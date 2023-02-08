Парламент Армении лишил неприкосновенности главу оппозиционной фракции

08 февраля 2023, 16:53

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Парламент Армении на сегодняшнем заседании лишил неприкосновенности бывшего министра обороны, главу фракции "Армения" Сейрана Оганяна, подозреваемого в незаконной продаже территории и зданий воинских частей.

Решение принято сегодня путем тайного голосования. Из 107 депутатов в голосовании приняли 68 депутатов, и все проголосовали "за", сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямую трансляцию заседания парламента.

Ходатайство о лишении депутатской неприкосновенности и разрешении возбудить против Сейрана Оганяна уголовное дело представила в парламенте генпрокурор Армении Анна Вардапетян. По ее словам, Оганяну вменяется участие в продаже территории и зданий двух воинских частей в Араратской области Армении.

Вардапетян в своем ходатайстве отметила, что решениями главы общины Армаш Араратской области от 2005 года в распоряжение Минобороны Армении были переданы земельные участки общей площадью два гектара (один - 1,2 гектара, второй - 0,9 гектара). В 2008-09 годах, когда Сейран Оганян был министром, он распорядился продать эти территории и здания по ценам ниже кадастровых и рыночных, при том, что статья 60 Земельного кодекса Армении запрещает продавать территории особого назначения. И обоснований, что Вооруженные силы Армении уже не нуждаются в данных объектах нет.

Однако Сейран Оганян, по словам генпрокурора, сможет избежать уголовного наказания, даже, если будет признан виновным, ввиду истечения срока давности, "и вердикт будет вынесен без реального наказания". "Однако мы не ограничимся одним лишь уголовным производством, будет направлен и иск по защите госинтересов", - отметила Анна Вардапетян.

Как писал "Кавказский узел", Сейран Оганян вместе с бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном, бывшим начальником Генштаба ВС Армении Юрием Хачатуровым, бывшим руководителем администрации президента и вице-премьером Арменом Геворгяном обвинялись по делу о разгоне митинга в Ереване 1-2 марта 2008 года, в ходе которого погибли 10 человек. 26 марта 2021 года Конституционный суд решил, что статья 300.1 Уголовного кодекса о свержении строя, по которой обвиняются подсудимые, противоречит двум статьям Конституции Армении. 6 апреля 2021 года уголовное преследование всех обвиняемых было прекращено.

Бывший министр обороны Армении, глава парламентской фракции "Армения" Сейран Оганян в апреле 2021 года обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями при приватизации ЗАО "Дзора ГЭС". В октябре 2021 года специальная следственная служба Армении запретила Оганяну вылететь в Санкт-Петербург для участия в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ.

В октябре 2021 года дело о растрате при приватизации "Дзора ГЭС" было возвращено на доследование, так как прокуратура не утвердила обвинительное заключение, предъявленное Специальной следственной службой (ССС) Оганяну и еще четверым бывшим высокопоставленным чиновникам, сообщило 29 октября 2021 года "Радио Азатутюн"*.

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