Похороны Капланова в Новокули посетили до двух тысяч человек

08 февраля 2021, 02:21

Убитый в махачкалинском отделе полиции бывший глава Новокули Абакар Капланов похоронен на сельском кладбище, на похороны пришли до двух тысяч человек, рассказали "Кавказскому узлу" сельчане. По их словам, конфликт, закончившийся убийством, связан с земельным спором и личной неприязнью.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля в одном из отделов полиции Махачкалы был застрелен бывший глава села Новокули Абакар Капланов. По подозрению в убийстве задержаны два сотрудника Росгвардии. МВД по Дагестану сообщило, что инцидент стал следствием конфликта между односельчанами из-за спорного земельного участка. Глава Следкома по Дагестану потребовал раскрыть убийство Капланова за два месяца.

После убийства Капланова несколько сотен человек, в том числе его родственники и знакомые, пришли к зданию Советского РОВД Махачкалы, а затем направились к местному моргу, куда было доставлено тело Капланова. Земляки планируют отвезти тело в родное село, сообщил "Черновик". Пользователи Instagram обвинили силовиков в том, что те не могут навести порядок в своих ведомствах.

Житель села Новокули на правах анонимности рассказал 7 февраля корреспонденту "Кавказского узла", что Абакар Капланов пользовался авторитетом у сельчан и, будучи главой села, пытался решать местные проблемы. По его словам, убийство Капланова могло стать результатом длительного конфликта между ним и двумя односельчанами - братьями Курбановыми.

Он затруднился назвать точные причины, из-за которых возник конфликт между Каплановым и Курбановыми, однако, по его словам, связан он с личной неприязнью и земельными вопросами.

По словам мужчины, и у Каплановых, и у Курбановых много родственников в селе, но, по его мнению, дальнейшее напряжение в связи с конфликтом едва ли возможно.

Территория села Новокули (Новострой) была определена под строительство новых населенных пунктов для лакцев из Новолакского района. В апреле 1991 года в Москве был принят закон "О реабилитации репрессированных народов", согласно которому лакцам и чеченцам-аккинцам было предоставлено право вернуться на свои земли.

Вечером 7 февраля в Новокули было спокойно, у дома Курбановых дежурил наряд полиции, отметил сельчанин. Братьев он охарактеризовал как обычных положительных жителей села.

Сельчанин затруднился подтвердить или опровергнуть появившуюся в интернете информацию о том, что Капланов был замешан в махинациях с земельными участками, однако при этом он высказал мнение, что земельный конфликт не связан с событиями весны 2019 года.

7 мая 2019 года несколько сотен человек вышли на акцию протеста около села Новокули. Они заявили, что семьи переселенцев не могут получить земельные участки, и потребовали от властей учесть их интересы при передаче земли в собственность. Основным требованием собравшихся был пересмотр статуса земель, предназначенных для селян, но переданных впоследствии третьим лицам, не проживавшим в селе Новокули. На следующий день, 8 мая 2019 года, сельчане вновь собрались у въезда в Новокули и потребовали решить земельный вопрос. Они пояснили, что требуют возвратить только земли, выделенные людям, которые не являются переселенцами из Новолакского района, а претензий по земельным участкам, выделенным переселенцам, у жителей села нет. Представители властей тогда проигнорировали сход, рассказали участники акции протеста.

Другой житель Новокули на правах анонимности рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что Капланов похоронен 7 февраля на сельском кладбище. По его словам, на похороны пришло много людей - до двух тысяч человек.

Мужчина рассказал, что в настоящее время проживает в Махачкале, но, будучи выходцем из Новокули, часто посещает родное село. Он охарактеризовал Капланова как позитивного человека, который стремился, находясь на посту главы села, принести Новокули пользу. "Он для села очень старался. Пытался обустроить село. О нем плохого не скажут, хороший человек был", - отметил мужчина.

По данным переписи населения 2010 года, в селе Новокули проживает 2386 человек.

Он также отметил, что конфликт между Каплановым и сотрудниками Росгвардии связан с земельным вопросом. По его сведениям, Курбановы огородили земельный участок, но Капланов, будучи главой села, не дал разрешение на использование этого участка. "Это была территория общего пользования - там зелёная зона. Тогда он [Капланов] сказал, что это не их земля, а зелёная зона. Видимо, обида была с того времени", - предположил собеседник.

При этом он отметил, что произошедшее стало для сельчан полной неожиданностью. "Любой спор можно решить в суде, если считаешь, что ты прав", - отметил мужчина.

Он также сообщил, что возле дома Курбановых выставлены мобильные посты силовиков, чтобы исключить возможное дальнейшее обострение конфликта.

Комментариями от братьев Курбановых, их родных и официальных представителей относительно инцидента "Кавказский узел" пока не располагает.