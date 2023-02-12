Спасенные из-под завалов в Турции сестры вернулись в Азербайджан

12 февраля 2023, 06:41

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Гюльшен и Жаля Джафаровы, которые были спасены из-под завалов в Турции, доставлены в Азербайджан, состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное, сообщил их отец Мубариз Джафаров.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля стало известно о спасении из-под завалов в турецком городе Малатья четырех студентов из Азербайджана. Установлены личности двух студенток - это Гюльшен и Жаля Джафаровы. Они были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

На юго-востоке Турции 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр землетрясения находился на территории турецкой провинции Кахраманмараш около границы с Сирией. За первым толчком последовали более 50 афтершоков. По данным на сегодня, 12 февраля в Турции погибли по меньше мере 24 617 человек, более 80 тысяч человек получили ранения. В Сирии погибли более 3,5 тысячи человек, пострадали свыше пяти тысяч человек, передает "Интерфакс".

Сестры Гюльшен и Жаля Джафаровы, спасенные из-под завалов в Турции, доставлены на родину, пишет 11 февраля oxu.az со ссылкой на отца девушек Мубариза Джафарова.

По его словам, состояние дочерей оценивается как удовлетворительное, но их все еще беспокоят полученные травмы и они нуждаются в лечении в больнице.

Гюльшен Джафарова - студентка Университета Сютчю Имам в Кахраманмараше, а Жаля Джафарова - студентка Университета Ахи Эвран в Кыршехире, родом они из села Инекбоган Гадябейского района, информирует day.az.

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