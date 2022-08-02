Суд смягчил меру пресечения обвиняемым в убийстве Абакара Капланова

02 августа 2022, 18:22

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Братья Салман и Сулейман Курбановы, обвиняемые в убийстве бывшего главы села Новокули Абакара Капланова, отпущены под подписку о невыезде.

Как писал "Кавказский узел", бывший глава села Новокули Абакар Капланов был застрелен 6 февраля 2021 года в здании Советского райотдела полиции Махачкалы. В убийстве обвиняются два сотрудника Росгвардии - братья Салман и Сулейман Курбановы. Виновными себя они не признают, поскольку не могут вспомнить обстоятельства произошедшего, заявила защита. Срок заключения под стражей росгвардейцам неоднократно продлевался. 29 июня отец Абакара Капланова провел одиночный пикет с требованием наказать виновных в убийстве его сына. Следствие переквалифицировало уголовное дело об убийстве Капланова на статью об убийстве в состоянии аффекта, в результате обвиняемые не получат наказание в полной мере, заявил брат убитого Арсен Капланов. Попытки потерпевших обжаловать это решение не дали результата.

Жители села Новокули ранее сообщили, что подозреваемые долгое время конфликтовали с Каплановым из-за земельного участка. На земельный спор как на возможную причину убийства указал и глава Дагестана Сергей Меликов. Один из росгвардейцев, доставленный 8 февраля 2021 года в здание Советского райсуда Махачкалы, перед тем как отправиться в СИЗО, проигнорировал заданный в коридоре вопрос о том, раскаивается ли он, следует из видео "Кавказского узла" "Дагестан: росгвардейцы арестованы после убийства в райотделе".

Советский суд Махачкалы смягчил меру пресечения бывшим росгвардейцам братьям Курбановым, обвиняемым в убийстве бывшего главы села Новокули Абакара Капланова, сообщил сегодня "Черновик" со ссылкой на родственников Капланова.

Они рассказали, что Салман и Сулейман Курбановы были освобождены из зала суда. Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении них изменена на подписку о невыезде, говорится в публикации.

Дело Курбановых было передано в суд 25 июля, 1 августа состоялось заседание об избрании или продлении меры пресечения, следует из информации на сайте Советского районного суда Махачкалы.

После убийства Капланова несколько сотен человек, в том числе его родственники и знакомые, пришли к зданию Советского РОВД Махачкалы, а затем направились к местному моргу, куда было доставлено тело Капланова. Пользователи Instagram обвинили силовиков в том, что те не могут навести порядок в своих ведомствах.

Опрошенные ранее "Кавказским узлом" дагестанские журналисты рассказали, что земельный конфликт, который, предположительно, стал поводом для убийства Капланова, длился много лет. Конфликт не решался из-за отсутствия доверия к судебной и правоохранительной системам, предположил главный редактор газеты "Новое дело" Гаджимурад Сагидов. "В государственных институтах люди не видят справедливости, к ним нет доверия, и поэтому они творят самосуд", - сказал он.

Убийство Капланова не было преднамеренным, указал главред газеты "Молодежь Дагестана" Рамазан Раджабов. "Возможно, изначально спор возник именно из-за земли, но дальше все перешло во что-то более личное и принципиальное, да и убийство в отделе полиции не выглядит запланированным", - сказал он "Кавказскому узлу".

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