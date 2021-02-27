Волгоградские активисты потребовали найти заказчика убийства Немцова

27 февраля 2021, 18:56

Четыре жителя Волгограда провели одиночные пикеты в шестую годовщину убийства оппозиционера Бориса Немцова. Они указали, что заказчик убийства, совершенного в День сил спецопераций, остался безнаказанным.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 февраля 2020 года 50 волгоградцев почтили память Бориса Немцова на митинге в годовщину его убийства. Они заявили о политических репрессиях в стране и выступили против предложенной президентом конституционной реформы. В этом году администрация Волгограда отказалась согласовать проведение массовой акции, сославшись на нестабильную эпидемиологическую ситуацию.

Пикет памяти Немцова в другом городе юга России, Краснодаре, собрал около 50 человек. Власти также отказались согласовать акцию, а сразу после ее проведения коммунальщики уничтожили стихийный мемориал с цветами, свечами и портретами Бориса Немцова. Кубанские активисты принципиально отказались от выдвижения каких-либо требований и пришли на митинг без плакатов. Они не выкрикивали лозунгов, не говорили речей, а лишь молча стояли около часа у здания краевой администрации.

Волгоградские активисты в течение часа проводили сегодня одиночные пикеты на Аллее Героев в Волгограде. Два пикета провели активисты "Парнаса" Игорь Конотопов и Анатолий Елдыркин, еще два – традиционно пикетирующие по выходным в центре Волгограда активисты.

На асфальте рядом с активистами также стояли плакаты с надписями "Борись", "Требуем расследования убийства Б.Немцова" и другие. Игорь Конотопов стоял с большим портретом Немцова с надписью "«Свобода стоит дорого». Б.Немцов". Он также держал в руках две гвоздики. У Анатолия Елдыркина был плакат с надписью "Строго наказать заказчика убийства Бориса Немцова". Активистка Тамара Гродникова развернула плакат "Трус стреляет в спину", а Галина Тихенко – "Борис Немцов убит 27.02.2015 в День сил спецопераций. Праздник отмечается с 27.02.2015".

Дата профессионального праздника Сил спецопераций, который носит неформальное название День вежливых людей, связана с присоединением Крыма к Российской Федерации. В ночь на 27 февраля 2014 года военные части Вооруженных сил Украины в местах дислокации в Крыму были блокированы людьми в камуфляжной форме без опознавательных знаков и знаков различия, которые также заняли все стратегические объекты на полуострове. "Вежливые люди", как назвал их президент России Владимир Путин, контролировали затем проведение референдума о статусе Крыма, указано в сегодняшней публикации "Известий". "Кавказский узел" публикует материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

После пикета активисты возложили цветы к памятнику жертвам политрепрессий и зажгли свечи. За пикетами издалека наблюдали четверо полицейских и двое казаков, к пикетчикам они не подходили, передал корреспондент "Кавказского узла".

Игорь Конотопов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что вышел на пикет, чтобы отдать дань памяти Немцову. "Человека нет уже шесть лет. Это был единственный конкурент Путина на президентских выборах. Если найдены реальные убийцы, то при существующем уровне техники найти заказчика по телефонам элементарно, просто этого делать не хотят", - заявил активист.

Борис Немцов был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года. 13 июля 2017 года суд в Москве признал виновными в убийстве пятерых уроженцев Чечни и приговорил их к срокам от 11 до 20 лет. Летом 2020 года Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу дочери убитого политика Жанны Немцовой на то, как в России расследовалось убийство ее отца. Адвокат семьи Немцовых Вадим Прохоров спустя пять лет после убийства политика констатировал, что расследование фактически не ведется. В ноябре 2020 года авторы совместного журналистского расследования "Медиазоны" и Scanner Project заявили, что следователи проигнорировали связи осужденных за убийство Бориса Немцова с близкими к властям Чечни людьми.

Конотопов отметил, что пытался согласовать митинг в центре Волгограда, но получил отказ администрации. Затем он направил письмо в оперштаб по COVID-19 с просьбой согласовать акцию, но ответа не получил.

Заказчик убийства известен, но остается безнаказанным, заявил корреспонденту "Кавказского узла" Анатолий Елдыркин. "Если им будет надо, они (правоохранители. - Прим. "Кавказского узла") найдут его в течение трех минут", - сказал активист.

Убийство Немцова носило политический характер, уверена активистка Тамара Гродникова. "Немцова застрелили в спину, поэтому у меня такой плакат. Так поступает только трус. Убийство Немцова безусловно политическое, оно ознаменовало явное начало политических репрессий в современной России, которое с тех пор только набирает обороты. Сегодня народ фактически лишен полностью возможности влиять на события в своей стране, управление государством посредством механизмов, закрепленных в Конституции", - сказала активистка корреспонденту "Кавказского узла".

Заказчик убийства не наказан, поскольку это высокопоставленный человек, заявила корреспонденту "Кавказского узла" Галина Тихенко. "Заказчика, как обычно у нас, не нашли. Как мы думаем, он очень высоко сидит, все боятся назвать его имя. Немцова убили в праздник – День сил специальных операций. Мне приходит на память убийство Анны Политковской в день рождения Путина. Это чисто бандитские выходки", - сказала активистка.

Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что заказчиком убийства был Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов. К разным срокам лишения свободы были приговорены братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы, а также Сергей Хаджикурбанов и Дмитрий Павлюченков. 10 октября 2006 года Владимир Путин заявил, что убийство Анны Политковской "само по себе наносит действующей власти и в России, и в Чеченской Республике, которой она занималась профессионально в последнее время, гораздо больший урон и ущерб, чем ее публикации", говорится в статье "Убийство Анны Политковской", размещенной на "Кавказском узле".

Прохожие читали плакаты пикетчиков. Студент Владислав сказал корреспонденту "Кавказского узла", что знал о планируемых пикетах и пришел посмотреть, в том числе на реакцию прохожих. "Сегодня очень трагическая дата, шесть лет как нет Бориса. Непосредственно перед занятиями я посетил Мемориал жертвам политических репрессий. Я Бориса никогда не видел, но, когда думаешь, что Бориса с нами нет, все равно ощущаешь какую-то пустоту, как будто часть себя потерял. Так становится обидно. Осознание, что его нет, приходит с возрастом, страшно становится", - рассказал студент.

Он также отметил, что заказчик убийства остался безнаказанным. "Те, кто непосредственно совершал преступление, понесли наказание, но тюремные условия были очень мягкими – им были доступны еда, телевизор", - указал волгоградец.

Еще одна прохожая, Валентина, также отметила, что на скамье подсудимых оказались лишь исполнители. "А вот про заказчика никто так и не услышал, поэтому требовать его найти справедливо и очень смело", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Муж Валентины, Сергей, согласился с супругой. "Немцов был одним из оппозиционеров, которых в нашей стране погибло уже очень много. Я сомневаюсь, что кто-то когда-то узнает, кто действительно это заказал. Вряд ли нам назовут имя, как бы этого не требовали", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Еще двое прохожих отказались от комментариев корреспонденту.

О ходе расследования можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чеченский след в убийстве Немцова". Материалы о расследовании убийства политика "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Немцов".