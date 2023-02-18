Выдача новых талонов на продукты начата в Нагорном Карабахе

18 февраля 2023, 19:26

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В Нагорном Карабахе сегодня начата выдача новых талонов на расширенный перечень товаров, в том числе на овощи, фрукты и стиральный порошок, сообщили в оперштабе. Очередей в пунктах выдачи талонов в этот раз нет, рассказали жители Степанакерта.

Как писал "Кавказский узел", в Нагорном Карабахе введена талонная система продажи некоторых продуктов. По талонам с 20 января продаются подсолнечное масло, макароны, рис, сахар и гречка. Жители Карабаха пожаловались, что цены на продукты, которые отпускаются без талонов, сильно выросли. 10 февраля власти анонсировали введение талонов на фрукты, овощи, яйца и стиральный порошок.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. Сегодня Лачинский коридор остается заблокированным 69-е сутки.

Сегодня в Степанакерте и районах Нагорного Карабаха началась выдача новых талонов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник оперштаба правительства. "Талоны выдаются с 9.00 по 18.00 часов (с 8 мск по 17 мск) ежедневно, в 18 пунктах обслуживания в Степанакерте, и в семи пунктах в районах. Срок прежних талонов завершится 20 февраля, и с 21 февраля по 2 марта граждане могут покупать в магазинах продукты питания и стиральный порошок по вновь полученным талонам", - сообщил он.

Если в прошлом месяце талоны выдавались на пять продуктов, то в талонах на февраль – март расширен перечень продуктов питания и добавлен талон на стиральный порошок, отметил представитель властей.

"С 21 февраля к пяти наименованиям продовольственных товаров, предоставляемых из государственного резерва - по килограмму: сахарный песок, рис, макароны, гречку и литр подсолнечного масла на человека в месяц - добавлены талоны на 10 яиц, 6 килограммов овощей, 4 килограмма фруктов, одна коробка стирального порошка на человека в месяц", - сообщил он.

Сотрудница пункта выдачи талонов на улице Давида сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что выдача талонов проходит "спокойно". "Люди больше не создают очередей, как в прошлом месяце, а если и собираются несколько человек, то сохраняют очередность. Заранее была просьба к гражданам, объявленная через местные СМИ и соцсети, во избежание очереди, чтобы в пункт выдачи талонов подходил от каждой семьи один человек, имея с собой соответствующие документы всех членов семьи", - рассказала она.

Житель Степанакерта Эдик Караганян рассказал, что сегодня после обеда пошел в пункт обслуживания и получил талоны на всех членов семьи, очереди при этом не было. "Я подготовился к очереди, и даже тепло оделся, но все прошло за какие-то минуты. Документы проверили, выдали талоны. Все спокойно, работники спокойны, люди подходят, чувствуется спокойствие. Видимо, оттого, что люди поняли за прошлый месяц, что раз выдали талоны, значит, и продукты будут. Я, например, спокоен, так как уверен, что раз дали талоны на яйца, то будут в продаже яйца, если на овощи-фрукты - то и их будут продавать. Нас шесть человек в семье, и думаю, по талонам нам всего хватит", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Степанакерта Виктория Григорян также сообщила, что ей не пришлось стоять в очереди, и она получила талоны, предъявив паспорт и социальные карты всех членов семьи. "У нас в семье получение талонов и покупку продуктов возложили на меня. В прошлом месяце в магазинах были все продукты по талонам, и даже наблюдался излишек некоторых продуктов. Надеюсь, что в этом месяце тоже все будет, особенно овощи и фрукты, которые были в остром дефиците", - сказала девушка корреспонденту "Кавказского узла".

В семье жительницы Степанакерта Нелли Петросян шесть человек, в том числе несколько детей. "Я довольна, что увеличили перечень продуктов по талонам, так как уже нет желания ходить по городу и высматривать, не получили ли где-то свежие овощи или фрукты. Январь мне запомнился тем, что не было ничего, а февраль - тем, что начали поступать в продажу овощи-фрукты, но в таком минимальном количестве, что, стоя несколько часов в очереди, не было надежды, что достанется. Надеюсь, конец февраля и март будет более приятный, так как пропорциональное распределение отдельных видов продовольствия и не будет очередей", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

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