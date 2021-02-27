Астраханцы раскритиковали следствие по делу об убийстве Немцова

27 февраля 2021, 21:57

В Астрахани в шестую годовщину убийства оппозиционера Бориса Немцова прошел одиночный пикет, семь горожан возложили цветы у памятника жертвам политических репрессий. Активисты и прохожие выразили возмущение тем, что заказчики и организаторы убийства Немцова до сих пор не найдены.

Как писал "Кавказский узел", ежегодно в день гибели Бориса Немцова, а также в последующие дни в различных городах России проходят акции и митинги. В этом году в Волгограде, где власти отказались согласовать массовую акцию, прошли четыре одиночных пикета. В Краснодаре прошел пикет с участием около 50 человек. Там власти также отказались согласовать акцию, а сразу после ее проведения коммунальщики уничтожили стихийный мемориал с цветами, свечами и портретами Бориса Немцова. Кубанские активисты принципиально отказались от выдвижения каких-либо требований и пришли на митинг без плакатов. Они не выкрикивали лозунгов, не говорили речей, а лишь молча стояли около часа у здания краевой администрации.

Активистка сравнила преследование Немцова и Навального

Астраханская активистка Елена Байбекова сегодня час стояла у ЦУМа с плакатом, на котором разместила фотографию Немцова, а также надпись "Убивать запрещено, особенно людей. Путин=кризис=война". Полицейские машины проезжали поблизости, но к активистке силовики не подходили.

"Сегодня шесть лет, как застрелили Бориса Немцова на Москворецком мосту. Я считаю, что это грязные методы борьбы российской власти, это недопустимо - травить и убивать оппонентов. Я думаю, что выходить нужно обязательно, чтобы тем, кто слышал и знает об убийстве Немцова, напомнить об этом, а подрастающему поколению - рассказать об этом. Чтобы это впредь не повторилось никогда", - сказала Елена Байбекова корреспонденту "Кавказского узла"*.

Борис Немцов был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года. В 2017 году по делу об убийстве политика пять уроженцев Чечни были приговорены к срокам от 11 до 20 лет. Летом 2020 года Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу дочери оппозиционера Жанны Немцовой на следствие. В ноябре 2020 года авторы совместного журналистского расследования "Медиазоны" и Scanner Project заявили, что следователи проигнорировали связи осужденных за убийство Бориса Немцова с близкими к властям Чечни людьми.

Активистка указала, что проблема расправ с оппозицией продолжает оставаться актуальной, и напомнила о приговоре оппозиционному лидеру Алексею Навальному.

"Сейчас Навального этапировали из "Матросской тишины" в неизвестном направлении - не ясно уже пару дней, где он, и по всей стране - тишина, людей это не возмущает. Это меня очень огорчает. Мне кажется, у страны, которая так живет, нет будущего", - посетовала Байбекова.

2 февраля Навальный был приговорен к заключению в колонии. Перед этим, 23 и 31 января, по всей России, в том числе в Астрахани, прошли акции в его поддержку. Аналитики признали их самыми массовыми за постсоветскую историю России. 14 февраля флешмоб в поддержку Алексея Навального "Любовь сильнее страха" собрал во дворах регионов юга России тех, кто опасался активно поддерживать оппозиционера на акциях протеста. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи, однако, спрогнозировали дальнейшее угасание протестной активности в регионах. Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального",

Астраханцы возложили цветы в память о Немцове

После пикета, в 16.00 (15.00 мск), у памятника жертвам политических репрессий собрались семь человек, включая Байбекову. Они возложили цветы, организовав мемориал памяти Немцова. После этого собравшиеся около часа стояли и беседовали на различные актуальные для города и страны проблемы. Полиция их не беспокоила. При этом неподалеку от памятника, в достаточно пустынном месте, стояла машина, которая уехала, как только люди разошлись.

Борис Немцов - жертва политических репрессий, считает Михаил Долиев - руководитель регионального отделения партии "Парнас", сопредседателем которой был Немцов. "Борис Немцов был политик, и он неоднократно получал угрозы как от власти, так и от всяких бандитов. Он преследовался властью, неоднократно помещался под административный арест. Поэтому мы можем определенно сказать, что да, он был репрессирован этой машиной", - пояснил Долиев выбор места для сегодняшнего возложения цветов.

