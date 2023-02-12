Систематические отключения электроснабжения создали проблемы степанакертцам

12 февраля 2023, 21:55

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Компания «Арцахэнерго» призвала жителей Степанакерта максимально экономить электроэнергию, чтобы избежать серьезных аварий. Для экономии электроэнергии в условиях блокады введены веерные отключения, при этом в часы, когда энергоснабжение восстанавливается, перегрузка в сетях приводит к многочисленным авариям на линиях, предупредили энергетики. Власти могут помочь жителям, обеспечив их печами и топливом, а российские миротворцы должны повляиьь на азербайджанскую сторону, уверены опрошенные "Кавказским узлом" жители непризнанной республики.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года блокируют Лачинский коридор. В непризнанной республике из-за этого возник дефицит продуктов и лекарств, были закрыты детсады и школы, приняты меры для экономии электроэнергии. 8 февраля в Нагорном Карабахе в очередной раз была прекращена подача жителям газа. 11 февраля международная правозащитная организация Amnesty International обратилась с призывом разблокировать трассу Горис – Капан.

В Нагорном Карабахе выпал снег. Из-за отсутствия подачи газа возросла нагрузка на электросети и стал чаще отключаться свет, рассказал блогер Давид Симонян. "Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха) уже более двух месяцев в блокаде. Нет газа, нет бензина, улицы пустые от машин, даже такси не найти. Хорошо, хоть городские автобусы работают", – отметил он 9 февраля в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Авария на единственной линии электропередач из Армении в Нагорный Карабаха была зафиксирована 9 января. Место аварии находится под контролем Азербайджана, который не разрешает армянским специалистам пройти до места аварии и устранить ее. Нагорный Карабах использует внутренние ресурсы, однако их недостаточно для полного обеспечения. Компания «Арцахэнерго» внедрила режим веерного отключения – отключение света проводятся до 6 раз в сутки - электроснабжение отключается на час через каждые три-четыре часа. График отключений компания публикует в соцсетях и местных СМИ, передает корреспондент "Кавказского узла".

12 февраля компания «Арцахэнерго» выступила с заявлением, в котором призвала абонентов «максимально экономить электроэнергию». «Уважаемые абоненты города Степанакерт. Просим и призываем максимально экономить электроэнергию, иначе возникают серьезные проблемы. Цепные аварии в ряде районов города связаны с перегрузкой. Растущее с такой скоростью количество аварий делает просто невозможным подачу электроэнергии хотя бы по веерному графику», - говорится в тексте объявления.

Для опрошенных "Кавказским узлом" жителей Нагорного Карабах регулярные отключения создают серьезные проблемы.

«У меня двое маленьких детей, и без отопления в доме трудно долго продержаться, - сказала Кристина Закарян. - Дают электричество, лишь только немного дети согреются, свет выключают. Дети мерзнут, и я не знаю, что делать. Мы, семья погибшего военного. У нас нет возможности ставить печку с дровами. Когда был газ, в квартире было тепло. А сейчас единственная надежда на электричество – и квартиру хоть какое-то тепло, и обед приготовить. Другой возможности у нас нет», - сказала молодая женщина.

«Мы все понимаем. И еще понимаем, что если так будет продолжаться, то есть население не будет экономить, то очень скоро мы останемся без электричества. Может, властям стоит подумать о массовом предоставлении печей и дров населению?», - выразил мнение Смбат Атанесян.

«Надо обратиться к миротворцам, представить им ситуацию, и потребовать, чтоб повлияли на азербайджанскую сторону, - сказал Арам Григорян. - Блокада с каждым днем становиться все жестче и безжалостней. И даже гуманитарная помощь в виде продуктов, которые привозят с помощью миротворцев, не вызывает облегчения, если наши дети мерзнут, и есть риск, что заболеют. Кризис нарастает, переговоры российских миротворцев ни к чему не приводят, международное сообщество не принимает мер. Мы не только в блокаде, но и такое впечатление, что в заложниках».

«Несколько дней снега и морозы, температура минусовая, газа нет, продукты по талонам, электричество ограничено. Какие еще испытания нас ждут и для чего все это? Неужели так трудно понять наше желание жить на своей родной земле свободно? Где мир, который твердит о правах человека? Где все те страны, которые выступают за мир и свободу, за защиту прав детей? Дети, женщины, старики уже второй месяц нуждаются в помощи, и непонятно, насколько затянется эта блокада», - заметила Манушак Айриян.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 декабря 2022 года обвинил российских миротворцев в том, что они не выполняют своих функций, так как согласно трехстороннему заявлению от 2020 года они должны обеспечивать функционирование Лачинского коридора. Миротворцы работают строго в соответствии с трехсторонним заявлением, ответил на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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