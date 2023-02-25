Алаудинов выписан из госпиталя после отравления

25 февраля 2023, 05:39

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Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов выписан из московского госпиталя, в котором находился на лечении после попытки его отправить.

Как информировал "Кавказский узел", 13 февраля стало известно, что командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов был госпитализирован после попытки его отравить. Позже он рассказал, что конверт с отравляющим веществом был доставлен курьером, которого адъютанты приняли за фельдъегеря. За попыткой отравления Алаудинова могут стоять люди из его окружения. Не исключено, что покушение организовано украинской разведкой, отметили 15 февраля опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Конверт с отравляющим веществом имел резкий запах, рассказал ранее по видеосвязи главе Чечни Рамзану Кадырову Апти Алаудинов. Глава Чечни в опубликованном 14 февраля разговоре с Алаудиновым перед телекамерой пообещал отомстить за попытку отравления. "Я думал, в современном мире настоящие мужчины только воюют на войне, а оказывается, есть и такие у нас. Но мы тысячу раз отомстим", - заявил Кадыров.

Апти Алаудинов выписан из московского госпиталя, в котором он проходил лечение после отправления. "Через несколько дней должен убыть на место службы и дальше работать во имя защиты интересов Отечества", – привел 24 февраля ТАСС его слова.

Алаудинов уточнил, что находится в Грозном, сообщили 24 февраля РИА "Новости".

Напомним, 18 марта 2021 года Алаудинов был уволен с поста замглавы МВД (начальника полиции) Чечни. Это произошло на фоне резонанса от публикации "Новой газеты" с рассказом бывшего бойца полка имени Кадырова, ставшего очевидцем внесудебных казней в Чечне. Алаудинов лично осуществлял преследование инакомыслящих по сфабрикованным делам и запугивал критиков властей, в связи с чем пользуется в Чечне славой жестокого человека, рассказали правозащитники.

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