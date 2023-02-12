Гуманитарная помощь из Армении доставлена в Турцию

12 февраля 2023, 19:59

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В Турцию доставлены 100 тонн гуманитарной помощи, собранной в Армении для пострадавших от землетрясения.

Как писал "Кавказский узел", после землетрясения в Турции власти стран Южного Кавказа направили туда спасателей. Так, премьер-министр Грузии распорядился направить в Турцию спасателей и технику для помощи в разборе завалов. Азербайджан направил 420 сотрудников МЧС, а также бригады врачей из МЧС и Минобороны. Правительство Армении 8 февраля сообщило, что 56 спасателей направлены в Турцию и Сирию для помощи пострадавшим.

6 февраля в Турции произошла серия землетрясений, в результате которых в Турции, по данным на 12 февраля, погибли 24 617 человек, более 80 тысяч получили ранения. В Сирии погибли более 3,5 тысячи человек, пострадали более пяти тысяч человек. Среди погибших пять граждан Грузии и четыре гражданки Азербайджана.

100 тонн гуманитарной помощи из Армении доставлены в Турцию через сухопутную границу, сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян. "Грузовики с гумпомощью пересекли мост Маргара на границе и направились в пострадавший от землетрясения регион", - приводятся его слова в сообщении МИД, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Сухопутная дорога через границу Армении с Турцией была закрыта турецкой стороной в одностороннем порядке в 1993 году в связи с позицией Турции, которая поддерживала Азербайджан в вопросе нагорно-карабахского конфликта.

Спецпредставитель Турции по вопросу урегулирования армяно-турецких отношений Сердар Кылыч подтвердил получение гуманитарной помощи от Армении. "Я всегда буду помнить ту щедрую помощь, которую направил народ Армении для облегчения страданий людей в пострадавших от землетрясения районах Турции", - отметил в Twitter Кылыч, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Число жертв землетрясения выросло до 29 605, сообщило сегодня Управление по чрезвычайным ситуациям Турции. "Погибшими числятся 29 605 человек. 147 934 наших гражданина была эвакуированы в другие провинции из районов, пострадавших от землетрясения", - цитирует заявление ведомства ТАСС.

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