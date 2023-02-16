Родители новорожденных в Нагорном Карабахе рассказали о трудностях блокады

16 февраля 2023, 03:07

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С 12 февраля в Нагорном Карабахе родились 249 детей. Молодые родители, чьи дети появились на свет во время блокады, поделились опасениями за здоровье новорожденных из-за проблем с отоплением.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. Газоснабжение, частично возобновившееся днем 15 февраля, к вечеру вновь было прекращено.

Более 200 детей, родившиеся во время блокады в Нагорном Карабахе, получили в подарок освященные золотые крестики. Акцию профинансировал армянский бизнесмен, лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян.

По данным Оперативного штаба Нагорного Карабаха с начала блокады 12 декабря по 14 февраля в непризнанной республике родились 249 детей. Крестики вручили родителям 215 младенцев, которые родились с 12 декабря по 7 февраля, однако впоследствии подарок получат все дети, которые родились или еще родятся во время блокады, "сколько бы она не продлилась", сообщили в Арцахской (Нагорно-Карабахской) епархии Армянской Апостольской церкви.

"Дети, которые родились после 7 февраля, также получат от семьи Царукян кресты. Мы провели в соборе Святой Богоматери в Степанакерте церемонию освещения крестиков и вручили их младенцам. Церемония началась с благословения главы Арцахской епархии, епископа Вртанеса Абрамяна после святой литургии на праздник Сретения Господня», - сообщили в епархии "Кавказскому узлу".

Мать двоих детей Гоар Манучарян, чья младшая дочь родилась в конце декабря, назвала подарок значимой поддержкой для карабахских матерей. «Внимание, проявленное меценатом Гагиком Царукяном, вселяет силы и надежду матерям Арцаха в эти трудные времена», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Юлия Есаян, родившая сына 1 января, посетовала на трудности блокады. В ее семье, помимо новорожденного, растут еще двое маленьких детей.

"До блокады мы с мужем думали, что у нас есть время все купить, что еще успеем. Когда началась блокада, мы подумали, что это на пару дней или неделю. После того, как я выписалась из роддома, мы столкнулись с большой проблемой – нет памперсов, нет детского питания, газ отключают периодически, и в доме нет отопления, потом начались проблемы с электричеством. Я никак не отходила от тяжелых родов, но пришлось собраться. Муж каждый день ходил по аптекам, искал памперсы и детскую смесь. Иногда удавалось достать или кто-то помогал из своих запасов. Потом начался дефицит с продуктами, муж каждый день выходил из дома как на охоту - трое детей в доме и жена кормящая, что ему еще оставалось делать", - рассказала женщина.

Юлия добавила, что ее семья живет в частном доме с газовым отоплением и электроплитой, которая пригодна только для приготовления еды, но не для обогрева. "Когда начались морозы, мы все начали проводить дни на кухне. Ребенка пеленала под одеялом. Муж пошел в мэрию, написал заявление, чтоб дали печь и дрова, но до сих пор нет ответа. Надеемся, что наше заявление все же будет удовлетворено, так как у нас половина февраля и холодный март еще впереди. Опыт прошлых лет показал, что самые обильные снега у нас выпадают в это время», - сказала Есаян.

Карина Петросян пришла в церковь на освящение креста для ее внука, родившегося в декабре. Пока жена ее сына находилась в роддоме, центрального отопления там не было из-за очередного отключения газа, палаты согревали электроприборами.

«Своего сына я родила во время войны, в 1993 году, тогда мой свекор поставил печь с дровами. Ребенок у моего сына родился во время блокады, и он поставил в доме печь с дровами, как мой свекор когда-то. В плане отопления мы подстраховались ради новорожденного. Что касается памперсов и всего необходимого для младенца, то я заранее закупила все-все, не слушая молодых, исходя из собственного опыта. Поэтому до начала февраля, когда аптеки стали получать памперсы, питание и лекарства, бутылочки и соски, у нас все это уже было», - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Она подчеркнула, что "необходимо сделать все возможное, чтоб дорога была открыта". «Мы хотим мира и свободы. "Так издеваться над людьми бесчеловечно, действия Азербайджана против нас должны быть осуждены должным образом», - сказала Петросян.

Анна Григорян во время блокады родила третьего ребенка. Она заметила, что "ради детей приходиться быть сильной".

"За все время блокады я не позволяла себе унывать, хотя сама не понимаю, как мы смогли преодолеть январь. Мы с мужем старались, чтоб наши дети видели нас сильными. Проблемы с продуктами уже позади – ситуацию спасли талоны и то, что в начале февраля удалось купить немного фруктов и овощей. Памперсы я не использовала, так как их не было, но теперь в аптеках можно купить их. Витамины для новорожденного дали нам при выписке из роддома", - рассказала молодая мама.

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