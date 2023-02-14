Муталлим Оруджев лишен медицинской помощи в СИЗО

14 февраля 2023, 19:36

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В СИЗО не оказывается медицинская помощь оппозиционеру Муталлиму Оруджеву, проблемы со здоровьем усугубляются условиями содержания, сообщил его сын Эльвин Оруджев. Камеры в Шувеланском СИЗО, где содержится Оруджев, переполнены, а возможность пройти лечение в тюремной больнице доступна не всем заключенным, указали адвокат Немат Керимли и правозащитник Зафар Ахмедов.

Как писал "Кавказский узел", Муталлим Оруджев был задержан 23 октября 2021 года после депортации в Азербайджан и обвинен в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. В суде он отверг обвинение, заявив, что дал признательные показания под пытками. 21 октября 2022 года суд приговорил Оруджева к семи годам лишения свободы. Муталлим Оруджев 12 февраля объявил голодовку в Бакинском СИЗО-3, расположенном в столичном пригороде Шувелан, из-за неоказания ему необходимой медицинской помощи.

Оруджев несколько лет назад уехал в Германию и продолжал там политическую деятельность, однако в июне 2021 года был депортирован обратно в Азербайджан, сообщили в партии Народного фронта Азербайджана. Член ПНФА Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года в Азербайджан из Германии, также был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы. Помимо Оруджева и Керимли, еще два депортированных из ФРГ активиста (Джафар Мирзоев и Малик Рзаев) были арестованы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Малик Рзаев осужден на семь лет лишения свободы.

Муталлим Оруджев еще до ареста имел проблемы со здоровьем, сообщил его сын Эльвин Оруджев.

"Когда отец находился в Германии, уже тогда у него были проблемы со здоровьем. У него часто повышалось давление, был гайморит. Потом он тяжело перенес коронавирус. После этого у него начались боли в груди. Врачи говорили, что это последствия коронавируса. Но вылечиться в Германии он так и не смог, потому что его депортировали. Тогда он и утерял все медицинские документы и назначения врачей. Вернувшись в Азербайджан, он только-только обустраивался и не успел нормально обследоваться, как его арестовали", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в Шувеланском СИЗО активисту не оказывают медицинской помощи. "Осенью 2022 года мы предали огласке в СМИ отсутствие медицинской помощи в СИЗО. После этого, к нему приходили сотрудники Красного Креста, после чего его обследовали тюремные врачи. Однако несмотря на обещания назначить лечение, ничего не было сделано", - подчеркнул он.

По словам сына оппозиционера, проблемы со здоровьем его отца усугубляются условиями содержания. "В камере на 16 человек содержат 32 заключенных. Они по очереди спят. Да еще там многие курят и никакой вентиляции нет. Отец просто задыхается от дыма", - подчеркнул Эльвин.

Сегодня ему не удалось пообщаться с отцом и уточнить, продолжает ли он голодовку. "Он звонит по понедельникам и пятницам. Изредка ему удается на несколько минут позвонить и по середине недели. Сегодня он не звонил. Адвокат также не был у него сегодня", - отметил Эльвин Оруджев.

Адвокат Немат Керимли сообщил, что из-за большой занятости другими делами и необходимостью участия в судебных процессах выхода на судебные процессы он не смог посетить Муталлима Оруджева.

"Я буду стараться в течение недели при первой же возможности пойти к нему. Муталлиму Оруджеву действительно не оказывают медицинской помощи. Содержание в тесной камере также негативно влияет на его здоровье. Шувеланский СИЗО не соответствует пенитенциарным правилам Совета Европы. Это старая тюрьма, построенная в середине прошлого века. Там камеры очень большие и вдобавок заключенных размещают в количествах больших, чем там койко-мест", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Вместе с тем, по его словам, в СИЗО есть санчасть, где больные могут получать лечение.

Член НПО "Линия защиты" Зафар Ахмедов также указал на несоответствие Шувеланского СИЗО международным пенитенциарным правилам. "Камеры там большие и перегружены заключенными. Это негативно влияет на здоровье заключенных, создает гигиенические трудности. Заключенные курят прямо в камерах и это плохо действует на больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - сказал Ахмедов корреспонденту "Кавказского узла".

Однако, по его словам, СИЗО и колонии в Азербайджане достаточно хорошо снабжаются лекарствами и оснащены медоборудованиями. "Другой вопрос – не каждый заключенный имеет доступ к врачебной и иной медицинской помощи. Нередко это зависит от материальных возможностей заключенных. Конечно же к политзаключенным особо "строгие требования", - отметил Ахмедов.

По его мнению, лечение.Оруджева возможно и в санчасти, однако в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы условия лучше.

"Мы по делу Оруджеву сегодня говорили с представителями Пенитенциарной службы. Они как всегда обещали "разобраться, принять меры», но сложно сказать, насколько эти заверения будут выполнены. Во всяком случае, мы будем держать этот вопрос в центре внимания", - подчеркнул Ахмедов.

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

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