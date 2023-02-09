Врач указал на риск необратимых последствий голодовки Бахтияра Гаджиева

09 февраля 2023, 20:35

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Азербайджанский активист Бахтияр Гаджиев на 32-й день голодовки ограничил употребление жидкости, это может еще сильнее ухудшить его состояние и привести к необратимым последствиям, заявил профессор Адиль Гейбулла. Адвокаты через суд добиваются эффективной медпомощи Гаджиеву, но суд не спешит рассматривать жалобу, указала защита.

Как писал "Кавказский узел", на 27-е сутки голодовки Бахтияра Гаджиева врач Адиль Гейбулла после осмотра активиста выразил опасение, что Гаджиев в любой момент может впасть в кому, а в медсанчасти изолятора, где он содержится, нет условий для экстренной медпомощи. Бахтияра Гаджиева нужно срочно госпитализировать, настаивают его адвокаты. Сам оппозиционер, несмотря на просьбы родных, отказывается прекратить акцию и пригрозил перейти на сухую голодовку. 8 февраля, на 31-е сутки апелляционный суд отклонил жалобу на отказ в переводе Гаджиева под домашний арест.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти, ему грозит до трех лет тюрьмы.

Сегодня в Бакинском СИЗО-1 Бахтияра Гаджиева, который 32-е сутки подряд проводит голодовку, посетили адвокат Агиль Лаидж и привлеченный защитой доктор, профессор Адиль Гейбулла.

У Гаджиева усилились сердечные, головные и почечные боли, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Агиль Лаидж. "За прошедшие сутки у него дважды был обморок. Он уменьшил также количество выпиваемой воды, готовится к сухой голодовке. До сих пор столько продержался в голодовке благодаря обильному приему воды. Сейчас резкое снижение поступления жидкости может ускорить негативные процессы в организме", - сказал Лаидж.

По его словам, профессор Адиль Гейбулла рекомендовал ввести лекарства капельно. "Но Бахтияр решительно отказался. Бахтияр сказал, что ему "уже все равно" и он готов к самому худшему. Внешний вид Бахтияра в результате голодовки изменился до неузнаваемости. В любой момент с ним может случиться трагедия", - отметил Лаидж.

Свои опасения за здоровье Гаджиева выразил и профессор Адиль Гейбулла. "Сегодня в СИЗО я обследовал Бахтияра Гаджиева. В обследовании участвовал и главврач медицинско-санитарной части изолятора. У Бахтияра Гаджиева пуль составлял 74 удара в минуту, температура тела 35,1 градусов по Цельсию, артериальное давление - 95/70, вес - 69,3 килограмма (ранее адвокаты заявляли, что при поступлении в СИЗО Гаджиев весил 84,5 килограмма - Прим. "Кавказского узла"), уровень сахара в крови 4,3 ммоль/л. За сутки он выпил 1,7 литра воды и это нарушение режима приема жидкости для голодающего человека. Это может резко увеличить потерю веса", - рассказал Гейбулла корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, врачи предложили Гаджиеву внутривенную инфузию, чтобы восстановить водно-солевой баланс, компенсировать электролиты. Однако Бахтияр отказался.

По его словам, Гаджиев пока сохраняет коммуникативные способности, он в сознании. "Вместе с адвокатом мы побеседовали с ним. Дальнейшее ослабление организма неминуемо. В случае продолжение голодовки давление, сахар в крови будут дальше понижаться и это может привести его в коматозное состояние (нарушение мозгового кровообращения и токсичное повреждение тканей мозга). Эти угрозы есть. Избежать такого сценария можно, если он прекратит голодовку. Желаю его скорейшего освобождения и разрешения этих проблем. Иначе в организме будут происходить необратимые процессы", - отметил Гейбулла.

На начальном этапе голодовки расходуются гликогены, то есть запасы глюкозы. На последующем этапе начинают иссякать жиры и человек теряет в весе. На заключительном процессе исчерпание ресурсов начинается в мышцах, пояснил врач. "Это уже наступает период, когда больной не может ходить. У Бахтияра сейчас происходит процесс расходования жировых элементов. С другой стороны, недостаточное поступление жидкости в организм ускоряет потерю веса. Считаю, что если голодовка будет продолжаться дальше, то и давление, и сахар в крови понизятся до того уровня, когда человек оказывается в коматозном состоянии", - сказал Гейбулла.

Сегодня в Сабунчинском суде должна была рассматриваться жалоба адвоката Зибейды Садыговой на бездействие Пенитенциарной службы и Главного медуправления в связи с отсутствием эффективной медицинской помощи Гаджиеву и ходатайство об изменении меры пресечения по состоянию здоровья обвиняемого, рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Я отдельно и все адвокаты вместе обращались в эти структуры, чтобы Бахтияра поместили в Лечебное учреждение Пенитенциарной службы. В связи с отсутствием ответа я подала жалобу в Сабунчинский районный суд. Слушания были назначены на сегодня. Однако процесс не состоялся. Нам заявили, что территориально данный вопрос должен рассматриваться Хатаинским судом. Теперь жалоба будет направлена туда", - сказала Садыгова корреспонденту "Кавказского узла".

Представительство ЕС в Азербайджане, выразив беспокойство за здоровье Гаджиева, призвало власти срочно освободить его. "Делегация Евросоюза очень обеспокоена стремительным ухудшением состояния здоровья арестованного гражданского активиста Бахтияра Гаджиева. Еще раз призываем власти срочно его освободить и работать над созданием безопасных и благоприятных условий для активистов гражданского общества", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном аккаунте представительства ЕС в Азербайджане в Facebook*.

В Пенитенциарной службе сообщили, что Гаджиев, как и прежде, находится под наблюдением врачей в медицинской-санитарной части Бакинского СИЗО-1.

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