Игорь Пятигорец приговорен к 8,5 годам колонии за мошеничество

28 февраля 2023, 05:50

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Суд приговорил бывшего руководителя ростовского филиала Россельхозбанка Игоря Пятигорца к 8,5 годам колонии общего режима за хищение у банка 171 миллиона рублей.

Как писал "Кавказский узел", бывший руководитель ростовского филиала Россельхозбанка Игорь Пятигорец был задержан 19 апреля 2019 года по подозрению в мошенничестве при выдаче кредитов, суд заключил его под стражу, после этого его арест неоднократно продлевался. В марте 2021 года уголовное дело Пятигорца было передано в суд.

Вместе с Пятигорцем по уголовному делу проходят пять работников Россельхозбанка, которые были задержаны в марте 2017 года. По данным МВД Ростовской области, подозреваемые оформили и выдали нескольким фиктивным предприятиям кредиты на 200 миллионов рублей по подложным документам о наличии и фактической стоимости залогового имущества.

Бывший глава ростовского филиала Россельхозбанка Игорь Пятигорец признан виновным в мошенничестве в банковской сфере. Усть-Донецкий районный суд Ростовской области приговорил его к 8,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, пишет 27 февраля "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Суд установил, что Пятигорец совместно с бывшими руководителями подразделения Россельхозбанка Алексеем Войтко, директорами двух компаний Яковом Севостьяновым и Сергеем Клименко в феврале-августе 2015 года похитили более 181 миллиона рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Войтко, Севостьянов и Клименко ранее были приговорены к различным срокам заключения.

Осуждены также сообщники Пятигорца. Начальник одного из отделов банка Анна Гетто приговорена к семи годам и восьми месяцам заключения, а глава одного из предприятий Вадим Жуков - к шести годам заключения, информирует "Панорама".

Приговор в законную силу пока не вступил, комментариями осужденных "Кавказский узел" пока не располагает.

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