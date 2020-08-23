Новые дома для переселенцев в селе Знаменское. Скриншот видео "Грозный ТВ", https://www.instagram.com/p/CEM_rWWpy4L/

23 августа 2020, 22:49

Жители Чечни назвали непрозрачной схему переселения из оползневых зон

85 семей в селах Знаменское и Беной получили новые дома для переселения из оползневых зон, а всего в таких зонах живут более 3500 семей, сообщили в Минстрое Чечни. Неизвестно, по какому принципу распределяется между очередниками новое жилье, посетовали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2019 года в министерстве строительства и ЖКХ Чечни сообщили, что из оползневых зон в Чечне до конца года планируется переселить 1,7 тысячи семей, тогда как всего в этом нуждаются 4000 семей. Чиновники назвали наиболее проблемными Ножай-Юртовский, Веденский и Надтеречный районы. Жители этих районов рассказали, что опасаются находиться в своих домах.

22 августа жителям села Знаменское Надтеречного района и села Беной Ножай-Юртовского района, проживавшим в оползневых зонах, были вручены ключи от новых домов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель министерства строительства и ЖКХ Чечни.

"В селении Знаменское в построенном год назад микрорайоне имени Ахмата-хаджи Кадырова проживавшие в аварийных домах в оползневой зоне 62 семьи получили ключи от новых домов. Это в основном жители поселка Горагорск. В селении Беной местные жители, также проживавшие в зоне оползней, получили 23 дома", - рассказал он.

По словам представителя министерства, площадь новых домов, в зависимости от числа членов семьи, составляет от 42 до 280 квадратных метров. "Каждый дом имеет также навес, приусадебный участок, в них проведены газ, вода и электричество. Получателям осталось только перевезти мебель и заселиться", - сказал он.

В 62 семьях получателей жилья в селе Знаменское - 556 человек, сообщила 22 августа на своем сайте ЧГТРК "Грозный". Для 23 семей новоселов в селе Беной созданы "наиболее комфортабельные условия" – в частности, ко всем домовладениям проведены электричество, газ и другие коммуникации, говорится в другой публикации на сайте телекомпании.

В Чечне, по данным министерства, в переселении из оползневых зон нуждается более 3500 семей. "В общей сложности это порядка 25 тысяч человек, около 4000 из которых находятся в зонах повышенного риска. Наиболее остро вопрос с переселением из оползневых зон стоит в Надтеречном, Ножай-Юртовском, Гудермесском, Грозненском и Веденском районах", - перечислил сотрудник Минстроя.

Распределение жилья между нуждающимися - процесс чрезмерно затянувшийся и непрозрачный, пожаловались корреспонденту "Кавказского узла" некоторые местные жители. "Мы в списках на отселение из оползневой зоны уже около 15 лет. Дом весь в трещинах, фундамент лопнул и просел в нескольких местах, из-за этого жить там опасно. Живем на съемной квартире. Все ждем, когда нам дадут новое жилье, как обещали. Но почему-то каждый раз это переносят на следующий год", - сказал, в частности, житель Надтеречного района Хасан.

"Я отправил семью в Грозный, благо у брата есть пустая квартира, а сам пока живу здесь, в летней кухне, занимаюсь домашним хозяйством. Жилье моей семье обещали выделить еще года два назад, но очередь так пока и не дошла, и когда дойдет, никто не знает", - сказал на условиях анонимности житель поселка Горагорск.

"Я уже девятый год живу с семьей в аварийном доме, документы нужные давно подали, но нас никак не отселяют. Говорят, что очередь большая, а каждый год переселяют только несколько десятков семей. Схема отселения непрозрачная. По каким критериям решается, кого отселят в первую очередь, кого во вторую и далее – непонятно", - посетовал житель Ножай-Юртовского района Абубакар.

В Ножай-Юртовском районе в отселении из оползневых зон нуждаются более 500 семей, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель районной администрации. "Это тысячи человек. Эта проблема решается на федеральном и республиканском уровнях", - сказал он.

Напомним, что в феврале жильцы новых домов, переселившиеся из оползневой зоны Ножай-Юртовского района, рассказали, что после переезда им приходится устранять последствия некачественного ремонта, а школа и больница находятся за пределами нового поселка.

Примечание:

"Жители Гудермеса пожаловались Кадырову на разрушение дома", "Число потенциальных переселенцев из оползневых зон в Чечне достигло 25 тысяч", "Жители оползневых зон Чечни пожаловались на затягивание переселения".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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