Суд в Новочеркасске отклонил просьбу добровольца о выплатах за участие в военной операции

19 февраля 2023, 14:38

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Доброволец Руслан Калинин, требующий выплат за участие в военной операции на Украине, не являлся военнослужащим, решил суд в Новочеркасске и отказался рассматривать его иск. Калинин обжаловал решение в окружном военном суде.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что военные, получившие ранения в военной операции на Украине, не могут получить в госпиталях Анапы и Ростова-на-Дону справки для последующих выплат.

Новочеркасский гарнизонный военный суд отказался рассматривать иск добровольца Руслана Калинина, который пытался взыскать с командования часть выплат за участие в военной операции на Украине, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Калинин заявил, что проходил службу в войсковой части, дислоцирующейся в Майкопе, контрактники которой были распределены в Новочеркасске. Калинин не получил денежное довольствие, в связи с чем обратился в суд, также попросив о компенсации морального вреда, пишет издание.

В карточке дела Калинина на сайте гарнизонного суда размещено "Определение о возвращении административного искового заявления". "Как усматривается из административного искового заявления Калинина Р.В., он являлся добровольцем, приступившим к выполнению специальных военных задач. Таким образом, он не являлся военнослужащим или лицом, проходящим военные сборы, в связи с чем его административное исковое заявление не подлежит рассмотрению в Новочеркасском гарнизонном военном суде", - говорится в определении суда.

Участники добровольческих формирований не являются военнослужащими, пояснил суд. "Контракт о пребывании в добровольческом формировании не тождественен контракту о прохождении военной службы", - подчеркивается в документе.

Руслан Калинин подал жалобу на решение суда, она направлена в апелляционную инстанцию – Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, указано в карточке дела.

Судье окружного суда дело Калинина было передано 6 февраля, говорится в карточке дела на сайте Южного военного суда. Информация о дате заседания по жалобе, по состоянию на 14.30 мск 19 февраля, в карточке не указана.

"Кавказский узел" писал также, что в январе Владикавказский гарнизонный суд отказался удовлетворить иск военного Шамиля Чупанова, который требовал справку о ранении на Украине для получения компенсации. Южный окружной военный суд также отказал Чупанову.

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