Пациенты больницы в Степанакерте лишены тепла из-за проблемы с газоснабжением

18 февраля 2023, 09:19

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Из-за проблемы с подачей газа в реабилитационном центре имени Кэролайн Кокс в Степанакерте возникла проблема с отоплением, а сотрудники пищеблока вынуждены готовить пищу для пациентов на дровяных печах, сообщили власти Нагорного Карабаха. Лачинский коридор остается заблокированным 69-е сутки.

Как информировал "Кавказский узел", жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в непризнанной республике возник дефицит продуктов в магазинах и лекарств в аптеках, закрыты детсады, периодически прекращается подача газа, остановлена работа АЗС, а также введена экономия электричества. 16 февраля комитет Палаты общин парламента Канады призвал Азербайджан обеспечить соблюдение свободного передвижения по Лачинскому коридору.

Впервые с начала блокировки Лачинского коридора власти Нагорного Карабаха раздали жителям талоны на бензин, рассказал блогер Давид Симонян. "Получил чек на пять литров бензина <…>. Для моей машины это немного, но хоть иногда можно заводить машину, чтобы аккумулятор не разрядился. С людьми у нас тоже так, поддерживают жизнь, чтобы окончательно не выдохлись, хотя чувствуется усталость у народа. Без света, без газа, без необходимых продуктов, и все это в середине февраля", – написал он 16 февраля в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

После очередного отключения подачи газа в реабилитационном центре имени Кэролайн Кокс в Степанакерте возникла проблема с отоплением. Персонал использует электрические обогреватели, но они не отапливают помещения в должной мере. Это сказалось на качестве лечения пациентов, сообщил информационный центр Нагорного Карабаха.

"Есть потребность во фруктах и ​​овощах. Пациенты реабилитационного центра должны получать трехразовое питание. Для того чтобы вовремя приготовить питание, были установлены дровяные печи", – привел 17 февраля на своем сайте телеканал A1plus сообщение информационного центра.

Из-за блокировки Лачинского коридора прекращено обеспечение пациентов медцентра, которые лечатся на дому, постельными принадлежностями, так как закончился их запас. Кроме того затруднено обеспечение пациентов лекарствами, сказано в сообщении.

Реабилитационный центр в Степанакерте был открыт в сентябре 1998 года по инициативе члена палаты лордов Великобритании, баронессы Кэролайн Кокс. Центр расположился в двухэтажном здании построенный еще в советское время. Проблемы здания неоднократно поднимались перед властями Нагорного Карабаха.

Жители Азербайджана и экоактивисты продолжают акцию протеста на дороге Шуша – Лачин (армянские название города Шуша – Шуши, – прим. "Кавказского узла") с требованием о проведении мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Акция активистов длится 69-е сутки, передал сегодня Report.az.

"Кавказский узел" также писал, что 24 декабря жители Нагорного Карабаха вышли на акции протеста, во время которых призвали разблокировать Лачинский коридор. Участники акции попытались пройти к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор. Они провели шествие к посту российских миротворцев. Но миротворцы их не пропустили к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор.

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