есть не могла сложиться без города, в котором он родился. Очень характерно то, что такая личность появилась на свет и сформировалась именно в Сочи, собственно, где и я родился. В городе, который всегда называли "вольным городом юга". Не все знают, сколько Борис уделил внимания проблемам сочинцев, попавших под Олимпиаду-2014. В частности, он делал все возможное, чтобы Олимпиада была проведена иначе, без непоправимого ущерба, нанесенного в период олимпийских строек уникальной природе региона", - поделился Бурсанидис воспоминаниями.

По его словам, Немцов "помог довести до Страсбургского суда дела многих сочинцев, лишившихся недвижимости и бизнеса из-за того, что на принадлежавшее им имущество наложили лапу московские компании-подрядчики".

"Можно смело назвать события весны 2009 года практически предвестниками Болотных событий зимы 2011-2012 года. Что-то очень похожее происходило и у нас, но в масштабах нашего города. Ощущение того, что в РФ происходит что-то не то, было уже давно. В особенности начиная этак с 2006-го года реакция и идеологическая обработка стали чувствоваться повсеместно. Однако весь масштаб исторического падения новый формат авторитаризма как раз таки мы (я и мой старинный друг Фил Леус, вместе с которым вместе участвовали в кампании) прочувствовали со всей остротой именно в период этих событий - такое жесткое давление шло со стороны властей", - рассказал Бурсанидис.

Первый массовый митинг против многочисленных нарушений во время думских выборов прошел на Болотной площади в Москве 10 декабря 2011 года. Уже 24 декабря 2011 года состоялся следующий митинг протеста на проспекте Сахарова. Митинги и шествия протеста прошли в Москве также в феврале и марте 2012 года, а акция протеста 6 мая 2012 года на Болотной площади «Марш миллионов» вылилась в столкновения участников протеста с полицией, сообщил «Коммерсант» 6 мая 2016 года.

"Наши действия в рамках кампании начались с раздачи листовок в разных районах, в основном по Центральному району города. Мы вызвали довольно пристальное внимание стражей порядка. Наших пикетчиков постоянно задерживала милиция (год оставался до переименования), многих приводили в отделения, писали на работу и на учебу. Впрочем, до открытого произвола сегодняшнего времени еще не доходило, у властей еще не так были развязаны руки. Тем не менее давление - и психологическое, и с помощью рычагов власти - оказывалось колоссальное. Одной из самых больших проблем было отсутствие какой бы то ни было поддержки кампании Немцова в местных СМИ. Из Москвы пришла разнарядка: не давать эфирного времени и возможностей дебатов. В результате в один из дней мне удалось договориться с хозяином клуба [...], моим хорошим приятелем насчет проведения одной из встреч с избирателями в помещении клуба. Через пару часов после того, как объявление было вывешено на дверях клуба, в [него] явились хлопцы из [правоохранительных органов] с риторическим вопросом: "Ты что, неприятностей хочешь?" Стоит ли говорить о том, что и встреча в результате не состоялась", - вспоминает Бурсанидис.

По его словам, в результате с избирателями пришлось общаться под открытым небом. "Мы заходили во дворы, скверы и подворотни города и простые сочинцы - продавцы, автомеханики, строители, таксисты, предприниматели - зачарованно слушали Бориса и восхищались, как он крут. Фактически в эти дни Борис обращался к народу напрямую, без посредников, до какой-то степени возрождая античную традицию диалога древнегреческих и древнеримских политиков и ораторов на рыночных площадях и стоях. И, надо сказать, при очень доступном, я бы заметил, простом обращении с русской речью Борису всегда удавалось буквально в нескольких простых фразах донести главное, а что самое значимое - одна харизма Бориса уже всем существом тебя вовлекала в суть вопроса и вела за собой. Его выступления производили самое неизгладимое впечатление. Подкупала простота общения с электоратом и с нами, участниками кампании, как правило, абсолютно не свойственная московским политикам, к которым "на мерседесе не подъедешь", - рассказал Бурсанидис.

Он вспоминает, что "где-то в середине кампании порядка 135 тысяч листовок были арестованы на пункте въезда в Сочи в Магри". "И смешно, и грешно: мы печатали листовки на старом, в смерть убитом черно-белом принтере. Поэтому ахинея, которую несут власти и СМИ РФ по поводу "американских денег, на которые работают либералы", ни у одного человека, реально видевшего ситуацию изнутри, не вызывает ничего, кроме горькой усмешки... Ну и сожаления, что явно деньги Госдепа идут куда-то мимо нас. Каждый раз на выступлениях мы старались создать что-то вроде живого щита, обступив Бориса полукругом и глядя по сторонам - практически в каждой точке, где раздавались листовки, проходили встречи с электоратом, неустанно дежурили ФСБэшники, "нашисты" и провокаторы, использовавшие любые возможности для того, чтобы нам навредить", - отметил Бурсанидис.

Он вспомнил "забавный случай". "Один из наших парней, пикетируя в районе гостиницы "Приморская", вручил листовки Анатолию Пахомову, оказавшемуся там в рамках предвыборной кампании. Он стал невпопад сыпать вопросами: "А ты кто такой? Кто родители? Где ты учишься?" Но парень успел ретироваться, довольный произведенным эффектом", - рассказал Бурсанидис.

