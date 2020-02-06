Переселенцы из аварийного жилья в Чечне указали на некачественный ремонт в новых домах

06 февраля 2020, 02:39

Жильцы новых домов, переселившиеся из оползневой зоны Ножай-Юртовского района, рассказали, что после переезда им приходится устранять последствия некачественного ремонта, а школа и больница находятся за пределами нового поселка. Жители Чечни, не попавшие в программу переселения, посетовали в соцсети, что не могут дождаться своей очереди.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2019 года в министерстве строительства и ЖКХ Чечни сообщили, что из оползневых зон в Чечне до конца года планируется переселить 1,7 тысячи семей, тогда как всего в этом нуждаются 4000 семей. Чиновники назвали наиболее проблемными Ножай-Юртовский, Веденский и Надтеречный районы. Жители этих районов рассказали, что опасаются находиться в своих домах.

Для жителей аварийных домов в оползневой зоне Ножай-Юртовского района Чечни в новом поселке на окраине Гудермеса построено 22 частных дома. "Жителями нового поселка стали 172 человека. В каждом доме есть спальни, в зависимости от количества человек в семье, зал, кухня, ванная комната и коридор. Во каждом дворе есть навес, участок для ведения приусадебного хозяйства. В дома проведены газ, вода и свет, улица полностью заасфальтирована", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Гудермесского района. По его словам, общая сумма расходов на строительство составила порядка 115 миллионов рублей.

В настоящее время в оползневых зонах в Чечне живет более 25 тысяч человек, порядка 4 700 из них находятся в зонах повышенного риска, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Министерства строительства и ЖКХ Чечни. «Необходимость переселения граждан из оползневых зон сохраняется в Ножай-Юртовском, Надтеречном, Грозненском и Гудермесском районах. Наиболее остро проблема стоит в Ножай-Юртовском районе, где в оползневой зоне находится 46 из 53 населенных пунктов», - отметили в ведомстве.

Сотрудник ведомства также рассказал, что в 2019 году Чечня получила 1, 240 миллиарда рублей из федерального бюджета на реализацию программы переселения 1 747 граждан из оползневых зон. В текущем году, по его словам, на решение вопросов переселения граждан из оползневых зон будет направлено 99 миллионов рублей.

Жители нового поселка в Гудермесе пожаловались на удаленность образовательных и социальных учреждений, а также на качество построенного жилья.

"Дома находятся на ровном месте, никакие оползни, сели и прочие неприятности не страшны. Нет нужды постоянно что-то ремонтировать и бояться, что в любой момент что-то может обрушиться. Условия тоже лучше, чем были в моем прежнем доме. Плохо только то, что школа, больница, администрация и все остальное находятся далековато", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель поселка.

Он также отметил, что есть вопросы к качеству внутренних работ, в комнатах ощущается сырость. "Что поделать, будем потихонечку устранять недоделки", - сказал переселенец.

Местная жительница Малика, чей близкий родственник получил жилье в новом поселке, рассказала, что новый дом гораздо лучше, чем старый дом в Ножай-Юрте. "Неприятно только, что некачественно мастера сработали. Щели кое-где остались, двери нужно подгонять. Но, в общем и целом нормально. Люди потихонечку обживаются», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Чечни рассказали, что более 10 лет ожидают переселения из аварийного жилья.

«Почему-то до нас очередь так и не дошла. Чуть ли не каждый год обещают, что вот в следующем году обязательно решат наш вопрос, но никаких подвижек как не было, так и нет. Двенадцатый год пошел же», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Грозненского района Асет.

Видеоролик о выделении жилья жителям оползневой зоны из Ножай-Юртовского района был размещен 4 февраля в соцсети Instagram на странице телекомпании «Грозный ТВ», насчитывающей 565 тысяч подписчиков. По данным на 1.40 мск 6 февраля публикация получила 2 646 отметок «нравится», пользователи оставили под ней 27 комментариев.

"Здесь в Гудермесе есть еще бараки. Может и нам так помогут?", - говорится в комментарии пользователя bak.ap, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

«До меня когда вы дойдёте?», - написала djannemm_005_.

«Когда же переселят жильцов с аварийных домов по улице Заветы Ильича 151 и 46? Так ждут этого многие», - прокомментировала akhmadova_tamila_.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2019 года для двадцати малоимущих семей из селения Кади-Юрт, которые жили в бараках постройки конца XIX века, в Гудермесском районе Чечни были построены новые дома. Дома были возведены менее чем за три недели. Опрошенные "Кавказским узлом" переселенцы и местные жители высказали опасение в связи с качеством произведенных работ.