Оползень в Чечне. Фото: Владимир Аносов. https://www.yuga.ru/news/398587/

06 февраля 2020, 02:39

Переселенцы из аварийного жилья в Чечне указали на некачественный ремонт в новых домах

Жильцы новых домов, переселившиеся из оползневой зоны Ножай-Юртовского района, рассказали, что после переезда им приходится устранять последствия некачественного ремонта, а школа и больница находятся за пределами нового поселка. Жители Чечни, не попавшие в программу переселения, посетовали в соцсети, что не могут дождаться своей очереди.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2019 года в министерстве строительства и ЖКХ Чечни сообщили, что из оползневых зон в Чечне до конца года планируется переселить 1,7 тысячи семей, тогда как всего в этом нуждаются 4000 семей. Чиновники назвали наиболее проблемными Ножай-Юртовский, Веденский и Надтеречный районы. Жители этих районов рассказали, что опасаются находиться в своих домах.

Для жителей аварийных домов в оползневой зоне Ножай-Юртовского района Чечни в новом поселке на окраине Гудермеса построено 22 частных дома. "Жителями нового поселка стали 172 человека. В каждом доме есть спальни, в зависимости от количества человек в семье, зал, кухня, ванная комната и коридор. Во каждом дворе есть навес, участок для ведения приусадебного хозяйства. В дома проведены газ, вода и свет, улица полностью заасфальтирована", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Гудермесского района. По его словам, общая сумма расходов на строительство составила порядка 115 миллионов рублей.

В настоящее время в оползневых зонах в Чечне живет более 25 тысяч человек, порядка 4 700 из них находятся в зонах повышенного риска, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Министерства строительства и ЖКХ Чечни. «Необходимость переселения граждан из оползневых зон сохраняется в Ножай-Юртовском, Надтеречном, Грозненском и Гудермесском районах. Наиболее остро проблема стоит в Ножай-Юртовском районе, где в оползневой зоне находится 46 из 53 населенных пунктов», - отметили в ведомстве.

Сотрудник ведомства также рассказал, что в 2019 году Чечня получила 1, 240 миллиарда рублей из федерального бюджета на реализацию программы переселения 1 747 граждан из оползневых зон. В текущем году, по его словам, на решение вопросов переселения граждан из оползневых зон будет направлено 99 миллионов рублей.

Жители нового поселка в Гудермесе пожаловались на удаленность образовательных и социальных учреждений, а также на качество построенного жилья.

"Дома находятся на ровном месте, никакие оползни, сели и прочие неприятности не страшны. Нет нужды постоянно что-то ремонтировать и бояться, что в любой момент что-то может обрушиться. Условия тоже лучше, чем были в моем прежнем доме. Плохо только то, что школа, больница, администрация и все остальное находятся далековато", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель поселка.

Он также отметил, что есть вопросы к качеству внутренних работ, в комнатах ощущается сырость. "Что поделать, будем потихонечку устранять недоделки", - сказал переселенец.

Местная жительница Малика, чей близкий родственник получил жилье в новом поселке, рассказала, что новый дом гораздо лучше, чем старый дом в Ножай-Юрте. "Неприятно только, что некачественно мастера сработали. Щели кое-где остались, двери нужно подгонять. Но, в общем и целом нормально. Люди потихонечку обживаются», -  сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Чечни рассказали, что более 10 лет ожидают переселения из аварийного жилья.

«Почему-то до нас очередь так и не дошла. Чуть ли не каждый год обещают, что вот в следующем году обязательно решат наш вопрос, но никаких подвижек как не было, так и нет. Двенадцатый год пошел же», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Грозненского района Асет.

Видеоролик о выделении жилья жителям оползневой зоны из Ножай-Юртовского района был размещен 4 февраля в соцсети Instagram на странице телекомпании «Грозный ТВ», насчитывающей 565 тысяч подписчиков. По данным на 1.40 мск 6 февраля публикация получила 2 646 отметок «нравится», пользователи оставили под ней 27 комментариев.

"Здесь в Гудермесе есть еще бараки. Может и нам так помогут?", - говорится в комментарии пользователя bak.ap, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

«До меня когда вы дойдёте?», - написала djannemm_005_.

«Когда же переселят жильцов с аварийных домов по улице Заветы Ильича 151 и 46? Так ждут этого многие», - прокомментировала akhmadova_tamila_.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2019 года для двадцати малоимущих семей из селения Кади-Юрт, которые жили в бараках постройки конца XIX века, в Гудермесском районе Чечни были построены новые дома. Дома были возведены менее чем за три недели. Опрошенные "Кавказским узлом" переселенцы и местные жители высказали опасение в связи с качеством произведенных работ.

Примечание:

"Жители Гудермеса пожаловались Кадырову на разрушение дома", "Жители оползневых зон Чечни пожаловались на затягивание переселения", "Число потенциальных переселенцев из оползневых зон в Чечне достигло 25 тысяч".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

06 февраля 2020, 07:21

06 февраля 2020, 07:03

  • Жители Тамани пожаловались на стойкий запах нефтепродуктов

    Запах нефтепродуктов на Таманском полуострове появился несколько месяцев назад, с декабря 2019 года он усилился, что приводит к отравлениям и недомоганиям жителей трех населенных пунктов. В планах у владельцев предприятия расширение порта по перевалки опасных грузов, сообщили активисты. Надзорные органы должны приостановить работу предприятия, чтобы выяснить причину загрязнения воздуха, считают экологи.

06 февраля 2020, 06:23

  • "Грузинская мечта" предложила оппозиции изменения в избирательной системе

    Правящая "Грузинская мечта" предложила оппозиции новый вариант избирательной системы, предполагающий сокращение числа мажоритарных депутатов и увеличение парламентариев, избираемых по партийным спискам. Оппозиционеры на акции в Тбилиси вновь потребовали перехода на пропорциональную систему выборов в парламент.

06 февраля 2020, 05:45

06 февраля 2020, 05:37

  • 1 Участники встречи в Москве указали на ухудшение положения женщин на Кавказе

    Участники семинара в Москве обсудили проблему гендерного неравенства на Северном Кавказе и указали, что статус женщины изменялся в зависимости от политической ситуации в стране. По словам основной докладчицы Саиды Сиражудиновой, в настоящее время положение женщин на Кавказе ухудшается на фоне отсутствия политики по защите их прав.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи