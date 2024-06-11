Названы факты нарушения прав противников закона об иноагентах в Грузии

11 июня 2024, 18:47

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В ходе разгона протестующих против закона "О прозрачности иностранного влияния" использовалось насилие, запугивания, угрозы, неправомерное преследование активистов, заявила "Ассоциация молодых юристов". Расследование по всем этим случаям буксует или нерезультативно, отметила юрист Ана Гахокидзе.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией законопроекта об иноагентах. Президент страны Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон, назвав его препятствием для евроинтеграции страны, однако парламент 28 мая преодолел вето.

3 июня закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, и правящей партии пришлось ее отложить.

Ассоциация молодых юристов Грузии подготовила специальный доклад "Грузия: права человека перед лицом российского права". Это результат совместной работы грузинских НПО, объединившихся для защиты участников протеста. В докладе собраны данные за два месяца после того, как законопроект был инициирован.

Согласно данным активистов, за этот период отмечено грубое нарушение свободы собраний; систематическое насилие со стороны правоохранительных органов; поощрение насилия со стороны высших политических чиновников; возбуждение уголовных и административных дел для запугивания протестующих; Кроме того, применялись запугивание протестующих, сторонников протеста, гражданских активистов, журналистов, политиков и членов их семей, различные методы психологического насилия в отношении них и физическое насилие.

Юрист-расследователь Ана Гахокидзе из НПО "Институт исследования демократии" принимала участие в подготовке доклада. "Я участвовала в этом процессе в качестве одного из адвокатов, подготовивших данный отчет. Я предоставил информацию о лицах, находящихся под моей защитой. По поводу физическая неприкосновенности участников протестов мы обратились в Генеральную прокуратуру. Нам ответили, чтобы мы обратились в Главное управление уголовных дел Тбилиси. Полицейское управление отреагировало, приняло заявление. Однако, прошло больше месяца, а ответа нет", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Выявить людей, которые применяли насилие против протестующих, невозможно, так как лица правоохранителей были закрыты масками, что не соответствует правилам поведения полиции

В докладе отмечается, что полицейские меры на митингах в большинстве своем не носят правового и соразмерного характера. Расследование, проводимое Специальной следственной службой в связи с этим, столкнулось с значительными трудностями, указано в докладе.

"Расследование идет формально. Ответов пока нет. Выявить людей, которые применяли насилие против протестующих, невозможно, так как лица правоохранителей были закрыты масками, что не соответствует правилам поведения полиции", - подчеркнула Гахокидзе.

Авторы доклада отметили, что в последние годы усилилось ограничение свободы выражения мнений , участились случаи незаконного вмешательства в профессиональную деятельность журналистов. Однако и здесь расследование буксует.

В докладе подчеркивается, что в ходе протестов в апреле-мае 2024 года было задержано около 210 человек. Важной задачей в отношении них было обеспечение права на справедливое судебное разбирательство. Необоснованные административные задержания служат для подавления участия в протестах и запугивания граждан.

"Право на справедливое судебного разбирательства по этим административным делам полностью игнорируется. В ходе разбирательства судья выносит решения только на основании слов полиции. Людей штрафовали и задерживают по сей день. Только сейчас, когда протест замедлился, и этот вопрос стал менее актуален для судей, в нескольких случаях в качестве наказания применялась словесные замечания. На мой взгляд, это фарс", - добавила адвокат.

Кроме того, авторы доклада подчеркнули,ч то в отношении протестующих начато расследование по нескольким уголовным делам, в них обвиняются восемь участников протестов. В связи с продолжающимися расследованиями и задержаниями МВД продолжает вызывать протестующих в полицейские участки. Столь масштабный вызов участников протестов в отделения полиции вызывает подозрения, что МВД использует механизм запугивания демонстрантов в качестве опроса. Уголовное преследование в отношении протестующих может быть направлено на подавление участия в протестах и запугивание граждан, считают авторы доклада.

Гахокидзе привела в пример дело против Звиада Харазишвили, которого обвиняют в повреждении ворот парламента. "Ущерб оценивается в 400 лари (около 140 долларов США). Ему грозит наказание от трех до шести лет. Насколько нам известно, Специальная следственная служба его не опрашивала. Я думаю, что его арестовали из-за мести. Такая же ситуация и с другими обвиняемыми", - говорит она.

Помимо физического насилия, применялись запугивания и угрозы в адрес демонстрантов и активистов, что было связано с их критической позицией по отношению к российскому законодательству. 31 мая 2024 года в результате публичного поста члена парламентского большинства Дмитрия Самхарадзе стало ясно, что репрессии организованы высокопоставленными представителями государства и, учитывая толерантную политику различных государственных институтов, поддерживаются ими, указали авторы доклада.

Так, 18 мая студенты, протестующие против закона об иноагентах, подверглись нападению группы людей около ТГУ, когда ожидали Ираклия Кобахидзе. Там же находились и представители молодежного крыла правящей партии "Грузинская мечта". В нападении участвовали сторонники премьера, заявили студенты. 25 мая акция протеста студентов около университета завершилась дракой с членами молодежной организации "Грузинской мечты".

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе читает в Тбилисском госуниверситете (ТГУ) лекции по конституционному праву. 20 апреля после попытки подойти к Ираклию Кобахидзе около здания ТГУ был избит студент факультета международного права Нико Манагадзе. 7 июня Манагадзе вновь был избит, когда анонсировал очередную акцию протеста во время запланированной лекции Кобахидзе.

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты".

"Кавказским узлом" опубликован полный текст закона Грузии "О прозрачности иностранного влияния" с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему.

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