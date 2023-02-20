В Нагорном Карабахе возобновляют работу школы и детсады

20 февраля 2023, 00:19

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С 20 февраля в образовательных учреждениях полностью возобновляться занятия, сообщили в Минобразования Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года проводят акцию на трассе Горис – Капан, из-за чего оказался заблокированным Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в непризнанной республике возник дефицит товаров и лекарств, введены талоны на продукты, а также приняты меры для экономии электроэнергии. Периодически прекращается подача газа.15 февраля власти Нагорного Карабаха сообщили о частичном восстановлении подачи газа, отметив, что прежде всего он будет направлен на отопление жилищ степанакертцев, также будет возобновлена работа АЗС. Вечером того же дня подача газа вновь была прекращена.

Учебные занятия во всех образовательных учреждениях в Нагорном Карабахе были приостановлены после зимних каникул из-за проблем с отоплением отопления - Азербайджан прервал подачу газа и электричества из Армении в Нагорный Карабах. В начале февраля возобновились занятия для учеников старших классов – с 9 по 12 класс, а также для студентов вузов. Для отопления помещений, где велись занятия, Минобразования выделило печки и дрова, а также электронагреватели.

«С 20 февраля во всех образовательных учреждениях - дошкольных и школьных учреждениях, в творческих и спортивных центрах, колледжах возобновятся занятия, которые были приостановлены в связи с прекращением Азербайджаном поставок газа из Армении в Арцах», - сообщила в распространенном вечером 19 февраля релизе пресс-служба Минобразования Нагорного Карабаха.

«Учебный процесс был приостановлен, что негативно сказывается на качестве полученных знаний... Как только газоснабжение Арцаха возобновилось, было принято решение возобновить работу образовательных учреждений. Решение принято в надежде, что подача газа не будет прервана», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минобразования Нагорного Карабаха.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Степанакерте 0 градусов, слабый ветер и ясная погода, днем 20 февраля температура повысится до +15, осадков не ожидается. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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