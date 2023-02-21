Суд в Армении. Фото: https://www.facebook.com/armconcourt/photos/a.575009379622547/1102517650205048/?locale=sw_KE

21 февраля 2023, 18:39

Суд отказался арестовать Григория Хачатурова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Антикоррупционный суд в Ереване не удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшего командира третьего армейского корпуса Вооруженных сил Армении Григория Хачатурова по обвинению в отмывании денег, Хачатуров освобожден в зале суда.

Как писал "Кавказский узел", бывший командующий третьим армейским корпусом генерал Григорий Хачатуров, сын бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, злоупотребил полномочиями в бытность командиром воинской части, и необоснованно легализовал недвижимость, сообщила Служба нацбезопасности Армении.

Обвинение Хачатурова связано с уголовным делом, по которому проходит экс-министр обороны Армении Сейран Оганян, глава оппозиционной фракции "Армения", которого 8 февраля текущего года парламент, по ходатайство генпрокурора РА, лишил депутатской неприкосновенности. Речь идет о территории воинской части в селе Армаш Араратской области Армении.

Антикоррупционный суд сегодня отклонил ходатайство следователя об аресте бывшего командира 3-го армейского корпуса ВС РА Григория Хачатуров, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Акоп Енокян.

Суд под председательством судьи Тиграна Давтяна отказался арестовать Григория Хачатурова, отклонив ходатайство следственного органа, пояснил адвокат. По его словам, он еще не успел ознакомиться с решением суда. Хачатуров, который был задержан 20 февраля, освобожден из зала суда.

Отец Григория Хачатурова Юрий Хачатуров был ранее обвинен по делу о разгоне митингующих в Ереване в 2008 году, когда он был начальником генштаба вооруженных сил, и досрочно отозван с должности 2 ноября 2018 года. В марте 2021 года Конституционный суд решил, что статья о свержении конституционного строя, по которой обвиняются Хачатуров и другие подсудимые, противоречит двум статьям Конституции, и в апреле того же года их уголовное преследование было прекращено. Информация о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване представлена в справке "Кавказского узла" "Бунт в Армении. 10 лет спустя".

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Примечание:

"Армянская оппозиция потребовала от США и Франции повлиять на ситуацию в Нагорном Карабахе", "Аналитики поделились скептическими ожиданиями от встречи Алиева и Пашиняна", "Армянская оппозиция заявила о неприемлемости отказа от борьбы за Нагорный Карабах".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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