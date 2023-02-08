Мосгорсуд оставил в силе решение по делу об имуществе "Мемориала"*

08 февраля 2023, 13:25

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Апелляционная инстанция оставила в силе решение суда о передаче государству здания ликвидированного "Международного Мемориала"*.

Как писал "Кавказский узел", сегодня жители Москвы пришли в Мосгорсуд, чтобы поддержать "Международный Мемориал"* в споре о правомерности передачи его офиса Научно-исследовательскому и просветительскому центру. В суд также прибыли сотрудники ряда дипломатических ведомств.

В сентябре 2022 года суд по требованию прокуратуры арестовал офис ликвидированного "Международного Мемориала"*, законно пожертвованный другой организации. Правозащитники расценили это как попытку рейдерского захвата имущества. 7 октября 2022 года стало известно, что суд признал недействительной сделку о передаче здания ликвидированного "Международного Мемориала"* Научно-исследовательскому и просветительскому центру. Таким образом, суд отклонил просьбу защиты передать иск в арбитраж или отложить его рассмотрение и проигнорировал доводы адвокатов о законности сделки.

Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу и оставил без изменения решение о передаче в пользу государства имущества "Международного Мемориала"*. Присутствующие в зале встретили решение выкриками "Позор!", передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 28 февраля 2022 года апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение о ликвидации "Международного Мемориала"*, и оно вступило в силу. 5 апреля 2022 года стало известно, что по требованию Минюста "Международный Мемориал"* исключен из списка юрлиц, хотя ликвидация организации не завершена. Блокировка счетов "Международного Мемориала"* создала проблему с исполнением решения о его ликвидации, указали правозащитники.

5 апреля 2022 года суд также оставил в силе решение о ликвидации и Правозащитного центра "Мемориал"*. 17 июня того же года команда Правозащитного центра сообщила о создании общественной организации "Центр защиты прав человека "Мемориал" (без образования юридического лица). Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

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