Сына Саакашвили не пустили на встречу с отцом

26 февраля 2023, 02:46

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Состояние здоровья третьего президента Грузии Михаила Саакашвили остается тяжелым, он находится на обезболивающих, рассказала его мать Гиули Аласания. По ее словам, к Саакашвили вновь не пустили на свидание его сына Николоза.

Как писал "Кавказский узел", члены консилиума, созданного аппаратом омбудсмена Грузии, 19 февраля посетили Михаила Саакашвили в тбилисской клинике "Вивамед" и сообщили, что состояние его здоровья заметно ухудшилось.

9 января американский невропатолог Шахин Эммануэль Лахани заявил в суде, что состояние Саакашвили несовместимо с отбыванием наказания и смертельно опасно. У Саакашвили деменция, поражение периферической нервной системы, сдавливание спинного мозга и посттравматическое стрессовое расстройство, перечислил врач.

Мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания посетила сына в клинике "Вивамед" и рассказала о состоянии его здоровья, пишет 25 февраля "Грузия-онлайн".

По словам Аласании, состояние здоровья Саакашвили тяжелое, у него постоянно повышена температура, он находится на обезболивающих. "Все время повышена температура, иногда выше 38 градусов.

Также она рассказала, что к Саакашвили уже не в первый раз не пустили его сына Николоза. "Объяснений нам не дают - просто не впускают и все", - приводит ее слова "Интерпрессньюс".

Напомним, 6 февраля суд в Тбилиси отказался отсрочить исполнение наказания или освободить Михаила Саакашвили. После этого оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД) объявила бойкот работе парламента и анонсировала акции протеста. 11 февраля активисты ЕНД провели акцию около резиденции основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, потребовав освобождения Саакашвили.

Ранее, 19 ноября 2022 года, один из адвокатов Саакашвили, сославшись на экспертизу иностранных врачей, предположил, что политик был отравлен после ареста в Грузии. Он потребовал выяснить, когда отравляющие вещества оказались в организме Саакашвили – во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед". Глава Минюста пообещал, что ведомство организует Саакашвили токсикологическую экспертизу, однако бывший президент отказался пройти тестирование без участия американских или европейских экспертов, выразив недоверие грузинским врачам. 27 декабря 2022 года он повторно отказался от тестирования.

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая – 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

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