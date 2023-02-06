Власти отчитались о переселении 900 жителей оползневых зон в Чечне

06 февраля 2023, 10:27

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Власти Чечни отчитались, за что 2022 год переселили из оползневых зон в новые квартиры 131 семью. Жители республики пожаловались в соцсети на длительное ожидание положенного им по закону жилья.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее жители Чечни, проживающие в оползневых зонах, неоднократно жаловались на длительное ожидание полагающегося по закону нового жилья. Так, 5 октября 2020 года власти республики рапортовали об открытии в Грозном очередного поселка для переселенцев из оползневых зон. Открытие поселка вызвало обсуждение жилищных условий тех, чьи дома были разрушены во время военных кампаний. О том, что положенного по закону жилья приходится ждать очень долго, заявили тогда также и комментары в Instagram*.

В Чечне 131 семья (881 человек) были обеспечены в 2022 году новыми квартирами в рамках переселения жителей, проживающих в оползневой зоне. Люди были переселены в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", сообщило министерство строительства и ЖКХ республики.

"Это в том числе и семьи инвалидов, многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции. В 2023 году планируется переселить 95 семей. За весь период реализации мероприятий переселено 460 семей, а именно 3349 человек", – привела 3 февраля "Чечня Сегодня" слова сотрудника министерства.

Для переселения жителей за счет бюджетных средств приобретаются жилые помещения, а также строится новое жилье, пояснил он.

Отчет Минстроя Чечни о числе переселенных за 2022 год из оползневых зон людей был опубликован в Instagram-паблике* chechnyatoday_95, на который подписаны около 575 тысяч пользователей. На фотографии, прикрепленной к посту, показаны новые дома. На 10.00 мск 6 февраля эта запись набрала 35 отметок "нравится" и пять комментариев.

"Мне бы тоже такой домик", – написала _kanaeva____.

"Очень надеюсь, что мы окажемся в этом списке переселения из оползневой зоны", – отметил пользователь ___milani___dahar___.

"Когда же нас переселят? Семь лет уже каждый год меняю квартиру съемную. Я делаю ремонт, хозяева поднимают цены, а у меня нет возможности столько платить", – заявил пользователь sodar_sa_za.

На 2023 год на переселение жителей из оползневых зон в Чечне выделено 889,1 млн рублей, планируется переселить 95 семей, сообщила на своем сайте "Строительная газета" со ссылкой на Минстрой России.

Напомним, 23 августа 2020 года жители Чечни назвали непрозрачной схему переселения из оползневых зон. Они подчеркнули, что неизвестно, по какому принципу распределяется между очередниками новое жилье.

"Кавказский узел" также писал, что 11 ноября 2020 года следователи отчитались о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего заместителя администрации Веденского района, который в 2015 году требовал от переселенцев из оползневых зон вернуть ему половину выделенных на переселение средств. Следствие считало, что таким образом, чиновник получил от местных жителей более 36 миллионов рублей.

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