Активисты на юге России призвали власти помочь пострадавшим от землетрясений черкесам

28 февраля 2023, 23:07

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Власти России должны предоставить условия для переезда на Северный Кавказ и упрощенного получения гражданства черкесам, пострадавшим из-за землетрясений в Сирии и Турции, отметили представители общественных организаций в заявлении, адресованном федеральным властям и главам регионов.

Как писал "Кавказский узел", в результате землетрясения в Турции погибли по меньшей мере 150 черкесов, сообщил 12 февраля руководитель "Черкесского конгресса" Касе Кик. Кавказские диаспоры в Турции передают пострадавшим от землетрясения деньги и вещи, собранные, в том числе жителями республик Северного Кавказа. Сотни волонтеров откликнулись на призывы помочь жертвам землетрясения, рассказали организаторы сбора помощи.

6 февраля в Турции произошла серия землетрясений, в результате которых в Турции, по данным на 28 февраля, погибли 44 374 человека, около 115 тыс. человек пострадали. В Сирии погибли на подконтрольных Дамаску территориях погибли 1 414 человек,349 пострадавших были доставлены с травмами в больницы.Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в регионе Восточного Средиземноморья Рик Бреннан оценил число погибших в Сирии в 8,5 тысяч человек. Среди погибших пять граждан Грузии и четыре гражданки Азербайджана.

Заявление от имени представителей общественных организаций с просьбой оказать помощь черкесам, пострадавшим из-за землетрясения в Турции и Сирии, адресованное президенту России Владимиру Путину, премьер-министру России Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру парламента Вячеславу Володину опубликовано сегодня на сайте Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра.

Также авторы заявления обратились к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову, главе Карачаево-Черкесии Рашиду Темрезову, главе Адыгеи Мурату Кумпилову и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

Авторы заявления указали, что в результате землетрясений, "огромный поток беженцев оказался в больших городах", им "не хватает жилья, нет работы, соответственно, нет средств к существованию". "Погибли сотни наших соотечественников-черкесов, тысячи стали инвалидами, получили физические увечья и ранения, десятки тысяч остались без крова и жилья. В районе Мараш стерты с лица земли 28 черкесских населенных пунктов", - говорится в документе.

Они обратились к властям"с настоятельной просьбой помочь нашим соотечественникам". В частности, авторы заявления предлагают "предоставить возможность студентам продолжить образование в наших вузах,оказывать посильную финансовую помощь и помочь желающим с переездом на историческую родину – Северный Кавказ". Также они предложили "создать условия для упрощенного получения российского гражданства, для которого должно быть достаточным знание родного черкесского языка, который в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Адыгея наряду с русским является государственным", - указано заявлении.

Адыги (черкесы) - общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов и адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье, говорится в справке "Кавказского узла" "Адыги".

"Мы имеем замечательный опыт приема и размещения черкесов Косово на территории Адыгеи, граждан Донецкой и Луганской областей, которым предоставляется возможность получения гражданства РФ в упрощенном порядке. Российское правительство в настоящее время решает их социальные и жилищные проблемы во всех городах и областях нашей страны, в том числе, республиках Северного Кавказа", - подчеркнули авторы документа, напомнив, чточеркесы и другие представители диаспор Северного Кавказа, проживающие за рубежом, являются российскими соотечественниками. Авторы заявления попросили рассмотреть эти вопросы "в экстренном порядке", так как "речь идет о сохранении жизни".

Под заявлением подписался 41 человек, среди которых представители общественных организаций, деятели культуры, правозащитники и журналисты,в том числе почетный председатель «Адыгэ Хасэ» Шапсугий Мурадин Тешев, председатель Кабардино-Балкарской ассоциаций жертв политических репрессий Маркс Шахмурзов, председатель Совета Карачаево-Черкесской Республиканской организации по сохранению самобытности адыгского этноса "Совет старейшин черкесского народа" Борис Дауров, председатель Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Валерий Хатажуков, председатель Общественной организации адыгских (черкесских) женщин "Насып" Даханаго-Ачох, председатель Адыгейской Республиканской общественной организации Адыгэ Хасэ «Черкесский Совет» Заурбий Чундышко,председатель ОО "Советстарейшинчеркесского народа" Абу-Юсуф Банов. председатель ОО " Центр по возрождению и развитию черкесского народа и его культуры" Рауф Дауров и другие.

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