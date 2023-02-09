Отключение газа повысило спрос на печное отопление в Нагорном Карабахе

09 февраля 2023, 03:08

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Очередное прекращение подачи газа и регулярные отключения света на фоне морозов вынуждают жителей Нагорного Карабаха задумываться об установке дровяных печей даже в городских квартирах.

Как писал "Кавказский узел", из-за очередного прекращения подачи газа в Нагорном Карабахе с 7 февраля были прекращены занятия в младших и средних классах школ. В этот же день подача газа была частично восстановлена, однако 8 февраля газоснабжение непризнанной республики вновь прекратилось. Дефицит электроэнергии и веерные отключения света не позволяют организовать школьникам адекватное дистанционное обучение, сообщили работники сферы образования.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступ к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, тысячи жителей лишились заработка.

Прекращение подачи газа в Нагорный Карабах 8 февраля стало седьмым с начала блокады, заявили "Кавказскому узлу" в компании «Арцахгаз». По информации компании, до этого азербайджанская сторона перекрывала подачу газа, который поступает в регион по единственному газопроводу из Армении, 13 декабря, 17, 18, 21 и 28 января, а также 6 февраля.

Отсутствие газа повышает нагрузку на электрические линии, отметили в компании «Арцахэнерго». «Жители начинают использовать электричество для бытовых целей и для отопления комнат, что в несколько раз повышает нагрузку на электролинии и потребление энергии, которая и так в дефиците. С 9 января зафиксирована авария на единственной электролинии из Армении в Арцах (Нагорный Карабах), авария случилась на подконтрольной Азербайджану территории и азербайджанская сторона не разрешает нашим специалистам устранить повреждение», - заявили "Кавказскому узлу" в компании.

Поскольку внутренних ресурсов для обеспечения жителей электричеством недостаточно, поэтому в регионе происходят веерные отключения - подача электроэнергии прекращается трижды в сутки на два часа.

С 7 января в Нагорном Карабахе идет снег, 8-10 февраля ожидается понижение температуры на несколько градусов, сообщили "Кавказскому узлу" в службе по чрезвычайным ситуациям. «Ожидаются снег, морозы с туманом и низкая горизонтальная видимость. Температура ночью будет ниже -5, а днем ниже +12. Мы рекомендуем населению быть внимательным к электроприборам в доме, соблюдать правила использования печи для дров», - заявили в СЧС при МВД Нагорного Карабаха.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Степанакерте -2 градуса, слабый ветер и осадки в виде снега с дождем, днем температура повысится до нуля, осадки продолжатся. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Начать нормальный учебный процесс в школах пока не представляется возможным, в образовательных учреждениях нет отопления из-за отсутствия газа и сохраняется дефицит продуктов питания, а онлайн-занятия организовать невозможно из-за частых отключений электричества и перебоев с интернет-связью, сообщили "Кавказскому узлу" в Минобразования Нагорного Карабаха. В правительстве отметили, что другие социальные и государственные учреждения продолжают работать.

«Учебный процесс продолжают ученики старших классов - с 9 по 12 классы, так как им предстоят выпускные экзамены и ЕГЭ. В школах, где ведутся уроки этих классов, есть электроприборы, печи и дрова. Пропущенные учебные часы старших классов будут восполнены за счет весенних каникул», - сообщил сотрудник министерства образования.

В Мартунинском районе 8 февраля выпало много снега, а после снегопада усилились морозы, сообщил местный житель Армен Григорян. «Сын учится в девятом классе. Когда нет газа, он приходит замерзший из школы: пару уроков проводят, когда отключено электричество, а остальные уроки с включенной электроплитой, класс недостаточно обогревается. Здание школы современное, с евроокнами и центральным газовым отоплением, чтобы поставить печь с дровами, нужны серьезные реконструкции в каждом классе. Власти должны подумать, какие меры принять, чтобы дети могли нормально учиться», - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Мартунинского района Роза Григорян организовала дома дровяное отопление после второго отключения газа. По словам женщины, много лет назад они выбросили старую дровяную печь, думая, что она "больше не пригодится", а теперь пришлось купить новую. «В 1990-е годы, когда мы были в полной блокаде два года, не было ни газа ни электричества, нас спасли печь и дрова. Теперь опять возвращаемся к дедовским методам», - констатировала она.

На двухэтажный дом, в котором живет семья Розы с ее маленькими внуками, потребовалось две печки. «Еще мы купили несколько кубометров дров по 15 тысяч драмов (около 38 долларов США) за кубометр. Это для нас с мужем, пенсионеров, большие расходы, но что делать, если оставляют без газа, электричество часто отключают, а дети мерзнут. Ночью пошел снег, и я подумала, что мы правильно не понадеялись на электроприборы и поставили печь», - сказала женщина.

Жительница Степанакерта Гаяне Арутюнян, переживает за здоровье двоих детей-дошкольников из-за холода в квартире. Плановое отключение электричества в ее квартале длится два часа, однако за это время температура в жилище резко понижается.

«Сейчас у нас в квартире +12 градусов. Так как газа нет, то и отопления в квартире нет, а с отключением электричества через полчаса чувствуется холод. Печь с дровами ставить проблематично, так как у нас современный ремонт, но муж думает над этим. Еще нужны деньги, чтобы купить дрова, привезти, нарубить - это незапланированные крупные расходы», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мэрия Степанакерта выдает печи и дрова некоторым социальным категориям, но очередь ее семьи, если даже заявление одобрят, подойдет не скоро, полагает Арутюнян.

«Как только пошел снег ночью, я подумала, что газ опять заблокируют: так было и в прошлом году - были сильные морозы и все это время азербайджанская сторона блокировала газ. Переживаю за детей: им опять придется прятаться под одеяло, чтобы согреться, пока дадут электричество, а когда дадут электричество, выяснится что оно такое слабое, что даже не сильно меняет температуру в комнате. Хотя у нас квартира в высотном здании, нам надо подумать про печь с дровами, как это делают в частных домах: СЧС это не рекомендует, но за детей волнуюсь, как бы не заболели», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Синара Акопян.

Житель Нагорного Карабаха Гриша Акопян задумался о приобретении грелок для детей. «Когда дают электричество, мы включаем плиту в спальне на полчаса и дети идут спать, а утром встают, когда опять есть электричество. Если газ останется отключенным надолго, а снег и морозы затянутся, надо будет подумать о грелках. Сейчас я думаю поставить печку и дрова накупить, так как у нас в феврале и марте как правило бывает очень холодно», - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

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