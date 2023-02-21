Сын генсека ОДКБ Григорий Хачатуров обвинен в отмывании денег

21 февраля 2023, 13:12

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Бывший командующий третьим армейским корпусом генерал Григорий Хачатуров, сын бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, злоупотребил полномочиями в бытность командиром воинской части, и необоснованно легализовал недвижимость, сообщила Служба нацбезопасности Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 мая 2022 года в Ереване были задержаны два человека, которые, по версии следствия, напали на силовика. Одним из задержанных оказался сын бывшего главы ОДКБ Юрия Хачатурова – Игорь Хачатуров, он был арестован. Хачатуров был задержан во время проведения в Ереване протестов оппозиции, которые были вызваны возмущением из-за решения премьер-министра Армении Никола Пашиняна "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха.

Бывший командующий третьим армейским корпусом генерал Григорий Хачатуров, сын бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, обвинен в отмывании денег, в суд направлено ходатайство об его аресте, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Службы нацбезопасности (СНБ) Армении.

По версии следствия, Хачатуров в бытность командиром одной из воинских частей с 2006 по 2010 годы, злоупотребив должностными полномочиями, легализировал крупную недвижимость. Следствие расценило это как отмывание денег.

СНБ Армении 20 февраля обратилось в Генпрокуратуру с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении Хачатурова, в тот же день ему предъявили обвинение.

Антикоррупционный суд рассмотрит ходатайство об аресте Хачатурова сегодня, сообщил оппозиционный депутат от фракции "Армения" Гегам Манукян на своей странице в Facebook*. "Генерал-майор уже доставлен в суд, а судебные приставы отказываются принимать у адвоката Хачатурова необходимые ему лекарства", – написал Манукян, публикацию которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Комментариев от Григория Хачатурова или его представителей не поступало.

Напомним, Отец Григория Хачатурова Юрий Хачатуров был ранее обвинен по делу о разгоне митингующих в Ереване в 2008 году, когда он был начальником генштаба вооруженных сил, и досрочно отозван с должности 2 ноября 2018 года. В марте 2021 года Конституционный суд решил, что статья о свержении конституционного строя, по которой обвиняются Хачатуров и другие подсудимые, противоречит двум статьям Конституции, и в апреле того же года их уголовное преследование было прекращено. Информация о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване представлена в справке "Кавказского узла" "Бунт в Армении. 10 лет спустя".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.