Он уточнил, что в этом году активисты не стали подавать заявку на проведение массовой акции, потому что ранее такие заявки не согласовывались. "А теперь еще санитарные нормы ввели. Плюс, по другим мероприятиям мы подавали - и нам железно не согласовывали. Поэтому в этот раз мы решили просто возложить цветы - так же, как это сделали [активисты] в Москве", - отметил Долиев.

Ранее в феврале Михаилу Долиеву не согласовали проведение пикета в поддержку ростовской активистки Анастасии Шевченко.

Долиев напомнил, что весной 2012 года, когда в Астрахани активисты проводили голодовку в связи с фальсификациями на выборах, Борис Немцов стоял в пикете в поддержку голодающих у представительства Астраханской области в Москве. "Я тогда, как и многие, как и мой соратник Ярослав Савин, участвовал в акциях протеста, и эта поддержка [из Москвы] была очень важна", - отметил астраханец.

Член политсовета регионального отделения партии "Парнас" Ярослав Савин возмущен тем, что заказчик и организаторы убийства Немцова остались безнаказанными. "Недавно поступила информация от журналистов по переговорам убийц и других фигурантов дела, но все заявления в правоохранительные органы игнорируются. Дело о поиске организаторов и заказчиков никак не двигается. Поэтому для меня это не только мемориальная дата. Эта ситуация вокруг расследования вызывает во мне чувство протеста. За шесть лет нет реального результата. Для меня это означает, что организаторов покрывают, правоохранительные органы выполняют чью-то волю", - заявил Савин корреспонденту "Кавказского узла".

Еще один активист, Александр Никитин, отметил, что будет принимать участие в подобных акциях, пока заказчик и организаторы убийства не будут найдены. "Я пришел, потому что сегодня день убийства Немцова. Его убили на видном месте, неподалеку от Кремля, но лица, которые заказали его убийство, до сих пор не найдены. По-моему, это несправедливо. Если они разматывали этот клубок, то должны были найти не только исполнителей, но и тех, кто все это заказал и организовал, а этого не произошло. Пока расследование не закончено, я буду выходить", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" астраханец Александр Никитин.

Горожане не верят, что заказчик убийства будет наказан

Во время пикета Байбековой мимо сквера Трусова проходило немало людей. Некоторые останавливались и фотографировали пикетчицу. Большинство опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" прохожих заявило, что расследование убийства Немцова нельзя считать удовлетворительным, пока не найдены заказчики. "Заказчик, как я знаю, не найден, и я не думаю, что он будет найден. Это же политическое убийство", - сказала астраханка Любовь. "Я думаю, что заказчик давно уже известен. Но его не найдут. Потому что он полностью прикрыт", - заявил еще один прохожий, Максим.

"Мне кажется, в стране всем понятно, кто заказчик, и никого искать не надо. До тех пор, пока у нас в стране сохраняется статус-кво, заказчик, всем известный, не будет наказан. Борис Немцов лично мне был не очень симпатичен, но убивать кого-либо, особенно публичных личностей, которые занимаются оппозиционной или не оппозиционной деятельностью, нельзя. То, что такое у нас происходит, очень плохо, такого быть не должно", - заявил Владислав.

"Заказчиков нужно искать однозначно. Другой вопрос - найдут ли? Хотелось бы верить, что найдут", - сказала жительница Астрахани Анна. "Они исполнителей посадили. А должен ответить за это заказчик, ответить за убийство человека - любого, не важно даже, Немцов это или не Немцов. То, что они сделали [в плане расследования], конечно, недостаточно", - считает астраханец Владимир.

"В расследовании было много пробелов. Нашли "левых" людей, скинули это всё на них, не проверили людей, которые уехали, хотя их нужно было проверять. Я знаю, что у обвиняемых были следы пыток в ходе этого расследования. Я думаю, их просто заставили признаться в этом. А заказчика не найдут, потому что сами же органы это всё скрывают. Сейчас заказчика искать невыгодно", - полагает Софья.

Данный опрос не претендует на репрезентативность и отражает лишь частные мнения опрошенных.

О ходе расследования можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чеченский след в убийстве Немцова". Материалы о расследовании убийства политика "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Немцов".

* Дополнение "Кавказского узла" от 9.20 мск 28.02.2021: в текст внесены уточнения.