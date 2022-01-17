Реабилитационный центр в Степанакерте, фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

17 января 2022, 01:37

Инвалиды Нагорного Карабаха получили новые возможности для реабилитации

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Здание реабилитационного центра имени баронессы Керолайн Кокс в Степанакерте было отремонтировано на средства Всеармянского фонда "Айастан", а при поддержке Международного комитета Красного креста при нем открыто новое амбулаторное отделение. Подопечные центра, в том числе инвалиды осенней войны 2020 года, рассказали, как в новых условиях проходит их лечение и интеграция в жизнь.

Как писал "Кавказский узел", еще в 2017 году проживающие в единственном в Нагорном Карабахе Реабилитационном центре для инвалидов имени баронессы Керолайн Кокс пожаловались на старое здание. По словам министра труда и социальных вопросов Самвела Аванесяна, под центр планируется реконструировать здание бывшей больницы Мартуни.

Единственный в Нагорном Карабахе реабилитационный центр в Степанакерте был открыт в сентябре 1998 года по инициативе члена палаты лордов Великобритании, баронессы Кэролайн Кокс. Центр расположился в двухэтажном здании построенный еще в советское время. Проблемы здания неоднократно поднимались перед властями Нагорного Карабаха. 

При финансировании Всеармянского фонда «Айастан» в 2021 году здание Степанакертского реабилитационного центра было реконструировано и отремонтировано. Также в 2021 году при поддержке Международного комитета Красного Креста было открыто новое амбулаторное отделение с современным тренажерным оборудованием, обустроены лестничная площадка и пандус для въезда в здание. При поддержке депутатской фракции «Айастан» Национального собрания Армении установлена водонагревательная система на солнечной энергии. Также в течение года оказывалась помощь в виде инвентаря от различных международных благотворительных организаций и фондов, рассказал 16 января корреспонденту "Кавказского узла" директор центра Вардан Тадевосян.

«После войны 2020 года в Арцахе (Нагорный Карабах) нашему центру уделяется много внимания со стороны международных благотворительных организаций. Улучшение состояния здания - один из важнейших этапов для центра. Кроме того, рядом с центром правительство Арцаха (Нагорного Карабаха) выделило территорию, где, как нам обещали, будет построен современный реабилитационный центр», - рассказал Тадевосян.

По его словам, количество коек в стационаре после ремонта не увеличилось, но при этом улучшились условия лечения пациентов.

Тадевосян рассказал, что ежегодно в центре получают стационарное и амбулаторное лечение до 1200 человек с ограниченными возможностями разных возрастов, начиная с новорожденных. «Лечение стационарно получают до 180 раненных в ходе 44-дневной войны 2020 года, а более 360 участников войны, получившие тяжелое ранения. Медработники центра посещают их на дому», - отметил он.

Он также сообщил, что в центре работает не менее 70 человек, в том числе 35 человек медперсонала. С поставкой медикаментов проблем нет.

В офисе омбудсмена Нагорного Карабаха отметили, что «в Арцахе (Нагорном Карабахе) пока не ратифицировал Международную конвенцию о правах инвалидов».

«В 2019 году в годовом отчете защитника прав человека мы говорили о важности данной конвенции. В декабре 2021 года во время обсуждения в правительстве по случаю Международного дня инвалидов конвенция обсуждалась еще раз, и офис омбудсмена еще раз подчеркнул необходимость ее ратифицировании. Госминистр республики пообещал, что в этом году правительство инициирует этот процесс», - рассказал омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

Участники прошедшей в декабре 2018 года в Степанакерте дискуссии, в том числе представители общественных организаций, потребовали ратифицировать Международную конвенцию о правах инвалидов.

Подопечные реабилитационного центра рассказали корреспонденту "Кавказского узла", как проходит их лечение.

33-летний Рачья Акопян был ранен в ходе войны 2020 года в боях в Мартунинском районе. В реабилитационном центре он лечит раны ноги и руку. По его словам, «лечение идет удачно, восстанавливаются двигательные функции – стал ходить и даже подниматься по лестнице».

Тигран Габриелян (22 года) получил ранение в войне 2020 года. После войны пережил девять операций. В реабилитационном центре в Степанакерте, по словам мужчины, "он учится передвигаться и интегрироваться в жизнь».

26-летний Арам П. из Аскеранского района повредил позвоночник в результате автомобильной аварии. Лечение прошел в Армении, а реабилитацию продолжает в Степанакерте в стационаре реабилитационного центра. Он надеется, что с помощью тренировок достигнет максимальных результатов, чтоб продолжить полноценно жить. Также он посещает класс искусств при центре и осваивает гончарное дело.

Пенсионерка Аида Сафарян восстанавливалась в реабилитационном центре после инсульта. Женщина сказала, что не верила, что сможет самостоятельно передвигаться, но с помощью работников центра ей это удалось.

А. Мирзоян из Степанакерта рассказала, что её ребенок имеет отклонения в физическом развитии, при реабилитационном центре посещает детский сад. Женщина заметила, что ребенок чувствует здесь хорошее отношение, а процедуры, которые ребенок проходит под руководством медперсонала, положительно сказываются на его развитии. По ее словам, в те дни, когда ребенок не имеет возможности посещать детский сад, их посещают на дому и проводят занятия.

Примечание:

"Директор фонда "Айастан" подал в отставку", "222 семьи в Нагорном Карабахе получили 4000 долларов за рождение четвертого ребенка", "Политологи объяснили падение сборов на ежегодном телемарафоне недоверием к властям Армении".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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