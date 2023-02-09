Приговор Шахину Гаджиеву оставлен в силе

09 февраля 2023, 17:53

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Верховный суд Азербайджана оставил в силе шестилетний срок активисту партии Народного фронта Азербайджана Шахину Гаджиеву. Активист просил о личном участии в процессе, однако суд вынес решение в отсутствие Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Шахин Гаджиев был задержан 26 ноября 2021 года по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщили в полиции. Активиста преследуют за политическую деятельность, предположили его однопартийцы. 31 марта 2022 года суд приговорил его к шести годам лишения свободы.

Верховный суд Азербайджана сегодня оставил без удовлетворения кассационную жалобу члена гянджинского отделения партии Народного фронта Азербайджана Шахина Гаджиева, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы этой оппозиционной организации Тезехан Мираламли.

По его словам, разбирательство прошло без участия самого Гаджиева. "Шахин Гаджиев за неделю до рассмотрения жалобы направил официальное письмо в Верховный суд с уведомлением отказа от предоставления ему адвоката по назначению и намерении лично защищать свои права во время рассмотрения кассационной жалобы. Дело в том, что кассационную жалобу в Верховный суд писал его адвокат по выбору Забиль Гахраманов. Однако он живет в Гяндже и из-за загруженности работой не может выходить на процессы в Баку. Привлекать другого адвоката по выбору Гаджиев не видел смысла, поскольку суды не проводят объективного разбирательства. Поэтому он просил Верховный суд не назначать адвоката за счет государства и обеспечить его личное участие для защиты своих прав. Однако суд не обеспечил его участие и после формального разбирательства в течение нескольких минут оставил жалобу без удовлетворения. Мы были в зале суда, но по закону члены группы общественной поддержки не имеют права вмешиваться в ход процесса" - рассказал Мираламли.

Юристы партии помогут Гаджиеву написать заявление в ЕСПЧ, указал он.

Формально Верховный суд имеет полномочия рассматривать дело без участия осужденного лица, указал эксперт в области права, бывший член Коллегии адвокатов Ялчин Иманов.

"Однако если человек выразил желание, то для полной объективности это должно учитываться. ЕСПЧ рассматривая жалобы, может расценивать неучастие заявителя в разбирательстве в национальном суде вопреки его воле как признак нарушения права на справедливое судебное разбирательство", - пояснил юрист.

В аппарате Верховного суда подтвердили информацию о решению по кассации Гаджиева и отметили, что во время рассмотрения кассационной жалобы "обстоятельства дела не рассматриваются по существу и потому участие заявителя не обязательно".

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