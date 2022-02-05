05 февраля 2022, 00:57

Глава района в Дагестане осужден по делу о махинациях с землей

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Преображенский суд Москвы назначил 7,5 года колонии бывшему главе Дербентского района Дагестана Магомеду Джелилову, признав его виновным в растрате. 

Как писал "Кавказский узел", в мае 2021 года Преображенский районный суд Москвы приговорил бывшего главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова к шести годам лишения свободы по делу о передаче земли стоимостью 8,7 миллиона родственникам и родным. Суд удовлетворил также гражданский иск с требованием возместить ущерб, сообщила 31 мая 2021 года прокуратура Москвы.

Преображенский суд Москвы признал Джелилова виновным в растрате, сообщила пресс-секретарь суда Алиса Закутняя. "Джелилову суд назначил наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - привел сегодня ее слова ТАСС. 

Закутняя также рассказала, что гражданский иск по делу заявлен не был, так предмет спора - земельные участки - были возвращены государству.

Бывший районный депутат Акиф Балаханов по этому же делу получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, сказала пресс-секретарь.

Она отметила, что в законную силу приговор не вступил и может быть обжалован.

Дело Джелилова и Балаханова поступило в Преображенский суд Москвы 11 января 2021 года. Приговор вынесен 4 февраля 2022 года, оба они признаны виновными по статье о присвоении или растрате совершенным организованной группой либо в особо крупном размере (часть 4 стать 160 УК РФ), следует из карточки дела на сайте Судов общей юрисдикции Москвы. Отметим, максимальное наказание по этой статье -  десять лет лишения свободы.

Также на сайте говорится, что в отношении Джелилова 28 января 2021 года в суд поступило еще одно дело по статье о растрате с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 160 УК РФ), судебное заседание по нему назначено на 24 февраля. 

Комментариями Джелилова и Балаханова или их представителей относительно приговора не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что Магомед Джелилов 21 августа 2020 года был осужден на четыре года колонии. По версии следствия и суда, он в 2017 году незаконно передал районному депутату Балаханову в собственность земельный участок, который принадлежал Дербентскому району. По этому же делу Балаханов был осужден на три года условно. Кроме того, 23 октября 2020 года правоохранители сообщили о завершении расследования дела  Джелилова о превышении должностных полномочий.

Примечание:

"Бывший глава Дербентского района стал свидетелем по делу о махинациях с землей", "Назначен новый руководитель Дербентского района", "Аналитики поспорили о результативности антикоррупционной кампании Васильева".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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