Житель Гуково приговорен к четырем годам колонии за поджог военкомата

14 февраля 2023, 18:52

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Суд признал 19-летнего жителя Гуково виновным в хулиганстве и попытке уничтожения имущества при поджоге военкомата и приговорил его к четырем годам колонии. По данным управления ФСБ по Ростовской области, за поджог он получил три тысячи рублей.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 13 на 14 мая 2022 года в здание военкомата в Гуково неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью и скрылся. Сотрудники военкомата самостоятельно потушили огонь.

Суд в Ростовской области вынес обвинительный приговор жителю города Гуково по делу о поджоге военкомата, сообщила сегодня пресс-служба УФСБ России по Ростовской области"Установлен и привлечен к ответственности ранее судимый житель Гуково, причастный к осуществлению 13 мая 2022 года поджога здания военного комиссариата по городам Гуково и Зверево", - процитировал сообщение "Интерфакс".

По версии следствия и суда, ранее судимый 19-летний житель Гуково через интернет договорился с неустановленным "куратором" поучаствовать в поджоге военкомата за вознаграждение в 3 тысячи рублей. Ночью 13 мая вместе с сообщником он поджег военкомат, после чего скрылся, но через два дня был задержан, указано в сообщении.

Суд признал его виновным в хулиганстве и покушении на умышленное уничтожение имущества и приговорил к четырем годам колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, сообщило сегодня информагентство "Дон24".

В сообщении не указано, был ли задержан сообщник осужденного и поступило ли его дело в суд.

"Кавказский узел" также писал, что 30 сентября 2022 года представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы. Он отметил, что в стране фиксируются "единичные случаи" таких поджогов.

С 24 февраля 2022 года, когда началась спецоперация на Украине, по 14 октября в Волгоградской и Ростовской областях, а также на Кубани и в Дагестане произошли как минимум восемь попыток поджога зданий военкоматов и администраций. Как минимум один из случаев – поджог здания райадминистрации Зимовниковского района, который произошел 7 октября в Ростовской области – был квалифицирован как теракт. Также по статье о теракте было предъявлено обвинение Олегу Важдаеву из Краснодара из-за попытки поджога военкомата на улице Яна Полуяна в конце сентября. В Ставропольском крае и Ростовской области молодые люди были задержаны за подготовку поджога военкоматов.

В Волгоградской области идет судебный процесс по делу о поджоге военкомата в Волгограде в ночь на 15 мая 2022 года, в его квартире прошел обыск. На заседании суда в январе обвиняемый, 30-летний Денис Сердюк признал вину, подтвердив, что бросил бутылки с зажигательной смесью внутрь здания. По оценке следствия, ущерб от поджога составил 1 миллион 22 тысячи рублей, 100 тысяч из них Сердюк возместил. В суде он пояснил, что стремился выразить гражданскую позицию и "остановить боевые действия", а теперь сожалеет об "импульсивном поступке", совершенном на фоне жизненных неурядиц.

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