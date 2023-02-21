Григорий Хачатуров. Фото: Facebook /Hrachya Demirchyan

21 февраля 2023, 13:12

Сын генсека ОДКБ Григорий Хачатуров обвинен в отмывании денег

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Бывший командующий третьим армейским корпусом генерал Григорий Хачатуров, сын бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, злоупотребил полномочиями в бытность командиром воинской части, и необоснованно легализовал недвижимость, сообщила Служба нацбезопасности Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 мая 2022 года в Ереване были задержаны два человека, которые, по версии следствия, напали на силовика. Одним из задержанных оказался сын бывшего главы ОДКБ Юрия Хачатурова – Игорь Хачатуров, он был арестован. Хачатуров был задержан во время проведения в Ереване протестов оппозиции, которые были вызваны возмущением из-за решения премьер-министра Армении Никола Пашиняна "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха.

Бывший командующий третьим армейским корпусом генерал Григорий Хачатуров, сын бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, обвинен в отмывании денег, в суд направлено ходатайство об его аресте, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Службы нацбезопасности (СНБ) Армении.

По версии следствия, Хачатуров в бытность командиром одной из воинских частей с 2006 по 2010 годы, злоупотребив должностными полномочиями, легализировал крупную недвижимость. Следствие расценило это как отмывание денег.

СНБ Армении 20 февраля обратилось в Генпрокуратуру с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении Хачатурова, в тот же день ему предъявили обвинение.

Антикоррупционный суд рассмотрит ходатайство об аресте Хачатурова сегодня, сообщил оппозиционный депутат от фракции "Армения" Гегам Манукян на своей странице в Facebook*. "Генерал-майор уже доставлен в суд, а судебные приставы отказываются принимать у адвоката Хачатурова необходимые ему лекарства", – написал Манукян, публикацию которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Комментариев от Григория Хачатурова или его представителей не поступало.

Напомним, Отец Григория Хачатурова Юрий Хачатуров был ранее обвинен по делу о разгоне митингующих в Ереване в 2008 году, когда он был начальником генштаба вооруженных сил, и досрочно отозван с должности 2 ноября 2018 года. В марте 2021 года Конституционный суд решил, что статья о свержении конституционного строя, по которой обвиняются Хачатуров и другие подсудимые, противоречит двум статьям Конституции, и в апреле того же года их уголовное преследование было прекращено. Информация о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване представлена в справке "Кавказского узла" "Бунт в Армении. 10 лет спустя".

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Примечание:

"Армянская оппозиция потребовала от США и Франции повлиять на ситуацию в Нагорном Карабахе", "Аналитики поделились скептическими ожиданиями от встречи Алиева и Пашиняна", "Армянская оппозиция заявила о неприемлемости отказа от борьбы за Нагорный Карабах".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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