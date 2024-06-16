Оппозиционный активист задержан в Азербайджане

16 июня 2024, 09:43

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Силовики в Азербайджане задержали члена оппозиционного движения Nida, активиста Ниджата Амирасланова, его местонахождение неизвестно, заявили его соратники.

Как информировал "Кавказский узел", Ниджат Амирасланов неоднократно ранее жаловался на преследование со стороны властей Азербайджана. В частности, в 2017 году он был подвергнут административному аресту. Амирасланов заявил о пытках и принуждение к отказу от апелляционной жалобы на решение суда.

В Азербайджане оппозиционное движение Nida ("Возглас") заявило о задержании силовиками ее члена Ниджата Амирасланова.

"Официальные лица МВД заявили нам, что не располагают информацией о месте нахождения Ниджата Амирасланова. Это еще более усиливает обеспокоенность за его судьбу и здоровье", – говорится в заявлении организации, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Движение считает задержание Амирасланова необоснованным и расценивает это как продолжение волны репрессий, проводимых в последнее время властями Азербайджана в отношении активистов.

"Мы отвергаем сфабрикованные обвинения, по которым проводятся необоснованные аресты активистов. Требуем от официальных структур информации о здоровье Ниджата Амирасланова, озвучить обвинения против него и освобождения его и других политических заключенных", – сказано в заявлении Nida.

Амирасланов перестал выходиться на связь днем 15 июня, сообщил его знакомый, член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Орхан Бахыш.

"В субботу вечером собирался пойти на свадьбу родственника. Днем он вышел из дома по какому-то делу, и сказал матери, что вернется через пять минут. После этого он перестал выходить на связь", – сказал Бахыш корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием МВД Азербайджана.

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Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Преследование правозащитников и активистов в Азербайджане".