Активист отметил, что "Борис в Сочи всегда пользовался поддержкой и симпатиями населения". "Однако реакция и расцветшая уже в тот период пропаганда, целью которой было очернение политических и общественных деятелей, в том числе и тех, кто играл роль в политической жизни РФ в переходные 90-е, давала свои плоды. Очень часто в ответ на листовку мы слышали ругательства, ворчание, презрительные возгласы типа: "Убери это отсюда". Как раз именно в эти дни по "странному совпадению" вышел некий документальный фильм, где смаковались и перебирались некие стороны личной жизни Бориса. Что уж там перебирали, даже и не знаю, так как не смотрел сей шедевр российской тележурналистики, но результаты есть и были от такой пропаганды", - поделился Бурсанидис воспоминаниями.

По его словам, из Сочи он уехал, "потому что жить в нем стало невозможно". "Последний раз, когда мне довелось побывать в Сочи, аккурат утром 28 февраля 2015 года я еще сквозь сон услышал в соседней комнате новостной сюжет... И та новость была подобна молнии [...] Насчет того, кто убил Бориса, не вижу смысла кокетничать и жеманно рассматривать альтернативные версии, равно как и не имею желание называть "убийством" фактическую публичную казнь [...] Именно убийство Бориса стало гранью, отделившей настоящую оппозицию от ручной, а также событием, за которым стало ясно - здорового диалога между властью и народом просто не будет. Он невозможен. Потому что судьба Бориса ясно показала, чем заканчиваются такие диалоги. Как бы там ни было, но в историю города Сочи, в историю Кубани Борис Немцов войдет, как один из людей, фактом рождения с которым на одной земле можно гордиться. И я горд, что в те весенние дни я был там, я шел с ним рука об руку", - сказал Евгений Бурсанидис.

Политический эмигрант из Сочи, собкорр «Новой Газеты» Сергей Золовкин рассказал, что вынужден был уехать после покушения, которое он связывает с профессиональной деятельностью. «Наш блистательный земляк, сочинец своей жизнью подтвердил опасность режима, в котором способны убить только за слова, за позицию, за мнение. Мне трудно даже близко приравнивать себя к самой яркой и бесстрашной политической фигуре новейшего времени. Но так уж вышло, что именно в Сочи, именно за публикации против коррупции и произвола власть имущих едва не поплатился жизнью», - рассказал Золовкин.

Политический иммигрант из Краснодарского края, журналист «Новой газеты» Евгений Титов рассказал, что был вынужден просить политическое убежище в Латвии, где сейчас проживает. По его словам, "в шестую годовщину со дня убийства Бориса Немцова его вспоминали в Вильнюсе". "В сквере Бориса Немцова прошла акция памяти убитого политика. Собралось более 50 человек. Среди участников - члены Форума свободной России, депутаты сейма Литвы и Европарламента. Акцию, связанную с российской политикой, традиционно поддержала белорусская диаспора", - рассказал журналист.

Был вынужден иммигрировать из Сочи в США и журналист Николай Ярст, которого пытались обвинить и посадить на 10 лет по делу, которое он считает сфабрикованным. «Естественно, я не стал ждать когда меня на 10 лет лишат свободы за преступление которого я никогда не совершал. Меня хотели лишить свободы за мою профессиональную деятельность. Был вынужден уехать в США, где получил политубежище. Естественно, это большой стресс - начинать жизнь с начала на чужбине, только потому, что кому-то не угодил. Естественно, вспоминают эмигранты в США Бориса Немцова, как жертву тоталитарного режима в России», - сказал Ярст, который работает тележурналистом.

Вспомнили Бориса Немцова и сочинцы Людмила и Мардирос Демерчян. «Он, известный человек пришел в наш дом, спрашивал о помощи, помогал нам. Когда узнали из новостей о его убийстве, не могли найти себе места. Я пережил пытки, но остался жив, а Борис пытался заступиться за меня, и его убили», - рассказал Мардирос Демерчян.

В июне 2013 года строитель олимпийских объектов Мардирос Демерчян пришел за зарплатой в компанию, откуда уволился, но прямо со стройки был доставлен в отделение, где, по его словам, был обвинен в краже кабеля и подвергся жестоким пыткам. Следствие отказалось возбуждать дело по факту пыток. Более того, самому Демерчяну было предъявлено обвинение в ложном доносе. Суд признал его виновным, однако приговор был отменен, а дело направили на повторное рассмотрение. В мае 2018 года суд в Адлере закрыл дело Демерчяна о краже кабеля и ложном доносе на полицейских, не реабилитировав его. По словам родственников Мардироса, после того как семья фактически потеряла кормильца, денег не хватает даже на еду, говорится в материале "Кавказского узла" "Жизнь после пыток. Как живет Мардирос Демерчян после издевательств правоохранителей".

«Мы испытывали материальные затруднения. Борис был щедрым человеком. У него было 30 000 рублей, он тогда отдал нам все, что у него было, узнав о наших проблемах», - поделилась воспоминаниями Людмила Демерчян. По ее словам, добиться справедливости в деле Мардироса так и не удалось, супруг стал инвалидом. Людмила призналась, что они также задумываются об эмиграции из России.