Жители Кабардино-Балкарии поддержали традицию раздачи мяса в Курбан-байрам

17 июня 2024, 15:29

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Родственники и соседи поделились в Курбан-байрам мясом жертвенных животных с теми, кто не смог купить мясо на фоне подорожания баранины, рассказали жители Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня тысячи мусульман собрались на праздничные коллективные молитвы в мечетях регионов ЮФО и СКФО по случаю Курбан-байрама. В столице Дагестана перед праздником цены на баранину выросли почти вдвое по сравнению с прошлым годом, пожаловались махачкалинцы.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Он приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа – паломничества в Мекку. Мясом животных, принесенных в жертву во время Курбан-байрама, принято угощать малоимущих людей, а также родственников и друзей.

В этом году стоимость барана составила от 15 тысяч рублей за молодого барашка до 25 тысяч рублей за взрослого, рассказал житель Нальчика Юрий Кануков, отметив, что год назад баран стоил 13-15 тысяч рублей.

"Причем баранина подорожала уже давно, практически с начала весны. Стоимость одного килограмма достигла 850 рублей", - сказал Кануков корреспонденту "Кавказского узла".

В 2019 году в Кабардино-Балкарии накануне Курбан-байрама стоимость баранины выросла за месяц с 388 рублей до 500 рублей за килограмм. Взрослого барана весом до 30 килограммов можно было купить за 12 тысяч рублей. Годом ранее, в 2018 году, перед Курбан-байрамом цена живого барана за неделю выросла с 5000 рублей до 6000-6500 рублей.

О том, что мясо, как и другие продукты, подорожало в этом году задолго до религиозного праздника, сообщила и жительница Чегема Фатима Карданова. Она отметила, что отказалась от идеи купить целого барана, и с шестью знакомыми они вскладчину купили бычка. Мясо разделили поровну, каждому досталось по 31 килограмму. Это обошлось Фатиме Кардановой в 15 500 рублей.

"Две трети этого количества я раздам соседям, знакомым - тем, кто не в состоянии сам принести жертву", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионерка Фуза Тапова рассказала, что не раздает пожертвования, поскольку ее месячная пенсия всего 17 тысяч рублей. "Я сама не раздаю пожертвования, я принадлежу к тем, кому приносят жертвенное мясо", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина отметила, что соседи не оставляют ее без внимания - например, сегодня принесли два килограмма говядины, а родственники прислали ей баранину.

Нам прислали мясо родственники и знакомые

Многодетная семья Тутуковых из Зольского района также получила помощь в виде мяса и других продуктов. "Нам прислали мясо родственники и знакомые, спасибо всем большое. Пусть Всевышний Аллах примет их жертвоприношения", - сказала Зоя Туткова корреспонденту "Кавказского узла".

Руководитель благотворительного фонда "Баракат" Беслан Бесланеев сообщил, что фонд готовится забить животных и раздать мясо нуждающимся 19 июня, в предпоследний день праздника. "У нас в списках около 50 семей, которым мы доставим мясо", – сказал Беслан Бесланеев корреспонденту "Кавказского узла", отметив, что животные были куплены на деньги местных жертвователей.

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