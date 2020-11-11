11 ноября 2020, 15:52

Чеченский чиновник обвинен в обмане переселенцев из оползневых зон

Завершено расследование уголовного дела бывшего заместителя администрации Веденского района, который в 2015 году требовал от переселенцев из оползневых зон вернуть ему половину выделенных на переселение средств. Таким образом чиновник получил от местных жителей более 36 миллионов рублей, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", жители Чечни считают непрозрачной схему переселения из оползневых зон - по какому принципу распределяется между очередниками новое жилье, неизвестно.

В Чечне в переселении из оползневых зон нуждается более 3500 семей. "В общей сложности это порядка 25 тысяч человек, около 4000 из которых находятся в зонах повышенного риска. Наиболее остро вопрос с переселением из оползневых зон стоит в Надтеречном, Ножай-Юртовском, Гудермесском, Грозненском и Веденском районах", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" 23 августа 2020 года представитель Минстроя Чечни.  В 2019 году на реализацию программы переселения из оползневых зон Чечня получила 1 миллиард 140 миллионов рублей, эти средства должны позволить отселить из оползневых зон свыше 1 700 человек, сообщили в ведомстве в мае 2019 года.

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Чечни по обвинению в покушении на мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере, сообщило сегодня Управление СКР по Чечне.

По данным следствия, в 2015 году обвиняемый, который занимал пост первого заместителя главы администрации Веденского района и руководил комиссией по реализации программы переселения жителей из оползневых зон, поручил подчиненным составить списки семей, согласных участвовать в  программе. Однако получить средства на приобретение жилья они могли лишь с условием возврата чиновнику не менее 50%  средств, говорится в сообщении на сайте ведомства

Чиновник сообщал участникам программы, что выплата половины суммы -  обязательное условие получения выплат. Всего он планировал получить 77 млн рублей, но так как часть переселенцев не стала передавать ему деньги, получил более 36 миллионов рублей, отметила сегодня Генпрокуратура России. 

В ходе следствия чиновник вернул деньги участникам программы переселения, заявило следствие. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Максимальное наказание по ч.4 ст 159 УК РФ составляет 10 лет лишения свободы.

Напомним, житель чеченского села Кенхи Рамазан Джалалдинов в 2015 году рассказал в видеообращении к Владимиру Путин, что в рамках действующей программы по переселению жителей из оползневых зон деньги выделяются только тем, кто согласен пойти на сделку, получив лишь 1/3 от полагающейся выплаты.

Примечание:

"Репортаж о квартирах для жителей оползневых зон вызвал критику в Instagram", "Переселенцы из аварийного жилья в Чечне указали на некачественный ремонт в новых домах", "Строительство жилья для малоимущих в Чечне вызвало вопросы к качеству работ".

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