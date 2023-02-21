Суд отказал родным Капланова в аресте братьев Курбановых

21 февраля 2023, 02:53

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На суде по делу об убийстве бывшего главы Новокули Абакара Капланова допросили свидетелей обвинения. Родные Капланова требовали арестовать обвиняемых в его убийстве братьев Салмана и Сулеймана Курбановых, но суд отказал. Ситуация с земельными спорами в Новокули остается напряженной, к решению проблемы подключились районные власти, отметил местный житель.

Как писал "Кавказский узел", бывший глава села Новокули Абакар Капланов был застрелен 6 февраля 2021 года в здании Советского райотдела полиции Махачкалы. В убийстве обвиняются два сотрудника Росгвардии - братья Салман и Сулейман Курбановы. Виновными себя они не признают, поскольку не могут вспомнить обстоятельства произошедшего, заявила защита. Следствие переквалифицировало уголовное дело об убийстве Капланова на статью об убийстве в состоянии аффекта, в результате обвиняемые не получат наказание в полной мере, заявил брат убитого Арсен Капланов. Попытки потерпевших обжаловать это решение не дали результата. 2 августа 2022 года Салман и Сулейман Курбановы были отпущены под подписку о невыезде.

Жители села Новокули ранее сообщили, что подозреваемые долгое время конфликтовали с Каплановым из-за земельного участка. На земельный спор как на возможную причину убийства указал и глава Дагестана Сергей Меликов. Один из росгвардейцев, доставленный 8 февраля 2021 года в здание Советского райсуда Махачкалы, перед тем как отправиться в СИЗО, проигнорировал заданный в коридоре вопрос о том, раскаивается ли он, следует из видео "Кавказского узла" "Дагестан: росгвардейцы арестованы после убийства в райотделе".

Заседание суда по делу об убийстве бывшего главы Новокули Абакара Капланова прошел в Советском суде Махачкалы 20 февраля. «Допросили явившихся свидетелей обвинения», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда.

Следующее заседание назначено на 31 марта. «С учетом того, что судья уходит в отпуск», - добавила представитель суда.

По словам брата погибшего Арсена Капланова, Салман и Сулейман Курбановы по-прежнему находятся под подпиской о невыезде. «Мы требовали арестовать их. Но нам заявили, что по статье 107 (убийство, совершенное в состоянии аффекта - прим. "Кавказского узла") не положено содержание под стражей», - пояснил Капланов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в период, когда в Новокули были острые земельные споры, его брат не был главой администрации. «У Курбановых были поддельные документы. Земля та находилась в собственности администрации. Эту землю выделили под спортзал, поэтому она не могла быть в их владении», - заявил Капланов.

Житель Новокули Мурад считает, что назвать обстановку в Новокули, связанную с земельными спорами, стабильной нельзя. «Периодически возникают споры, выявляются неоформленные земли», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Однако, по словам Мурада, каких-то из ряда вон выходящих событий в настоящее время нет. «При Капланове пытались уладить эти вопросы. Он был против разбазаривания земель, хотел, чтобы соблюдались интересы местных жителей. Но, как видите, дошло до чего», - посетовал Мурад

По его словам, на днях было отказано в оформлении земли местными жителями. «Земли, выделенные переселенцам, уже распределили, уже разбазарили. Практически не осталось неоформленных земель. Находящимися у власти земли переоформляются, переходят в другие руки. А самим переселенцам не остаётся никаких перспектив. Им препятствуют в оформлении. А есть те, кто оформил на себя до 50 га земли», - отметил Мурад.

По его словам, к решению проблемы подключился глава района. «Как-то стали решать вопрос. Это обнадёживает», - заключил житель Новокули.

Опрошенные ранее "Кавказским узлом" дагестанские журналисты рассказали, что земельный конфликт, который, предположительно, стал поводом для убийства Капланова, длился много лет. Конфликт не решался из-за отсутствия доверия к судебной и правоохранительной системам, предположил главный редактор газеты "Новое дело" Гаджимурад Сагидов. "В государственных институтах люди не видят справедливости, к ним нет доверия, и поэтому они творят самосуд", - сказал он.

Убийство Капланова не было преднамеренным, указал главред газеты "Молодежь Дагестана" Рамазан Раджабов. "Возможно, изначально спор возник именно из-за земли, но дальше все перешло во что-то более личное и принципиальное, да и убийство в отделе полиции не выглядит запланированным", - сказал он "Кавказскому узлу".

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