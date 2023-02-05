Ставрополец задержан после просьбы политического убежища в Литве

05 февраля 2023, 03:14

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Житель Ставропольского края пытался получить политической убежище в Литве, но был задержан полицейскими в Калининградской области.

Сергей Д. из Ипатово купил билет на поезд до Калининграда, где живут его знакомые. Когда поезд остановился на станции Кибартай на границе Литвы и Калининградской области, ставрополец пытался сойти с поезда, обратился к сотрудникам литовской таможни и попросил у них политическое убежище, пишет 4 февраля телеграм-канал "Осторожно, новости".

Впрочем, добиться внимания таможенников Сергею не удалось. Когда он оказался на территории Калининградской области, его задержали полицейские. В отношении ставропольца проводится проверка.

Ранее Сергей Д. активно выступал против спецоперации на Украине, придерживался оппозиционных взглядов и критиковал российскую власть, информирует newstracker.ru.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 24 января житель Ставрополья Антон Ермолов был оштрафован на три тысячи рублей за экстремистский ролик.

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