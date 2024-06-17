Противник закона об иноагентах избит в Тбилиси

17 июня 2024, 16:14

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Семь человек избили в Тбилиси Лери Дарджанию, который участвовал в акциях протеста против закона об иноагентах. Активист госпитализирован с травмами.

Как писал "Кавказский узел", при разгоне протестов против закона "О прозрачности иностранного влияния" использовалось насилие, запугивания и неправомерное преследование активистов, заявила 11 июня "Ассоциация молодых юристов". Расследование по всем этим случаям буксует или нерезультативно, отметила юрист Ана Гахокидзе.

14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией законопроекта об иноагентах. Президент страны Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон, назвав его препятствием для евроинтеграции страны, однако парламент 28 мая преодолел вето.

Сегодня утром в Тбилиси семь человек избили активиста Лери Дарджанию, когда он вышел из дома, чтобы пойти на работу. Врачи скорой помощи доставили его в медцентр с травмами головы и лица.

22-летний Дарджания не состоит ни в одной из партий, но активно участвовал в акциях протеста против закона об иноагентах, сообщает "Новости-Грузия".

Напомним, 3 июня закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, и правящей партии пришлось ее отложить.

Текст законопроекта с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главные требования закона Грузии "О прозрачности иностранного влияния".

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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