Силовики освободили азербайджанского активиста Амирасланова

17 июня 2024, 14:05

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Активист азербайджанского движения Nida Ниджат Амирасланов спустя двое суток после исчезновения рассказал, что был задержан и находился в силовой структуре.

Как писал "Кавказский узел", член оппозиционного движения Nida ("Возглас") Ниджат Амирасланов перестал выходить на связь днем 15 июня, когда ненадолго отлучился из дома, хотя вечером собирался пойти на свадьбу родственника. Соратники предположили, что Амирасланов задержан, при этом в МВД им сообщили, что не располагают информацией о его местонахождении.

Сегодня около 13 часов по местному времени (около 12 мск) Ниджат Амирасланов был освобожден. Он подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что был задержан и находился в одной из силовых структур.

По словам Ниджата Амирасланова, с него взяли подписку о неразглашении, поэтому пока он не может рассказать, где содержался и по какому делу его допрашивали. На вопрос о том, исчерпаны ли вопросы силовиков к нему, Амирасланов ответил, что, «возможно, да».

Издание Abzas Media в публикации от 16 июня предположило, что Амирасланов мог быть задержан на основании показаний журналиста Ширина Аббасова, вернувшегося в Азербайджан после восьми лет политэмиграции в Германии. Согласно публикации, Аббасов, известный под псевдонимом Ширин Тире, утром 14 июня по возвращению в Баку был задержан в аэропорту, так как после его отъезда из Азербайджана в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 318 (незаконное пересечение границы) УК Азербайджана, и он был объявлен в розыск. "Генеральная прокуратура внесла в суд представление об отмене розыска. Однако уголовное дело не закрыто", - говорится в публикации Abzas Media, которую перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Находящийся в политэмиграции в ФРГ активист Азер Казымзаде также считает, что Амирасланова был задержан на основании показаний Аббасова. "Ширин Тире рассказал правоохранительным органам, как покинул Азербайджан, и кто ему помог в этом. Он не ограничился этим и рассказал о периоде своего пребывания в Тбилиси после выезда из Азербайджана, как потом перебрался в Берлин, с какими органами медиа сотрудничал во время проживания в Германии. Он рассказал о периодах своего сотрудничества с Meydan TV и Abzas Media", - написал в Facebook* Казымзаде, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Сам Ширин Аббасов оказался недоступным для комментариев, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Аббасов нелегально покинул Азербайджан в 2015 году, опасаясь репрессий в связи с уголовным делом Meydan TV, c которым сотрудничал, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" азербайджанский правозащитник на условиях анонимности. "Поскольку на его выезд был введен запрет, Аббасов покинул страну нелегально в обход погранично-пропускных пунктов, и какие-то люди ему помогли в этом", - рассказал он.

Представитель движении Nida сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сказали, что в последнее время Амирасланов в рамках общественной поддержки посещал судебные процессы над арестованными активистами и журналистами. Он отметил, что супруга Амирасламова Эльнара Гасымова также находится под арестом по делу Abzas Media.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Привлеченная к поискам Амирасланова адвокат Зибейда Садыгова сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла», что обращалась в различные правоохранительные органы, но не получила информации о месте содержания активиста.

"После освобождения мы с Ниджатом Амираслановым поговорили по телефону. Ему немного надо отдохнуть. Если он сочтет нужным, я окажу ему необходимую юридическую помощь", - сказала адвокат.

Представители МВД и Генпрокуратуры оказались недоступны для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

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