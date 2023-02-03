Миятович призвала власти Азербайджана освободить Бахтияра Гаджиева

03 февраля 2023, 22:39

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Власти Азербайджана должны освободить из-под стражи активиста Бахтияра Гаджиева и обеспечить ему полный доступ к необходимой медицинской помощи, указала сегодня Комиссар Совета Европы Дунья Миятович.

Как писал "Кавказский узел", 22 января суд на месяц продлил арест активиста Бахтияра Гаджиева. Апелляционный суд оставил в силе это решение. За время голодовки состояние Гаджиева ухудшилось, но в изоляторе он не получает надлежащей медпомощи, настаивает его защита. Защита также подала апелляцию на отказ в переводе Гаджиева под домашний арест. Состояние Гаджиева на 26-й день голодовки близко к критическому, его нужно срочно госпитализировать, заявили его адвокаты и потребовали проведения независимого медицинского обследования.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, хотя инцидент произошел в перерыве заседания, когда в зале не было судей. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти (статья 221.2.2 Уголовного кодекса Азербайджана), ему грозит до трех лет тюрьмы.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович вечером 3 февраля выступила с заявлением по делу Гаджиева.

"Арест и продолжающееся содержание под стражей Бахтияра Гаджиева, видного активиста гражданского общества в Азербайджане, является еще одной иллюстрацией нетерпимости правительства к независимой гражданской активности в стране. Как и многие другие активисты, правозащитники и журналисты, Гаджиев на протяжении многих лет подвергался репрессиям и запугиванию, включая уголовное преследование, угрозы и физическое насилие. Только в прошлом году он был похищен и подвергся жестокому обращению, и до сих пор власти Азербайджана не смогли провести эффективное расследование и наказать виновных в этом преступлении", - говорится в заявлении Миятович, поступившем корреспонденту "Кавказского узла" из пресс-службы Совета Европы.

Продолжающееся содержание Гаджиева под стражей и неоднократные отказы изменить ему меру пресечения "являются необоснованными и, во всяком случае, несоразмерными предъявленным ему обвинениям", говорится в сообщении.

"Меня особенно беспокоят сообщения о том, что он не получает надлежащей медицинской помощи в связи с быстро ухудшающимся состоянием его здоровья в заключении. Я призываю власти Азербайджана немедленно освободить Гаджиева из-под стражи и предоставить ему полный доступ к необходимой ему медицинской помощи в срочном порядке. Лишь в сентябре прошлого года я обратила внимание на дело адвоката-правозащитника Эльчина Садыгова и журналиста Аваза Зейналлы, которые были привлечены к ответственности на неправдоподобных основаниях, и еще раз подчеркнула настоятельную необходимость прекратить запугивание представителей гражданского общества в Азербайджане», - подчеркнула Миятович.

Журналист Аваз Зейналлы был задержан 10 сентября по подозрению в получении взятки. В тот же день был задержан адвокат Эльчин Садыгов. Оба активиста по решению суда были арестованы на четыре месяца, но Садыгову суд впоследствии изменил меру пресечения на домашний арест.

Правительство Азербайджана должно изменить курс и работать над созданием безопасных и благоприятных условий для своей деятельности на основе подлинного диалога и сотрудничества, говорится в заключение заявления Комиссара Совета Европы, которое также опубликовано на сайте Совета Европы.

Власти Азербайджана пока не отреагировали на заявление Миятович.

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